Actor de 'Drake & Josh' tuvo un trágico final: internautas lo recuerdan tras 'Quiet on Set'

Tras el lanzamiento del documental 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV' el pasado 17 de marzo, los fans han revivido antiguas historias ocultas de sus series favoritas de Nickelodeon, así como de sus elencos.

¿Quién fue Johnny Lewis, actor de 'Drake & Josh'?

Lewis, nacido el 29 de octubre de 1983 en Los Ángeles, California, comenzó su carrera en la actuación a una edad temprana. Apareció en una variedad de programas de televisión, incluyendo 'Boston Public', 'Malcolm in the Middle', 'The Guardian' y 'American Dreams'. Sin embargo, fue su papel como Kip 'Half-Sack' Epps en las dos primeras temporadas de la serie de FX 'Sons of Anarchy' lo que lo catapultó a la fama. Su carisma y talento resonaron con la audiencia, y su presencia en pantalla dejó una huella imborrable.