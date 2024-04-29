Bebé reno

'Bebé reno': Así se ve la actriz que interpreta a Martha sin la caracterización de la serie

Jessica Gunning es la actriz que participa en el papel de Martha en 'Bebé reno' y su popularidad se disparó por su increíble actuación dentro de la serie de Netflix.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video La acosadora real que inspiró ‘Bebé reno’ rompe el silencio y asegura que ella es la víctima

Netflix tiene preparadas para el año 2024 varias series que prometen convertirse en éxitos instantáneos, como es el caso de 'Bebé Reno'.

Basada en la experiencia de Richard Gadd, la historia sigue la vida de un barman llamado Donny Dunn, quien se convierte en víctima de acoso por parte de una mujer llamada Martha Scott, a quien conoce en su lugar de trabajo cuando ella le invita una bebida.

PUBLICIDAD

Poco a poco, Donny se da cuenta de que Martha desarrolla una obsesión hacia él y comienza a buscarlo en todas partes con la intención de establecer una relación formal. Lo que inicialmente comenzó como acoso presencial, escaló rápidamente al ámbito digital, ya que Martha inundaba a Donny con una gran cantidad de correos electrónicos, mensajes en Facebook y tweets.

'Bebé reno', serie de Netflix.
'Bebé reno', serie de Netflix.
Imagen Netflix

¿Quién es Jessica Gunning, la actriz de 'Bebé reno'?

Jessica Gunning fue la actriz encargada de interpretar el papel de Martha Scott, y su trabajo en 'Bebé Reno' la hizo merecedora de críticas positivas por su increíble actuación, capaz de generar miedo en cuestión de segundos.

Nacida en Holmfirth, Reino Unido, esta mujer de 38 años se enamoró de la actuación desde una edad temprana, participando en ensayos de obras de teatro escolares dirigidas por su madre.

Jessica Gunning
Jessica Gunning
Imagen Getty Images

Más sobre Bebé reno

'Bebé reno': todas las víctimas de acoso de 'Martha' de la vida real (no solo fue Richard Gadd)
3 mins

'Bebé reno': todas las víctimas de acoso de 'Martha' de la vida real (no solo fue Richard Gadd)

Cine y Series
Acosadora real de ‘Bebé Reno’ da la cara y desmiente la serie de Netflix: dice ser la víctima 
0:56

Acosadora real de ‘Bebé Reno’ da la cara y desmiente la serie de Netflix: dice ser la víctima 

Cine y Series
'Martha' de 'Bebé reno' desmiente algunos puntos de la serie en una entrevista: ¿Ella fue la víctima?
4 mins

'Martha' de 'Bebé reno' desmiente algunos puntos de la serie en una entrevista: ¿Ella fue la víctima?

Cine y Series
'Bebé reno': ¿Quién es el productor que abusa de Donny en la vida real? Fans señalan a un famoso
3 mins

'Bebé reno': ¿Quién es el productor que abusa de Donny en la vida real? Fans señalan a un famoso

Cine y Series
'Bebé reno': ¿Quién es Teri en la vida real? Fans la descubren y ella responde
5 mins

'Bebé reno': ¿Quién es Teri en la vida real? Fans la descubren y ella responde

Cine y Series
'Bebé reno': La escena eliminada que explica qué pasó con Teri tras terminar con Donny en las serie
2 mins

'Bebé reno': La escena eliminada que explica qué pasó con Teri tras terminar con Donny en las serie

Cine y Series
'Bebé reno': ¿Qué enfermedades padece Martha y la hacen actuar así? Psicóloga responde
3 mins

'Bebé reno': ¿Qué enfermedades padece Martha y la hacen actuar así? Psicóloga responde

Cine y Series
9 series y películas que debes ver si te gustó 'Bebé reno' (te decimos en qué streaming encontrarlas)
3 mins

9 series y películas que debes ver si te gustó 'Bebé reno' (te decimos en qué streaming encontrarlas)

Cine y Series
'Bebé reno': ¿Por qué Martha fingía enviar mensajes desde un iPhone? Psicóloga explica
3 mins

'Bebé reno': ¿Por qué Martha fingía enviar mensajes desde un iPhone? Psicóloga explica

Cine y Series
'Bebé reno': los regalos que Martha le daba a Donny en la vida real (el peluche es perturbador)
3 mins

'Bebé reno': los regalos que Martha le daba a Donny en la vida real (el peluche es perturbador)

Cine y Series

Para dedicarse profesionalmente a la actuación, Gunning se trasladó a Sidcup, en Bexley, donde estudió en la escuela de teatro Rose Bruford, institución que ha graduado a famosos como Gary Oldman.

Tras su formación en la escuela de arte dramático, Jessica Gunning consiguió papeles en programas londinenses como 'Doctors', 'Doctor Who' y 'Holby City', entre otros. Sus proyectos más recientes incluyen su participación en las series 'The Outlaws' y 'Back', pero fue su papel en 'Bebé Reno' como Martha Scott el que la llevó a la fama mundial.

Imagen Netflix y Getty Images


Richard Gadd, creador de la serie de Netflix, explicó que desde el inicio del proyecto de 'Bebé Reno', tenía en mente a Jessica para el papel de Martha, y al momento de grabar expresó que hizo un "trabajo increíble".

PUBLICIDAD

En una entrevista para el portal 'BBC', Gunning comentó por qué la audiencia no ve a Martha como una villana, lo cual tiene mucho sentido.

"Nunca la vi como una villana. No creo que puedas hacerlo si interpretas ese tipo de papel. Siempre la vi polifacética y complicada. Richard Gadd fue tan increíblemente valiente y vulnerable y estuvo tan abierto a revivir todo eso. Me impresionó mucho".

Así luce Jessica Gunning sin su caracterización

En los episodios de la serie, Jessica Gunning luce un cabello ondulado, algo desaliñado y con algunas canas, en contraste con su cabello lacio y de color castaño fuera del set. Además, el estilo de vestuario de su personaje, Martha, se caracterizaba por blusas estampadas, faldas largas y pantalones.

La actriz es conocida por su actitud tranquila y una gran sonrisa amable, lo cual contrasta con el personaje de Martha Scott que interpretó. En Internet, las fotos de Gunning en entrevistas y eventos han sorprendido a los fans del programa, ya que luce muy diferente a como se mostró en pantalla.

Un dato poco conocido es que Richard Gadd, al hablar sobre la serie, en realidad no mencionó a la persona real en la que se basa Martha, lo que le permitió a Jessica hacer su propia interpretación.

"Realmente no lo hizo, no, y fue una decisión activa de ambas partes. No estoy haciéndome una personificación de ella, estoy haciendo mi interpretación de este increíble personaje que ha escrito, y sentí que lo enturbiaría demasiado porque eso no es lo que es.Realmente no encontré útil saber mucho sobre la persona solo porque Martha es un personaje, fue su declaración al portal 'LATimes'.
Imagen The Grosby Group, Netflix y Getty Images

Te puede interesar:

Relacionados:
Bebé renoLatin American Music AwardsSeries de NetflixActores HollywoodNetflixSeries

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD