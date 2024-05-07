'Bebé reno': ¿Quién es Teri en la vida real? Fans la descubren y ella responde

Video 'Bebé reno': ¿Quién es la actriz trans mexicana que interpretó a Teri y de la que todos hablan?

'Bebé reno' es una serie de Netflix basada en una historia real que le sucedió a Richard Gadd, quien no solo protagoniza el proyecto, también se desempeñó como productor y guionista.

En pocos días, la cruda historia se convirtió en un fenómeno en las redes sociales y los fans decidieron no quedarse con la duda sobre las personas en las que están inspirados los personajes.

PUBLICIDAD

Primero encontraron a Fiona Harvey, la mujer en la que estaría basada Martha Scott. Y dado el gran trabajo que realizó la actriz trans mexicana Nava Mau al interpretar a Teri, los fans se dieron a la tarea de buscar a la mujer en quien estaría inspirado este importante rol.

¿Quién es Teri en la serie de Netflix 'Bebé reno'?

Teri es el personaje que interpreta Nava Mau en la serie, quien es pareja de Donny Dunn, la única mujer de la que el protagonista logra enamorarse y que considera perfecta para él.

Ella es una mujer trans (al igual que Nava Mau) y terapeuta, y constituye un refugio para Donny de todo lo malo que le sucede tras haber vivido un abuso y el acoso de Marha.

Sin embargo, esta pareja termina por concluir su relación debido justamente a la acosadora de Donny, quien, sin saberlo, introduce mucha tensión en ambos.

'Bebé reno', serie de Netflix Imagen Cortesía de Netflix

Al final, Donny ve cómo Teri sale del brazo de un hombre, dando a entender que lo ha olvidado y que es muy feliz con una nueva pareja.

De hecho, la actriz Nava Mau aseguró que hubo una escena editada en la serie, en la que Teri le enviaba un poderoso mensaje de voz a Donny, dejando en claro que, aunque no pudieron estar juntos, ella aún lo apoyaba y que finalizaron en buenos términos su relación.

'Bebe reno', serie de Netflix Imagen Ed Miller/Netflix

¿Quién es Teri en la vida real?

Tras una ardua búsqueda, según los fans Teri se llama Anna de Simone en la vida real, sobre todo porque también guarda un sorprendente parecido con la actriz Nava Mau y es psicóloga, tal como el personaje.

Anna de Simone y Nava Mau Imagen TikTok / Netflix

¿Por qué los fans creen que Anna de Simone es Teri?

Tras la aparición de varios artículos, videos y más de 3 mil comentarios a Anna de Simone, elle declaró que era falso que elle fuera Teri de la vida real, sin embargo, la psicóloga, en un artículo que elle misme escribió al respecto en el sitio de Internet del que es fundadore ('Psicoadvisor') aseguró saber por qué los fanáticos de la serie lo creen.

"Llegaron a mi perfil por un simple me gusta colocado en una publicación del creador de la serie Richard Gadd. Es justo preguntar: 'pero lo siguen unas 300 mil personas, ¿por qué llamó la atención tu me gusta?'. No puedo responder esto exactamente. Las capturas de pantalla de esa interacción terminaron en TikTok editadas con algunas de mis fotos junto a las de Nava Mau. Por lo que todos dicen, somos muy similares", escribió.

Nava Mau y Anna de Simone Imagen Instagram / TikTok

Además de esto, Anna compartió que reconstruyeron su vida desde 2013 gracias a Facebook, viendo que en los años en los que estaba ambientada la serie estuvo en Newbury y luego estudiando inglés en Londres, por lo que la última similitud hizo el resto: elle también es terapeuta, al igual que el personaje de Teri.

PUBLICIDAD

A pesar de estas similitudes, de Simone niega los señalamientos de que elle haya sido la pareja de Richard Gadd, pero además también señala una gran diferencia: a pesar de lo que pueda llegar a pensar o confundir la gente, elle no es trans como la actriz Nava Mau y su personaje, sino que se identifica como una persona del género no binario.

"Esta historia nos hace comprender cómo construimos la realidad que deseamos. ¿Como funciona? Creamos una representación mental, ya sea buena o mala, y luego buscamos confirmación, incluso a expensas de lo que es verdad. En la práctica, cada uno de nosotros vive en la realidad que hemos construido para nosotros mismos y en la mente de miles de personas, me he convertido en Teri…. pero repito: ¡no lo son!", reiteró.

Anna de Simone en Facebook Imagen Facebook



La conexión entre Anna de Simone y Nava Mau ha generado conversaciones y teorías en línea. A pesar de los desmentidos, los cibernautas siguen convencidos de que Anna es la verdadera Teri de la vida real.

Lo que más le ha sorpendido a Anna es que la mayoría de las especulaciones vienen de América Latina y Centroamérica, pues no ha recibido muchos mensajes de Estados Unidos, Inglaterra, Europa o Italia, este último, el país donde reside actualmente.

Por su parte, Richard Gadd ha señalado en entrevistas anteriores que lo importante de la serie y su historia no es dar con las personas reales, por lo que pidió a la audiencia que dejara de buscar e incluso, irónicamente, acosar a las personas en las que creen que están basados los personajes de 'Bebé reno'.

Anna de Simone se define en redes sociales como Doctor en biología y psicología, cofundadora de 'Psicoadvisor' y escritora de dos libros muy vendidos, llamados: 'Del amor se enferma, del amor se cura: Sienta las bases adecuadas para tener una vida emocional feliz' y 'Reescribe las páginas de tu vida: Todas las herramientas para descubrirte, comprenderte y amarte', los cuales están disponibles en italiano, en Amazon.

Anna de Simone libro Imagen Instagram

Sus contenidos hablan sobre psicología y crecimiento personal.

PUBLICIDAD

Como terapeuta, también habló de la serie 'Bebé reno', la cual ha dejado una huella profunda en los espectadores, y, aunque la misteriosa conexión entre Anna de Simone y Nava Mau sigue siendo un tema de debate apasionado en las redes sociales, lo que es seguro es que tanto Teri como Anna de Simone, ya sea en la pantalla o en la vida real, han tocado los corazones de muchos.