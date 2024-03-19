'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV': cuándo y dónde ver el fuerte documental de Drake Bell y otros niños actores

Video Drake y Josh no eran tan amigos como en la TV: su relación se volvió una pesadilla por una traición

El 17 de marzo se estrenó la serie documental 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV' en Estados Unidos, el cual desde antes de su lanzamiento ya había dado mucho de qué hablar por la fuerte temática que aborda sobre algunas estrellas infantiles de Nickelodeon.

¿De qué trata 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV'?

Nadie imaginaría que detrás de exitosas series de los años 2000 como 'Drake & Josh', 'iCarly' y 'Zoey 101', los niños vivían lo peor: situaciones que iban desde acoso y sexualización, hasta abuso sexual.

Este documental expone algunos de los secretos mejor guardados por medio de entrevistas con empleados que estuvieron presentes durante la producción de estos proyectos.

La investigación está dividida en cuatro partes y ha causado gran revuelo.

Dan Schneider, productor televisivo y guionista de series como 'Victorious' y 'Zoey 101' es acusado de abuso y de sexualizar a Ariana Grande y Jamie Lynn Spears. También hay otros asistentes de producción que mostraron acciones similares, como Jason Handy de 'All That' y 'The Amanda Show'.

Una de las partes que más ha llamado la atención del documental es la participación de Drake Bell, estrella de 'Drake & Josh', quien rompió el silencio sobre el abuso sexual que sufrió por el instructor de diálogos de Nickelodeon Brian Peck.

¿Qué dijo Drake Bell sobre Brian Peck?

El actor se sinceró sobre la terrible experiencia que pasó con este hombre, asegurando que no es el único, sino qe existen cientos de víctimas, ya que entrenó a casi todos los actores de Nickelodeon, incluso estrellas más famosas como Leonardo Di Caprio, James Marsden y Will Friedle.

"Brian y yo nos hicimos muy cercanos porque teníamos muchos de los mismos intereses, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado", declaró Drake.



El histrión confesó que su padre comenzó a notar "actitudes extrañas", por lo que intentó expresar su preocupación, pero la misma producción lo empezó a excluir y alejar del set, ya que existía un control estricto con padres "conflictivos".

Drake Bell en 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV' Imagen Investigation Discovery (captura)

"Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía y me desperté con él encima de mí y me estaba tocando agresivamente. Me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar. A menudo recuerdo esa época y me pregunto cómo sobreviví. Recuerdo todos los eventos abusivos, pero todo lo que está fuera de eso es muy borroso para mí, lo cual es una lástima porque experimenté muchas cosas grandes en mi vida y mi carrera durante este tiempo, pero estaba tan eclipsado y arruinado por lo que estaba enfrentando por dentro que me lo hizo muy difícil", concluye el también cantante.



Brian Peck fue arrestado después de que los padres del niño lo denunciaran con la policía, bajo 11 cargos, que incluían acto lascivo contra un niño, sodomía y cópula oral mediante anestesia o sustancia controlada, envío de materia nociva y uso de un menor para actos sexuales.

Drake también habla de todo el apoyo que recibió Peck cuando recibió sentencia.



Will Friedle y Rider Strong, de la serie 'Boy Meets World', explicaron que tenía una forma muy peculiar de manipularlos en donde la víctima se convertía en victimario, un caso clásico en el abuso sexual.

¿Cuándo y Dónde ver el documental 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV'?

El documental, producido por Investigation Discovery, se estrenó el 17 de marzo en Estados Unidos por la cadena Discovery y en streaming por Max.