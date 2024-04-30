9 series y películas que debes ver si te gustó 'Bebé reno' (te decimos en qué streaming encontrarlas)

Video La acosadora real que inspiró ‘Bebé reno’ rompe el silencio y asegura que ella es la víctima

La serie 'Bebé Reno' ha cautivado a la audiencia de Netflix con su trama oscura y compleja, que explora temas como el acoso, la violencia y la salud mental.

Si te atrapó esta serie, te presentamos algunos otros títulos de series y películas con temáticas similares que te mantendrán enganchado y que están en plataformas de streaming:

PUBLICIDAD

1. 'You' (Netflix)

Si te gustó ‘Bebé Reno’, probablemente disfrutarás de ‘You’. La serie sigue a Joe Goldberg (Penn Badgley), un librero obsesivo que se convierte en acosador y asesino en busca del amor verdadero.

Imagen Lifetime

2. 'Misery' (Prime video)

Esta película basada en la novela de Stephen King presenta una trama similar a 'Bebé Reno'. Una enfermera cuida a un famoso escritor herido, a quien termina secuestrando y su obsesión se convierte en una pesadilla para él.

3. 'Dirty John' (Netflix)

Otra historia basada en hechos reales, esta serie sigue la relación entre Debra Newell y el misterioso John Meehan, quien resulta ser un estafador peligroso.

4. 'Amor, acoso, asesinato' (Netflix)

Un mecánico decide aventurarse en el mundo de las citas en línea por primera vez. Durante su experiencia, conoce a una mujer cuya obsesión romántica la lleva a extremos mortales. La película explora cómo una relación puede volverse peligrosa cuando la obsesión se descontrola.

'Amor, acoso, asesinato', película de Netflix Imagen Netflix

5. 'Obsesión secreta' (Netflix)

La historia sigue a Jennifer, quien no recuerda nada de lo que sucedió antes de un ataque. Su esposo está a su lado, cuidándola, pero hay algo que no encaja en todo lo que él le dice.

'Obsesión secreta' de Netflix Imagen Netflix

6. 'Tú me entiendes' (Netflix)

Holly desarrolla una peligrosa obsesión por Tyler luego de que tuvieron una aventura de una noche que él quiere olvidar, pero ella no. Holly se transfiere a su escuela, desesperada por mantener vivo el romance.

Película 'Tú me entiendes' Imagen Netflix

7. 'Fleabag' (Prime Video)

Una serie que combina comedia y drama al seguir la vida de una mujer londinense que lidia con sus propias luchas internas y relaciones complicadas.

Phoebe Waller-Bridge em "Fleabag" Imagen Divulgação/BBC Three <br>

8. 'Swarm' (Prime Video)

Es una serie satírica de comedia, horror y thriller estadounidense creada por Janine Nabers y Donald Glover. La trama sigue a Dre (interpretada por Dominique Fishback), una joven cuya obsesión por una estrella del pop toma un giro oscuro.

PUBLICIDAD

Dre es una fanática apasionada de una estrella de pop ficticia, cuyo grupo de seguidores se hace llamar 'The Swarm'. A medida que su admiración traspasa todos los niveles imaginables de fanatismo, Dre se ve envuelta en situaciones peligrosas y secretos oscuros.

Serie 'Swarm' Imagen Prime video

9. 'I May Destroy You' (max)

Es una serie de televisión británica de comedia negra y drama creada, escrita, co-dirigida y producida por Michaela Coel para BBC One y HBO.

La protagonista, Arabella Essiedu (interpretada por Michaela Coel), es una joven escritora que busca reconstruir su vida después de ser víctima de una violación en Londres. Arabella se encuentra en el ojo público debido a su fama como autora y su lucha por cumplir con los plazos para su segundo libro. La historia se desarolla mientras ella lucha por recordar lo que sucedió la noche en la que fue agredida, con la ayuda de sus amigos.

Serie: 'I may destroy you' Imagen Max