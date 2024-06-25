¿Recuerdas a Shawn de 'Aprendiendo a vivir'? El actor ya tiene 44 años y luce guapísimo (fotos)
Rider Strong, conocido por su papel de Shawn Hunter en ‘Aprendiendo a vivir’ —una de las series innolvidables de los 90— pasó de ser un símbolo de la rebeldía adolescente a un reservado artista. Tras alcanzar la fama con solo 13 años, decidió alejarse de los reflectores y mantener un perfil bajo. Esto es lo que se sabe del actor.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Rider Strong, el icónico Shawn Hunter de la serie de los 90 ‘Aprendiendo a vivir’ (‘Boy Meets World’), se convirtió en un símbolo de la rebeldía adolescente. Con solo 13 años, Rider fue elegido para interpretar al mejor amigo de Cory Matthews (Ben Savage) en la popular comedia de ABC.
La serie se hizo famosa por tocar temas profundos a través de la vida de Shawn, como la falta de vivienda, el alcoholismo de su padre y las complejidades de una relación interracial.
A pesar de la fama que alcanzó con la serie, Rider Strong no disfrutó mucho de ella. Como su vida estaba todo el tiempo en el ojo público, decidió apartarse de todo lo que tuviera que ver con la industria del entretenimiento y se inclinó por llevar una vida más privada.
Poco después de que la serie terminara en el año 2000, optó por estudiar una carrera universitaria. Se matriculó en la afamada Universidad de Columbia, donde obtuvo una licenciatura en Bellas Artes.
Durante su tiempo como estudiante, Rider encontró la privacidad que tanto anhelaba. Llevó una vida tranquila en el East Village, se concentró en sus estudios y se mantuvo lejos de la vida pública.
Después de concluir su educación, regresó a California y se mantuvo lejos de los reflectores. A pesar de que, ocasionalmente aceptaba uno que otro papel, prefirió mantener un perfil bajo.
Ya en Los Ángeles se concentró en su trabajo como escritor y director, y formó un equipo creativo al lado de su hermano Shiloh.
En 2014, Rider regresó a la televisión para interpretar de nuevo a Shawn Hunter en ‘Girl Meets World’, la secuela de ‘Boy Meets World’. Aunque inicialmente no quería participar en el proyecto, aceptó con la condición de que se le permitiera dirigir algunos episodios, lo cual sucedió hasta 2017, año en que la serie fue cancelada.
En 2019, Rider estrenó su obra de teatro ‘Never Ever Land’, una historia que explora el trauma de la fama y la riqueza, inspirada vagamente en el caso de Jordan Chandler, quien acusó a Michael Jackson de abuso sexual.
Además de su trabajo en cine y televisión, Strong se volvió un activo participante en el mundo literario. En 2012 cofundó el podcast ‘Literary Disco’, con Julia Pistell y Tod Goldberg, en donde analizan y recomiendan libros y discuten temas que tienen que ver con la literatura.
Respecto a su vida personal ha sido muy discreto, pero gracias a sus redes sociales se sabe que está casado desde 2006 con Alexandra Barreto, la madre de su hijo de 10 años, Indigo, a quien cariñosamente llaman ‘Indy’.
Strong, también es un miembro activo de causas políticas, Strong es un crítico férreo de Donald Trump y un enérgico participante de protestas en Los Ángeles en los últimos años, como la Marcha por la educación pública y la Marcha por nuestras vidas, (March for Our Lives, en inglés) una manifestación liderada por estudiantes universitarios y de secundaria estadounidenses en apoyo de una política y legislación estricta de control de armas.
En junio de 2022, Rider estrenó junto a sus ex compañeros de la serie ‘Aprendiendo a vivir’, Danielle Fishel (Topanga Lawrence) y Will Friedle (Eric Matthews) en donde los tres vuelven a ver los episodios del site com y comparten recuerdos detrás de cámaras y entrevistan a otros actores y productores que participaron en la serie. El programa solo duró un año, desde 2023 el canal de YouTube no ha tenido ninguna actualización.
Actualmente, Rider de 44 años de edad, sigue actuando ocasionalmente, haces trabajos de doblaje, y se dedica a la escritura y dirección, todo mientras mantiene una vida familiar de bajo perfil.
Su trabajo más reciente según IMDB, fue en la serie animada Star vs. the Forces of Evil donde prestó su voz al personaje de Tom Draconius Lucitor, el príncipe demonio del Inframundo y exnovio de Star Butterfly.