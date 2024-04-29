'Bebé reno': Así se ve la actriz que interpreta a Martha sin la caracterización de la serie

Video La acosadora real que inspiró ‘Bebé reno’ rompe el silencio y asegura que ella es la víctima

Netflix tiene preparadas para el año 2024 varias series que prometen convertirse en éxitos instantáneos, como es el caso de 'Bebé Reno'.

Basada en la experiencia de Richard Gadd, la historia sigue la vida de un barman llamado Donny Dunn, quien se convierte en víctima de acoso por parte de una mujer llamada Martha Scott, a quien conoce en su lugar de trabajo cuando ella le invita una bebida.

Poco a poco, Donny se da cuenta de que Martha desarrolla una obsesión hacia él y comienza a buscarlo en todas partes con la intención de establecer una relación formal. Lo que inicialmente comenzó como acoso presencial, escaló rápidamente al ámbito digital, ya que Martha inundaba a Donny con una gran cantidad de correos electrónicos, mensajes en Facebook y tweets.

'Bebé reno', serie de Netflix. Imagen Netflix

¿Quién es Jessica Gunning, la actriz de 'Bebé reno'?

Jessica Gunning fue la actriz encargada de interpretar el papel de Martha Scott, y su trabajo en 'Bebé Reno' la hizo merecedora de críticas positivas por su increíble actuación, capaz de generar miedo en cuestión de segundos.

Nacida en Holmfirth, Reino Unido, esta mujer de 38 años se enamoró de la actuación desde una edad temprana, participando en ensayos de obras de teatro escolares dirigidas por su madre.

Jessica Gunning Imagen Getty Images

Para dedicarse profesionalmente a la actuación, Gunning se trasladó a Sidcup, en Bexley, donde estudió en la escuela de teatro Rose Bruford, institución que ha graduado a famosos como Gary Oldman.

Tras su formación en la escuela de arte dramático, Jessica Gunning consiguió papeles en programas londinenses como 'Doctors', 'Doctor Who' y 'Holby City', entre otros. Sus proyectos más recientes incluyen su participación en las series 'The Outlaws' y 'Back', pero fue su papel en 'Bebé Reno' como Martha Scott el que la llevó a la fama mundial.

Imagen Netflix y Getty Images



Richard Gadd, creador de la serie de Netflix, explicó que desde el inicio del proyecto de 'Bebé Reno', tenía en mente a Jessica para el papel de Martha, y al momento de grabar expresó que hizo un "trabajo increíble".

En una entrevista para el portal 'BBC', Gunning comentó por qué la audiencia no ve a Martha como una villana, lo cual tiene mucho sentido.

"Nunca la vi como una villana. No creo que puedas hacerlo si interpretas ese tipo de papel. Siempre la vi polifacética y complicada. Richard Gadd fue tan increíblemente valiente y vulnerable y estuvo tan abierto a revivir todo eso. Me impresionó mucho".

Así luce Jessica Gunning sin su caracterización

En los episodios de la serie, Jessica Gunning luce un cabello ondulado, algo desaliñado y con algunas canas, en contraste con su cabello lacio y de color castaño fuera del set. Además, el estilo de vestuario de su personaje, Martha, se caracterizaba por blusas estampadas, faldas largas y pantalones.

La actriz es conocida por su actitud tranquila y una gran sonrisa amable, lo cual contrasta con el personaje de Martha Scott que interpretó. En Internet, las fotos de Gunning en entrevistas y eventos han sorprendido a los fans del programa, ya que luce muy diferente a como se mostró en pantalla.

Un dato poco conocido es que Richard Gadd, al hablar sobre la serie, en realidad no mencionó a la persona real en la que se basa Martha, lo que le permitió a Jessica hacer su propia interpretación.

"Realmente no lo hizo, no, y fue una decisión activa de ambas partes. No estoy haciéndome una personificación de ella, estoy haciendo mi interpretación de este increíble personaje que ha escrito, y sentí que lo enturbiaría demasiado porque eso no es lo que es.Realmente no encontré útil saber mucho sobre la persona solo porque Martha es un personaje, fue su declaración al portal 'LATimes'.

Imagen The Grosby Group, Netflix y Getty Images