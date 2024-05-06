'Bebé reno': La escena eliminada que explica qué pasó con Teri tras terminar con Donny en las serie

Video 'Bebé reno': ¿Quién es la actriz trans mexicana que interpretó a Teri y de la que todos hablan?

La serie de Netflix 'Bebé reno' ha cautivado al público con su intensa trama sobre acoso, abuso sexual y salud mental.

Basada en la experiencia del Richard Gaad (quien de hecho interpreta al personaje principal), la historia sigue a Donny, un comediante con un pasado tormentoso, y Teri, una terapeuta trans interpretada por la talentosa Nava Mau. Aunque la relación entre Donny y Teri tiene un cierre en la ficción, hubo una escena eliminada que arroja más luz sobre el destino de esta pareja.

La escena eliminada de 'Bebé Reno' que muestra qué pasó con Teri y Donny tiempo después

En los momentos finales de la serie vemos a Teri abrazada de un hombre en la calle, disfrutando de este sencillo gesto de cariño que Donny nunca se atrevió a darle. Luego de esto, él ya no la busca más.

Lo que no se vio en la serie es la secuencia en donde Teri le deja un mensaje de voz, cinco meses después de su separación.

La actriz Nava Mau aseguró en entrevista para 'GQ' que este era un cierre perfecto, ya que se entendía que Teri siguió adelante, que terminó en buenos términos con Donny y que su separación "fue para bien".

Aunque no se revela lo que decía el mensaje de voz, Teri pudo haberse contactado con él cuando Donny decidió contar la historia de trágico pasado en un escenario, para brindarle algunas palabras de apoyo.

¿Por qué terminan Donny y Teri en la serie 'Bebé reno'?

La relación entre Donny y Teri no termina de manera convencional en la serie. Teri encuentra un nuevo amor, mientras que Donny cierra su ciclo con Martha, la mujer que lo acosó. La ambigüedad de la escena final del protagonista en el bar deja espacio para la interpretación, pero para Nava Mau, los personajes de Donny y Teri cierran bien su historia de amor.

La actriz mexicana manifiesta que está contenta de que Teri tenga un final feliz, ya que muchas veces los miembros de la comunidad trans no lo tienen y menos en ficción.

Aunque la escena eliminada no llegó a la versión final de 'Bebé reno', nos da un vistazo a lo que podría haber sido para Donny y Teri después de su separación. La serie sigue cobrando relavencia gracias a que es un referente sobre lo difícil que son ciertos temas como el acoso y la salud mental, y cómo abordarlos en pantalla.