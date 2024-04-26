'Bebé reno': la actriz trans mexicana de la que todos hablan por interpretar a Teri

Video La impactante historia real de ‘Bebé reno’: el final que Netflix ocultó

La serie 'Bebé Reno' (en inglés: 'Baby Reindeer') es una de las grandes sorpresas del catálogo de Netflix, pues ya se posicionó en primer lugar de lo más visto de la plataforma y es un tema recurrente en las redes sociales.

La producción ha sido aclamada por la crítica gracias a su propuesta creativa y el tono de su narración, evitando caer en los clichés de otras historias similares.

PUBLICIDAD

La trama sigue a un comediante en apuros, que muestra un poco de amabilidad a una mujer vulnerable, sin imaginarse que esto desatará una obsesión enfermiza que amenaza con destruir las vidas de ambos.

'Bebé reno', serie de Netflix Imagen Ed Miller/Netflix



La serie fue creada por Richard Gadd, quien cuenta su historia real a lo largo de siete episodios, en los que un encuentro aparentemente inocente desencadena una pesadilla de acoso y obsesión.

¿Quién es Nava Mau, la actriz mexicana que interpreta a Teri en 'Bebé reno'?

Recientemente se dio a conocer que una de las protagonistas del reparto, Nava Mau, es una actriz mexicana, lo cual hizo que varios medios de comunicación la reconocieran como un orgullo de México por su excelente trabajo encarnando a Teri, la pareja trans de Donny (Richard Gadd).

Nava Mau ha dejado ya una marca indeleble en la pantalla con su conmovedora interpretación. Su personaje es clave para el protagonista, quien se enamora de ella irremediablemente.

'Bebé reno', serie de Netflix Imagen Cortesía de Netflix

Originaria de México y criada en los Estados Unidos, Nava ha demostrado ser una fuerza creativa, llevando autenticidad y profundidad al personaje que retrata.

Nava Mau, de 31 años, es una galardonada actriz, directora y activista cultural nacida en la Ciudad de México y criada en San Antonio, Texas. Con roles previos en producciones aclamadas por la crítica como 'Waking Hour', 'Disclosure' y 'Genera+ion', Nava trae su experiencia y habilidad a 'Bebé Reno'. Además, ha participado en programas como 'Divulgación' y 'Despertar', y se ha convertido en una ferviente defensora de los derechos LGBTQ+, la lucha contra la violencia y la educación política, participando en numerosos eventos virtuales sobre estos temas.

'Bebé reno', serie de Netflix Imagen Cortesía de Netflix

En la serie 'Bebé Reno', Nava Mau es terapeuta y conoce al comediante a través de una aplicación de citas. Sin embargo, su relación se ve afectada por la constante intromisión acosadora de otro personaje: Martha, y las dudas que el protagonista tiene sobre su sexualidad.

PUBLICIDAD

La historia está inspirada en las experiencias reales del escritor, actor y comediante escocés Richard Gadd, quien fue hostigado durante tres años por una mujer que conoció en un pub en Londres en 2015. Él mismo interpreta su propia historia.

'Bebé reno', serie de Netflix Imagen Cortesía de Netflix

Al leer el guión hace unos años, Nava asegura que se identificó con el personaje de Teri y con cada uno de los personajes, destacando la honestidad trascendental que los escritos de Richard Gadd invitan a abrazar.