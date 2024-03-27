¿Por qué Amanda Bynes no habló de Dan Schneider en el polémico documental ‘Quiet On Set’?

Video 'Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV': las revelaciones más fuertes del documental sobre niños actores

Amanda Bynes fue una de las estrellas principales de Nickelodeon a finales de los 90 y principios de los 2000. Sin embargo, el documental 'Quiet On Set’ arroja luz sobre la íntima y extraña relación que habría tenido con Dan Schneider, con quien trabajó en ‘All That’ y ‘The Amanda Show’.

En ese sentido, no es extraño preguntarse por qué la ahora actriz retirada no quiso hablar frente a las cámaras.

PUBLICIDAD

Amanda Bynes y Dan Schneider tenían una relación cercana, según ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’

Una de las revelaciones del documental es que el productor de ‘The Amanda Show’ y la protagonista tenían una relación tan cercana que, a la luz del trato que le daba a otros miembros de sus programas, levantó cejas.

De acuerdo con varios entrevistados, Schneider tenía una tendencia a tener “favoritos” y Bynes habría entrado dentro de la categoría.

Amanda Bynes y Dan Schneider tenían una relación cercana, según ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’. Imagen Getty Images



Esto se hizo más evidente aún cuando la exactriz intentó emanciparse legalmente de sus padres y recurrió a él para resolver la cuestión legal (aunque no tuvo éxito).

La periodista Kate Taylor, una de las voces de ‘Quiet on Set’, afirma que cuando la fama de Amanda empezó a crecer y la llevó a otras productoras, Schneider parecía creer que era él quien "debería guiarla hacia la adultez".

El documental también recuerda el ‘sketch’ en el que Dan Schneider se mete, completamente vestido, a un jacuzzi con una Amanda Bynes adolescente en bikini. El momento fue escrito por él.



Los guionistas de ‘The Amanda Show’ comentaron, además, que recibieron la instrucción explícita de mentir sobre el significado de la palabra ‘taint’, que en inglés se puede usar para referirse al perineo y que era el apellido del personaje de Penélope, también interpretado por Amanda Bynes.

¿Por qué Amanda Bynes no participó en ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’?

‘TMZ’ informa que tanto la estrella de ‘The Amanda Show’ como sus padres, Rick y Lynn, fueron contactados por la producción para compartir sus historias en el documental, pero declinaron la invitación.

PUBLICIDAD

Según las fuentes del medio, Bynes no quiso participar en ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ porque no sentía que su experiencia como actriz infantil en Nickelodeon coincidiera con la de los demás participantes.

Por el contrario, afirma el diario, “está agradecida” por las oportunidades que le brindó la cadena al inicio de su carrera.

La exactriz ni siquiera habría visto el documental, de acuerdo con lo reportado.



Por su parte, los padres de Amanda Bynes habrían rechazado una entrevista simplemente porque son personas privadas y prefieren mantenerse alejados del ojo público. A diferencia de su hija, las fuentes de ‘TMZ’ dicen que ellos sí lo vieron y “se sintieron tristes y disgustados por las acusaciones”.

Hasta el momento, Amanda Bynes no ha hablado públicamente sobre el tema.

Documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ estrenará un episodio más

La serie documental guardaba una sorpresa bajo su manga. Tras el impacto que generaron sus revelaciones, se anunció que un quinto episodio se estrenará el 7 de abril en Investigation Discovery (en Estados Unidos) para después llegar a la plataforma de streaming Max.

El nuevo capítulo llevará por título ‘Breaking the Silence’, abordará temas previamente explorados y presentará un nuevo testimonio: Shane Lyons, quien formó parte del elenco de ‘All That’, será entrevistado por la periodista Soledad O'Brien sobre “hacia dónde puede ir la industria a partir de ahora”, según informaron medios como ‘Variety’.

‘Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV' Imagen Sony Pictures Television



De momento, no se ha anunciado la fecha en la que ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ se podrá ver en México o Latinoamérica.