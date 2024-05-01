'Bebé reno': ¿Qué enfermedades padece Martha y la hacen actuar así? Psicóloga responde

Video La acosadora real que inspiró ‘Bebé reno’ rompe el silencio y asegura que ella es la víctima

A mediados del mes de abril, Netflix estrenó su nueva miniserie llamada 'Bebé reno', la cual está basada en una historia real de acoso vivida por el escocés Richard Gadd, quien además fue el guionista de la producción y se interpretó a sí mismo bajo el personaje de Donny Dunn.

La trama sigue la vida de un hombre común con aspiraciones de ser comediante y que trabaja como bartender en un pub en Londres. Su vida da un giro inesperado cuando comienza a ser acosado por una mujer llamada Martha Scott.

Lo que comienza como una conversación inocente después de que Donny le ofrece una taza de té, pronto se convierte en un acoso persistente por parte de Martha que perdura cuatro años y medio. A medida que avanza la historia, ella empieza a hacerle proposiciones sexuales y a mostrar comportamientos cada vez más obsesivos, al punto de esperarlo afuera de su casa.

A pesar de afirmar ser abogada, Martha exhibe comportamientos erráticos como hacerle regalos a Donny, proponerle una relación incómoda, seguirlo obsesivamente, golpear a sus acompañantes e incluso molestar a sus familiares después de ser rechazada.

Aunque la serie nunca lo expone directamente, todas estas acciones sugieren que Martha podría estar lidiando de manera silenciosa con algún trastorno mental. La psicóloga Avigail Lev analizó el comportamiento de Martha a lo largo de la trama para hacer un diagnóstico no oficial.

¿Qué es la erotomanía y el trastorno límite de la personalidad que sufre Martha en 'Bebé reno'?

En entrevista con el portal 'Today', reveló que Martha Scott sufre de dos afecciones: la erotomanía y trastorno límite de la personalidad.

La primera se refiere a un tipo de trastorno delirante donde la persona que lo padece cree que otra persona está enamorada de ella, sin importar que se le muestren pruebas de lo contrario. Esto tendría sentido en 'Bebé Reno', ya que a pesar de que Donny le comenta en varias ocasiones que solo son amigos, ella cree firmemente que el interés romántico es mutuo.

"La erotomanía puede manifestarse en diversos comportamientos, como acciones obsesivas, acecho y escribir cartas o mensajes a la persona que creen que está enamorada de ellos".



La psicóloga Lev también afirma que Martha muestra signos de poseer trastorno límite de la personalidad, el cual, de acuerdo a la 'Clínica Mayo', es una enfermedad mental que afecta la percepción personal y de los demás. Quienes lo padecen experimentan un miedo intenso al abandono, lo que puede resultar en cambios de ánimo e ira.

"Ella no sólo está obsesionada con Donny de una manera positiva, sino que su comportamiento hacia él también incluye la separación: idealizarlo en un momento y devaluarlo al siguiente", dice. "Este pensamiento en blanco y negro, de todo o nada, le permite pasar de la adoración a la hostilidad muy rápidamente, un sello distintivo del trastorno límite de la personalidad".



En muchas ocasiones se aprecia cómo Martha era incapaz de controlar sus emociones e impulsos, lo cual concuerda con el diagnóstico.