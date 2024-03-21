Actores de Nickelodeon que sufrieron cosas terribles en el set: Drake Bell, Jennette McCurdy y más

Video Drake Bell contó el maltrato que vivió a los 15 años: ni su padre pudo salvarlo

El documental ‘Quiet on Set’, que narra el comportamiento abusivo del productor Dan Schneider y otros de sus colegas en los sets de grabación de algunos de los programas más exitosos de Nickelodeon.

Varios extrabajadores, así como estrellas infantiles de diferentes programas, han alzado la voz sobre las injusticias que sufrieron en su trabajo, como Drake Bell, cuyo testimonio se hizo viral.

PUBLICIDAD

A continuación te contamos los testimonios de algunas exestrellas infantiles que hablaron abiertamente del abuso que sufrieron tanto dentro como fuera del set.

Drake Bell y Jennette McCurdy sufrieron abusos durante el tiempo que trabajaron para el canal infantil Imagen Getty Images

Jennette McCurdy: Su madre fue quien quiso que se volviera actriz

Tras ausentarse de la actuación y del regreso de ‘iCarly’, Jennette McCurdy regresó con un podcast y en su libro ‘Me Alegro de que mi mi madre haya muerto’, publicado en marzo de 2023, donde compartió la problemática relación que tuvo con su madre.

Como el sueño de su madre era que fuera actriz, Jennette hizo de todo para tener contenta a su madre, por lo que se sometió a un régimen de alimentación muy estricto, además de que era obligada a pesarse 5 veces al día; además de que su madre leía sus diarios, correos electrónicos y tenía total control de sus ingresos.

Jennette McCurdy narró en su libro los abusos que sufrió de su madre Imagen Getty Images



Tras pasar por trastornos alimenticios y problemas de salud mental, su madre falleció de cáncer. Tras tomar terapia y dejar su carrera en Hollywood, Jennet empezó a recuperarse y compartió todos los abusos que vivió en la infancia a través de esa publicación, buscando ayudar a otras personas que pasan por la misma situación.

Drake Bell

En el documental ‘Quiet on set: The Dark Side of Kids TV’, que estrenó Investigation Discovery, Drake Bell, protagonista de la serie ‘Drake & Josh’ habló del abuso sexual que sufrió cuando tenía 15 años por Brian Peck, extrabajador de Nickelodeon.

Bell compartió que Peck era su entrenador de diálogos cuando filmaba la segunda temporada de ‘The Amanda Show’ y se volvieron amigos. En una ocasión el actor se quedó a dormir en casa de Peck, cuando abusó de él.

“Me quedé paralizado y estaba completamente en shock, no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esa situación”, comentó.



Alexa Nikolas

PUBLICIDAD

La exestrella infantil ha hablado abiertamente del tiempo que trabajó en Nickelodeon través de sus redes sociales y en múltiples protestas, pero en esta ocasión compartió su experiencia trabajando en la serie ‘Zoey 101’.

"Hacia el final de la temporada 2 de ‘Zoey 101’, no estaba feliz. De hecho, ya no podía presentarme al set sin llorar. Gran parte de mi autoestima quedó profundamente dañada por esa experiencia. Yo, como persona, fui alterado de por vida", expresó.



La joven también compartió que filmó algunas escenas con contenido sugerente en las que no estaba de acuerdo, pero al alzar la voz simplemente fue ignorada.

Amanda Bynes y su paso por 'The Amanda Show'

Las guionistas Jenny Kilgen y Christy Stratton, las únicas mujeres que trabajaron en ‘The Amanda Show’, compartieron en el documental el ambiente machista que se vivía en el set, el cual era alentado por el mismo Schneider, quien le mostraba contenido para adultos en su computadora.

“Me pidió varias veces que le diera masajes en la sala de guiones y en el estudio. Decía cosas como ‘Kim, dame un masaje y pondré alguno de tus sketches en el show”, contó Kilgen.



Otros miembros del elenco también contaron la estrecha relación que tenía Schneider con Amanda Bynes, quien tenía 13 años cuando se estrenó la serie.

"En varias ocasiones vi que Amanda se sentaba detrás de él, lo abrazaba o le daba un masaje en el cuello", asegura la montadora Karyn Finley Thompson.



Angelique Bates

En 2016, Angelique Bates, quien trabajó en la serie ‘All That’, compartió un video que su madre la maltrataba, tanto física como mentalmente en el set, relatando que los productores y compañeros de reparto llegaron a presenciarlo, pero no hicieron nada para ayudarla, incluso le aconsejaban que no dijera nada sobre dicha situación.