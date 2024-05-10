'Martha' de 'Bebé reno' desmiente algunos puntos de la serie en una entrevista: ¿Ella fue la víctima?
El periodista Piers Morgan entrevistó a Fiona Harvey, quien asegura ser Martha de 'Bebé reno' en la vida real, y sus declaraciones son más que impactantes.
'Bebé Reno' es una serie de Netflix que ilustra lo aterrador que puede ser el acoso, una experiencia que tuvo en la vida real el creador del programa, Richard Gadd. Al representarse a sí mismo en los episodios como Donny Dunn, las personas conocieron su escalofriante historia con Martha, una mujer que lo siguió día y noche durante 4 años y medio.
Los detalles proporcionados en el programa especifican que Martha enviaba todo tipo de mensajes a Donny. Aunque se tuvo cuidado de no revelar la identidad real de la mujer, el periodista Piers Morgan la localizó bajo el nombre de Fiona Harvey y la entrevistó.
Como era de esperarse, las opiniones de ella generaron controversia en las redes sociales. A continuación, presentamos algunas de las más polémicas.
Richard Gadd es psicótico
Al mostrarle un fragmento de una reciente entrevista hecha a Jessica Gunning, quien le dio vida a Martha en 'Bebé reno', Fiona aseguró la actriz y Gadd abusaban de ella" en los medios de comunicación y "ordeñaban" la historia por dinero, pero cuando se le preguntó a la abogada qué pensaba sobre el creador del show, es decir la persona que supuestamente acosó, respondió lo siguiente:
"Creo que es psicótico, está obsesionado conmigo desde el día 1 y es un misógino definitivo".
Fiona jamás vio la serie 'Bebé reno'
Morgan cuestionó a Fiona si había visto la serie después de su estreno, a lo que ella respondió negativamente, expresando que no tenía ningún interés en el tema.
“En absoluto. He oído hablar de la escena del tribunal , de las sentencias de cárcel y todo ese tipo de cosas... No he visto nada de eso. Ya se ha apoderado bastante de mi vida. Lo encuentro bastante obsceno. Lo encuentro horroroso, misógino".
¿Richard no le ofreció una taza de té cuando se conocieron?
Por otro lado, se le cuestionó si era cierto que Gadd le había ofrecido una taza de té gratis después de que ella entró al pub donde él trabajaba, y respondió:
"No, eso no es correcto. No me ofreció una taza de té...Me esperaba una comida con un trago de limonada y tenía mucha, mucha hambre. Soy diabética, así que tengo mucha hambre. Así que eso es cierto".
¿Gadd espió a Fiona en su casa?
En la serie se muestra cómo Donny sigue a Martha hasta su casa y la espía por un par de minutos hasta que es descubierto, pero de acuerdo a Fiona esto no pasó en la vida real.
"Falso… No lo vi en mi casa. Creo que sería imposible mirar por una ventana... Eso categóricamente no sucedió".
¿Cuántos mails y tweets le mandó Fiona a Gadd en realidad?
En 'Bebé reno' se enfatiza que Martha envió a Donny 41 mil mails, 350 horas de mensajes de voz, 744 tweets, 48 mensajes de Facebook y 106 cartas; no obstante, Fiona comenta que esto fue inventado, pues solo le envió alrededor de 10 correos y 18 tweets cuando tenían una relación amigable.
Fiona nunca estuvo en la cárcel
En los últimos episodios de 'Bebé Reno', se presenta cómo Martha recibe una advertencia por parte de la policía debido a sus interacciones con Donny. Cuando finalmente decide presentar una denuncia en su contra, se lleva a cabo un juicio para sentenciar a la mujer acosadora. Fiona enfatiza que, de hecho, nunca ha sido encarcelada ni ha enfrentado cargos en su contra.
"Es completamente falso y muy perjudicial para la carrera. Quiero refutar eso. No soy un acosador. Es simplemente una completa tontería".
¿Fiona se enamoró de Gadd en la vida real?
Piers Morgan planteó preguntas impactantes que dejaron a todos sorprendidos, y una de las más contundentes fue si estuvo enamorada de Gadd, tal como se sugiere en la serie 'Bebé Reno'. Ante esta pregunta, Fiona respondió con una mirada de disgusto y cuestionó si se trataba de una pregunta seria. Después, afirmó que no, nunca había sentido ese tipo de sentimiento por él.
Fiona pidió a Gadd que la dejara en paz y lo va a demandar
Casi al final de la entrevista, Fiona externó dos puntos importantes. El primero, es que le pidió a Gadd que la dejará en paz y además que presentaría una demanda en contra de él y Netflix por difamación y daños morales.
"Déjenme en paz, por favor, consíganse una vida, consigan un trabajo adecuado. Estoy horrorizada por lo que han hecho".
¿Gadd le pidió tener intimidad a Fiona?
En el programa, Martha agrede sexualmente a Donny después de chocar con él junto a un canal y perseguirlo por el camino, pero Fiona negó que esto fuera real y hasta afirmó que rechazó las insinuaciones sexuales del Gadd le hizo en algún momento.
Fiona Harvey sí tuvo un reno de juguete cuando era niña
Harvey admitió que tenía un reno de juguete cuando era niña y agregó que supo que el programa trataba sobre ella cuando escuchó el título, pero no explicó si fue real la parte en la que supuestamente ella le regaló uno de estos animales afelpados.
