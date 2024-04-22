¿Qué fue de la niña que salió en ‘Mundo acuático’? Ya tiene 39 años y seguro no la reconocerás

Video La triste vida de la niña que ganó un Oscar a los 10 años: Tatum O'Neal estaba en la miseria

Estrenada en 1995, ‘Mundo acuático’ contaba la historia de un mundo apocalíptico en el que el derretimiento de los polos de la Tierra llegaba a un punto tal que todo el planeta terminaba inundado. En tal escenario, los humanos solamente sobreviven en plataformas flotantes y mantienen la esperanza de algún día encontrar un lugar de tierra firme.

Según una leyenda, una niña tiene tatuado en la espalda el mapa que los llevará al anhelado destino. Cuando ‘The Mariner’ se encuentra con la pequeña que parece cumplir la profecía, se vuelca a la tarea de protegerla.

‘Waterworld’, por su nombre en inglés, fue una de esas películas que en los 90 causó gran conmoción, pero que, con el paso de los años, fue olvidada. En ese sentido, muchos se preguntan qué fue de la protagonista infantil.

Película 'Mundo acuático' Imagen Universal Pictures

¿Cómo se llama la niña de la película ‘Mundo acuático’?

En la ficción, el personaje infantil se llama Enola. En la vida real, la niña a cargo de interpretarla se llama Tina Majorino.

Para 1995, año en que se estrenó ‘Waterworld’, ya contaba con algunos títulos bajo su nombre, tanto en cine como en televisión: ‘Camp Wilder’, ‘Corina, Corina’, ‘When a Man Loves a Woman’ y ‘André’ fueron algunos de sus primeros proyectos.

Película 'Mundo acuático' Imagen Universal Pictures

Así ha cambiado Tina Majorino, actriz de Enola en ‘Mundo acuático’

Tras de su éxito temprano como actriz infantil, Majorino tomó una pausa de la actuación a los 13 años para enfocarse en sus estudios y vida familiar.

En 2004, a los 18 años, retomó su carrera con el personaje Deb en la película 'Napoleon Dynamite’.

Tina Majorino se mantuvo activa en otros proyectos como Cindy “Mac” Mackenzie en ‘Veronica Mars’, entre 2004 y 2007.

Tina Majorino en 2013. Imagen Getty Images



Si bien la actriz no ha participado en otros títulos tan famosos, se ha mantenido activa en la industria, principalmente en la pantalla chica, donde ha tenido participaciones en series como ‘Big Love’, ‘True Blood’, ‘Scorpion’ y 'Grey’s Anatomy’.

Dos de sus personajes más recurrentes fue el de Florence en ‘Scorpion’ y la doctora Heather Brooks en ‘Anatomía de Grey’.

En sus redes sociales, suele compartir vistazos de su vida personal y profesional.

El pasado 7 de febrero cumplió 39 años.

Así luce Tina Majorino en la actualidad. Imagen Instagram

¿Dónde se filmó la película ‘Mundo acuático'?

La película ‘Mundo acuático’ se filmó principalmente en Hawái, Estados Unidos, aunque también se usó un recinto artificial de que emulaba el agua del mar. También hubo algunas locaciones en California.

Película 'Mundo acuático' Imagen Universal Pictures



El rodaje de la cinta trajo sus propias complicaciones, por lo que ‘Mundo acuático’ se terminó convirtiendo en la película más costosa de hacer hasta ese momento: su presupuesto inicial fue de 100 millones de dólares y, al final de la grabación, sumó 175 millones.

