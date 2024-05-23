'Bebé reno': todas las víctimas de acoso de 'Martha' de la vida real (no solo fue Richard Gadd)

Video La acosadora real que inspiró ‘Bebé reno’ rompe el silencio y asegura que ella es la víctima

A principios del mes de mayo el periodista Piers Morgan entrevistó a Fiona Harvey, quien asegura ser Martha de 'Bebé reno' en la vida real, y las declaraciones que hizo dieron una nueva perspectiva de lo que ocurrió entre ella y Richard Gadd.

Fiona Harvey ('Martha') lo empezó a acosar luego de una entrevista

Algunas de sus afirmaciones mencionaban que ella jamás le mandó 41 correos electrónicos, pues solamente fueron 10, o que el creador de la serie de Netflix era una persona "psicótica". No obstante, el nombre de Harvey volvió a ser tendencia de nuevo debido a que el pasado 3 de mayo, el periodista Neil Sears, quien trabaja para el portal 'Daily Mail', externó que ella lo ha estado acosando.

En un artículo titulado "La 'Martha' de la vida real de Baby Reindeer ahora se dirige a MÍ", externó que tras entrevistarla para el mismo medio con el fin de que diera su versión sobre el acoso que supuestamente perpetró contra Gadd, notó cómo Harvey estuvo rondando el edificio donde vive y hasta lo amenazó mediante mensajes de voz.

"El mensaje de voz más reciente fue el más escalofriante. "Te has convertido en un enemigo acérrimo para mí. Tú eres el idiota del infierno". Esas palabras, pronunciadas con su distintivo acento escocés, me dieron una idea de cómo ella, supuestamente, había aterrorizado a sus víctimas”, fue lo que explicó.



Añadió que Fiona también le aseguró por mensajes de texto que iba a encargarse de terminar con su carrera, de demandar al medio y hasta dejarlo sin trabajo.

"Te voy a demandar a ti, a ese diario y a la tonta que escribió el artículo contigo. Exigiré que el diario te despida".

El político Keir Starmer también recibió mails amenazantes de Fiona

Por si fuera poco, en días pasados diversos medios de comunicación, incluido el portal 'Indy100', aseguraron que Sears no fue la única víctima de acoso de Fiona Harvey, pues se reportó que en el 2020, otra de sus víctimas fue Keir Starmer, líder de la oposición del Reino Unido.

De acuerdo a los informes del periódico 'The Sun', la mujer le envió más de 200 correos ofensivos durante 8 meses donde lo llamó en varios ocasiones com "niño estúpido" y un "abogado inútil". Pronto, también comenzó a insultar a su esposa vía mensajes, específicamente cuando Fiona vivía cerca del distrito político al que él representaba en ese entonces.

Lo más extraño del asunto es que los mails tenían faltas de ortografía, estaban plagados de puntuaciones y siempre finalizaban con la frase "Enviado desde mi iPhone", justo como ocurre en la serie 'Bebé Reno'.

Se desconoce de manera pública si Starmer o Sears pusieron una demanda en su contra o alguna orden de restricción, pero algo seguro es que las acusaciones de estos dos hombres hacia Harvey hicieron que las personas comenzaran a creer que ella realmente es la exacosadora de Gadd y, además, que mintió al hablar con Piers Morgan.

