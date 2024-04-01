Frankie Muniz no apareció en todos los capítulos de 'Malcom el de en medio' por una polémica razón

A principios de los 2000, Frankie Muniz saltó a la fama por darle vida a Malcolm, un niño genio con una familia disfuncional y que frecuentemente se mete en problemas, pero, ¿sabías que no aparece en al menos un capítulo de 'Malcolm el de en medio'? Su ausencia no tiene que ver con problemas de agenda o situaciones personales, sino con problemas en el set.

Frankie Muniz revela por qué se ausentó de dos episodios de ‘Malcolm el de en medio’

PUBLICIDAD

En una reciente aparición en el reality show australiano ‘I'm A Celebrity’, el actor de 38 años, habló por primera vez sobre un incidente que lo llevó a abandonar el set durante dos episodios de la exitosa serie.

“Hubo dos episodios en los que no estuve, me fui el set”, recordó en el programa.

Según el ahora piloto de carreras, las tensiones en la filmación habían aumentado considerablemente debido al comportamiento de “ciertas personas” que se habían vuelto “controladoras, groseras e irrespetuosas”, generando un ambiente de miedo entre el elenco y el equipo de grabación.

"Todos tenían mucho miedo de levantarse cuando estas personas actuaban de esta manera. Caminaban sobre alfileres y agujas", explicó Muniz.

El protagonista de ‘Malcolm el de en medio’ no reveló los nombres ni cargos de las personas que habrían creado un ambiente tóxico en la filmación de la serie.



Pese al temor que la situación provocaba en muchos de sus compañeros, él sintió la necesidad de hacer algo al respecto: “Me mortificó tanto ver a la gente con miedo de defenderse por sí misma que pensé: ‘Di algo’”.

"No me importaba que me dijeran que no iba a volver nunca (a la serie), porque para mí valía la pena (hacer algo)”, relató.

Aclaró que el hecho de que “el programa se basara en mí” (fuera el protagonista de la historia) “ayudó” a tomar esa acción.



Una de sus compañeras en el reality show coincidió: “Tenías ese poder”.

Aunque Frankie Muniz no mencionó cuáles fueron los episodios de ‘Malcolm el de en medio’ en los que se ausentó, en la serie solo hay uno en el que no aparece. Se trata del 17 de la temporada 4, en el que Hal y Lois hacen su testamento y recuerdan todas las travesuras que sus hijos les han hecho. Los únicos momentos en los que vemos a Malcolm es a través de ‘flashbacks’, por lo que el actor no está acreditado.

PUBLICIDAD

Jane Kaczmarek, actriz de Lois, tampoco sale en todos los capítulos de ‘Malcolm el de en medio’

Lo cierto es que Frankie Muniz no es el único actor de la serie cómica que no apareció en todos los capítulos. Quien interpretó a su madre, Lois, notablemente se ausentó de algunos hacia el final de la cuarta temporada, dado que, en la vida real, estaba embarazada. En la ficción, se justificó su ausencia como que había visitado a su hermana por un par de días.

Lois de 'Malcolm el de en medio' Imagen Fox Television