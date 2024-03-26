'Spencer' habría protegido a los chicos de 'iCarly' de Dan Schneider: fans dicen es un héroe sin capa

Video Los escándalos que acabaron con 'iCarly': a 'Sam' ni siquiera la dejaban comer

Jerry Trainor es un actor de 47 años mejor recordado por su papel de Spencer en la serie ‘iCarly’. En la historia es el hermano mayor de Carly y destaca no solo por su espíritu libre y creativo, sino por proveer de un espacio seguro a su hermana y sus amigos.

En la vida real, su manera de tratar al elenco juvenil de la serie está dando de qué hablar entre los fans.

Jerry Trainor, actor de Spencer en ‘iCarly’ habría “protegido” al elenco infantil de Dan Schneider, según fans

El documental 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV' destapó los malos tratos que Dan Schneider, productor de exitosas series de Nickelodeon, tenía con su equipo creativo. En especial, se han señalado los comentarios, actitudes y ‘chistes’ sexuales que hacía con los actores infantiles.

A partir de su estreno, en redes sociales han resurgido videos y publicaciones sobre lo que se vivía dentro y fuera de los sets de grabación. Múltiples ‘posts’ de ‘bloopers’ de ‘iCarly’ mostrarían, aseguran fans, que Jerry Trainor habría “protegido” a sus compañeros menores del comportamiento abusivo de Dan Schneider.

De acuerdo con lo que expresan admiradores en plataformas digitales, en más de una ocasión se ve al actor de Spencer interponerse entre Schneider y Miranda Cosgrove o Jennette McCurdy.



Por si esto fuera poco, también hay algunos videos de Trainor expresando su disgusto por algunos comentarios o prácticas del exproductor de Nickelodeon. En un clip, por ejemplo, le reclama por el exhaustivo horario de grabación con un contundente “¡Déjanos ir, Dan!”, seguido de una risa que corta la tensión.



En otro video, Dan Schneider expresa en una entrevista que no le importa que los actores se molesten con él, puesto que él aprueba los guiones y “puede ponerlos en cualquier situación horrible que elija”, a lo que Trainor ‘responde’ empujándolo con ligereza y simulando empezar una pelea.



De igual manera, han resurgido anécdotas de que el intérprete nunca dejaba el set, incluso si no tenía que grabar escenas, para, supuestamente, asegurarse de que hubiera un adulto cerca de los niños en todo momento.

Adicionalmente, tras el estreno de 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV', Jerry Trainor dejó de seguir en Instagram las cuentas de Nickelodeon.

Jerry Trainor con el elenco de 'iCarly'. Imagen Getty Images



En medio de las supuestas pruebas que los fans han encontrado del comportamiento “protector” de Jerry Trainor, muchos también han recordado el apoyo que le brindó a Jennette McCurdy tras la publicación de su libro autobiográfico.

En 2022, la actriz de Sam publicó ‘I’m Glad My Mom Died’, donde relata los abusos que vivió de niña de parte de su madre, así como situaciones incómodas durante grabaciones que la llevaron a abandonar la actuación.

En mayo de 2023, Trainor fue cuestionado al respecto y comentó:

“Lo leí inmediatamente y hablé con ella. Es desgarrador pero también brillante y divertido y sentí mucho orgullo de que ella pudiera decir su verdad. Hablé con ella y le dije exactamente eso”.

¿Qué ha dicho el elenco de ‘iCarly’ tras las acusaciones de Dan Schneider?

Hay que resaltar que, hasta el momento, el actor detrás de Spencer no se ha pronunciado públicamente sobre el documental.

Lo mismo aplica para el elenco principal de ‘iCarly’: Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress o Noah Munck no han dado declaraciones sobre 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV'. Si bien, la actriz de Sam previamente reveló en su libro ‘I'm Glad My Mom Died’ algunas de las situaciones cuestionables que vivió en su tiempo como actriz infantil.

BooG!e, Bobbie K Bowman, quien interpretó a T-Bo en la serie es el único que se ha involucrado en la controversia. Tras el estreno del documental, entrevistó a Dan Schneider en un video publicado en sus respectivos canales de Youtube.