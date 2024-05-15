Series

Los hechiceros de Waverly Place' regresa tras 12 años: fotos y fecha de estreno de la nueva serie

¿Habrías imaginado alguna vez que 'Los hechiceros de Waverly Place' regresarían a la TV luego de más de una década de su estreno? Disney lo hizo posible y te contamos todos los detalles.

Por:
Lili Diaz.
'Los hechiceros de Waverly Place' fue uno de los shows de comedia infantil más importantes de la década de los 2000. Su trama se centraba en las aventuras de una familia de brujos, los Russo, compuesta por Alex Russo (interpretada por Selena Gomez) y sus hermanos Justin (David Henrie) y Max (Jake T. Austin), quienes descienden de una ancestral familia de magos.

Transmitida de 2007 a 2012, la serie terminó con una gran base de fans, y ahora, 12 años después de su episodio final, se confirmó que se está trabajando en la secuela de la serie, la cual llevará el título 'Los hechiceros más allá de Waverly Place' (en inglés 'Wizards Beyond Waverly Place').

Selena Gomez y David Henrie regresan en secuela de 'Los hechiceros de Waverly Place': la trama

Disney dio a conocer esta información en sus diversas redes sociales. Además, el portal 'Variety' presentó la sinopsis oficial, que comienza con Justin Russo.

"'Wizards: Beyond Waverly Place' sigue a un Justin Russo adulto, que ha elegido llevar una vida mortal normal con su familia, Giada, Roman y Milo . Cuando Alex, la hermana de Justin, lleva a Billie a su casa en busca de ayuda, Justin se da cuenta de que debe desempolvar sus habilidades mágicas para ser mentor del mago en formación y al mismo tiempo hacer malabarismos con sus responsabilidades cotidianas y salvaguardar el futuro del Mundo Mágico".

La noticia se difundió rápidamente por Internet, y aquellos que crecieron viendo 'Los hechiceros de Waverly Place' expresaron su emoción por la nueva trama y el regreso de David Henrie como Justin y Selena Gomez como Alex Russo. Sin embargo, los rumores indican que Gomez solo aparecerá en el primer capítulo.

"Se me van a saltar las lágrimas. Me encanta la serie y me alegro de que tengamos una secuela", "Genial, es hora de lanzar hechizos de nuevo", "Es el mayor show de Disney que ha existido. Ahora que lo pienso, Justin no ha envejecido", "Esto tiene la oportunidad de ser realmente bueno. Me encantaba Wizards of Waverly Place cuando era niño. Por favor no arruinen otro de los shows de mi infancia", o "No me esperaba esto, pero tampoco me molesta", fueron algunos de ellos.


Disney también compartió varias imágenes del programa, ofreciendo un primer vistazo a las versiones adultas de los magos y a los nuevos integrantes de la familia Russo.

La foto que generó más nostalgia fue aquella en la que Selena Gomez y David Henrie posaron juntos sosteniendo sus varitas mágicas, mostrando que no han envejecido en absoluto.

Un dato adicional es que Selena Gomez también será productora ejecutiva, junto a su antiguo hermano en pantalla. Esto aportará un nuevo enfoque al programa, que seguramente encantará tanto a las generaciones antiguas como a las nuevas.

Los otros actores confirmados para 'Wizards Beyond Waverly Place' son Mimi Gianopulos, Alkaio Thiele, Max Matenko y Janice LeAnn Brown. Por el momento, no se ha confirmado si los antiguos actores de 'Los hechiceros de Waverly Place' Maria Canals-Barrera (Theresa Russo), David DeLuise (Jerry Russo) y Jake T. Austin (Max Russo) tendrán apariciones especiales o si quedarán fuera de la trama.

¿Cuándo se estrena la serie 'Wizards Beyond Waverly Place'?

La secuela de 'Los hechiceros de Waverly Place' se estrenará en algún punto del 2024 en la plataforma de streaming Disney+ y en el canal de televisión Disney Channel. Sin embargo, no se ha especificado cuántos capítulos tendrá esta primera temporada.

¿Crees que Disney está haciendo una buena apuesta con Los hechiceros más allá de Waverly Place'? Dinos en los comentarios.

