'Bebé reno': ¿Quién es el productor que abusa de Donny en la vida real? Fans señalan a un famoso

Video La acosadora real que inspiró ‘Bebé reno’ rompe el silencio y asegura que ella es la víctima

Richard Gadd alcanzó fama gracias a la creación de 'Bebé reno', una serie que refleja su propia experiencia al ser acosado por una mujer durante más de 4 años.

La historia de Donny Dunn y Darrien en 'Bebé reno'

La historia, que se convirtió en un éxito inmediato y puso de relieve un tema que afecta a muchas personas, se centra en las interacciones entre los personajes Martha y Donny. Todo comienza de manera inocente cuando él la invita a tomar una taza de té.

En uno de los capítulos, Martha se aparta de la trama para dar lugar a un momento crucial en el pasado de Donny: su experiencia en el festival Fringe de Edimburgo y el impacto que tuvo en él conocer a Darrien, un famoso productor que lo ayuda a mejorar su rutina cómica.

Imagen Netflix



A pesar de que parecían forjar una amistad, las cosas cambian cuando Darrien abusa sexualmente de Donny al estar bajo los efectos de las drogas y lamentablemente no fue una vez, sino en varias ocasiones, debido a que el productor le prometió fama y trabajo como comediante, lo cual jamás pasó. De acuerdo a la narración esto dejó traumado a Donny y nunca lo denunció con las autoridades.

¿Quién es Darrien de 'Bebé reno' en la vida real?

Aunque Richard Gadd fue cauteloso al cambiar nombres, aspectos físicos y la secuencia de los eventos para proteger la identidad de los involucrados, tras el lanzamiento de la serie los fans se propusieron descubrir quién es Darrien en la vida real.

Con el tiempo, los internautas empezaron a señalar a Sean Foley, un director, escritor, comediante y actor británico, conocido por su trabajo en el musical 'Spitting Image'.

La razón por la que se pensó que Foley era la persona que Richard Gadd conoció es porque tiene un gran parecido con el actor Tom Goodman-Hill, quien interpretó a Darren en "Bebé reno" cuando era más joven.

Imagen Netflix



Sin pruebas fundamentadas, los internautas acusaron al británico ante la policía con denuncias, lo cual lo llevó a usar su cuenta de Twitter, @SeanFoleyJ, para expresar que se estaban investigando las acusaciones falsas y las amenazas en su contra.

"La policía ha sido informada y está investigando todos los mensajes difamatorios y amenazantes contra mí".



Quien salió a defender al comediante en redes fue el propio Richard Gadd, quien publicó un comunicado indirectamente mencionando que Foley no fue su atacante y de hecho, ha trabajado con él en el pasado.

Imagen Netflix y Sean Foley / Twitter

Richard Gadd desmiente que Sean Foley sea Darrien en la vida real

"Las personas que amo, con las que he trabajado y que admiro (incluid Sean Foley) están injustamente atrapadas en las especulaciones sobre quienes podrían ser las personas en la vida real. Ese no es el objetivo de nuestro programa”, se lee en el mensaje del actor".



Si bien esto desacredita la teoría de que Foley sea la representación de Darrien en la televisión, el presentador Richard Osman aseguró que Gadd ha sido "muy abierto con la gente de la industria" sobre quién es el verdadero personaje de 'Darrien'. Además, durante una entrevista en el podcast 'The Rest Is Entertainment', donde habló sobre el proceso de convertir el trauma en arte, también declaró que "todo el mundo sabe de quién está hablando Gadd".