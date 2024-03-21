Drake Bell denunció que sufrió algo terrible en Nickelodeon y acusó a Brian Peck, ¿quién es él?

Video Drake Bell contó el maltrato que vivió a los 15 años: ni su padre pudo salvarlo

En días pasados, tanto Nickelodeon como el nombre de Brian Peck se hicieron virales en las redes sociales debido al lanzamiento del documental 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV', donde se revela el lado más oscuro que vivieron algunos actores de la empresa cuando eran adolescentes.

El material mostró a los espectadores la "época dorada de Nickelodeon" y como a la par las estrellas infantiles vivían en un ambiente supuestamente tóxico y abusivo creado por personas importantes; no obstante, esto no fue lo peor, pues Drake Bell se armó de valor para revelar que de hecho, alguien del medio con él abusó de él sexualmente.

¿Quién es Brian Peck y cúal fue su trabajo dentro de Nickelodeon?

De acuerdo a sus palabras se trató de Brian Peck, un entrenador de diálogo que trabajaba con Nickelodeon, específicamente los shows 'The Amanda Show' y "All That" desde finales de los 90 hasta principios de los 2000.

El famoso de Hollywood también es un actor, narrador y cineasta de Huntington, Indiana, que participó en la producción de varias películas, programas y videojuegos. Trabajó como preparador de diálogos en "The Amanda Show" y "All That" de Nickelodeon desde finales de los 90 hasta principios de los 2000.

Peck también hizo apariciones pequeñas en programas como 'Growing Pains', 'Boy Meets World' o 'X-Men' solo por mencionar algunos.

Dentro del documental el ahora cantante, relató que conoció a Peck cuando este fue contratado como entrenador de diálogo para la segunda temporada de 'The Amanda Show' de Nickelodeon.

Drake Bell acusó de de agresión a Brian Peck y narró su horrible experiencia

Fue así que Peck comenzó a querer ser parte completa de la vida de Drake, lo cual lo incomodó, pero no dijo nada al respecto. En 2001, al tener 15 años el actor narró que Peck lo agredió sexualmente mientras él despertaba una mañana acostado en un sofa.

"Me quedé helado, en estado de shock, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. No tengo ni idea de cómo salir de la situación".



El exprotagonista de 'Drake y Josh' añadió que si bien Brian se disculpó y aseguró que no volviería a pasar, de hecho fue todo lo contrario, pues los ataques no cesaron y se volvieron "brutales".

"El abuso fue extenso, y se volvió bastante brutal. Realmente no sé cómo explicarlo en cámara. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no piensas en las peores cosas que alguien podría hacerle a alguien como agresión sexual, y eso responderá a tu pregunta? No fue cosa de una sola vez".



Peck fue declarado culpable de actos lascivos con un menor y condenado a 16 meses entre rejas en 2004 derivados de las acusaciones de Bell; no obstante, continuó trabajando en otros shows infantiles hasta 2018-2019, momento donde "desapareció" de Hollywood.

Tras la polémica que creó 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV', Dan Schneider, el creador de la serie donde trabajó Bell, habló sobre las acusaciones que se hicieron en su contra dentro del documental y expresó que se arrepiente de sus comportamientos en el pasado y les debe a algunas personas una disculpa.



Schneider expresó que, en retrospectiva, habría optado por contratar a un terapeuta certificado para brindar apoyo a los niños actores antes de que alcanzaran la fama, explicándoles el significado de ser un actor joven y cómo esto podría influir en sus relaciones con familiares y amigos.