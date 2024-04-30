'Bebé reno': ¿Por qué Martha fingía enviar mensajes desde un iPhone? Psicóloga explica

Video La acosadora real que inspiró ‘Bebé reno’ rompe el silencio y asegura que ella es la víctima

'Bebé Reno' es una serie que ha captado la atención de las redes sociales en los últimos días, centrándose en la peculiar y enfermiza relación entre Martha y Donny, quienes comienzan a hablar después de que él le invita una taza de té en un bar.

Martha y su iPhone ficticio: Un detalle revelador en la serie 'Bebé reno'

Con el tiempo, sus interacciones se vuelven cada vez más extrañas, ya que Martha comienza a acosarlo, regalarle objetos extraños y a hacerle propuestas sexuales indecorosas que hacen que Donny se sienta incómodo.

Algo que llama la atención tanto del público como del propio protagonista es que Martha se presenta como una importante abogada que trabaja con políticos del Reino Unido. Sin embargo, esto comienza a parecer poco convincente por dos razones. La primera es que ella parece estar desempleada, ya que pasa todo el día detrás de él, y la segunda es que insiste en que no tiene dinero, ni siquiera para pagar una taza de té.

Aunque al principio Donny no le da mucha importancia, después de que Martha consigue su correo electrónico y comienza a enviarle una gran cantidad de mensajes, la situación da una giro radical. En este punto, Donny nota que los textos siempre terminan con la frase "Enviado desde mi iPhone".

Nuevamente, Donny cuestiona la situación económica de Martha, ya que nunca la ha visto con un celular de esta marca. Además, nota que la firma en ocasiones tiene faltas de ortografía, lo que revela que Martha nunca tuvo un iPhone y simplemente estaba fingiendo.

Psicóloga revela que Martha firmaba así para conservar su "sentido de pertenencia"

La razón por la cual aparentaba enviar los correos electrónicos desde un iPhone jamás fue explicada dentro de la serie 'Bebé Reno', pero la psicóloga, Danielle Haig, externó para el portal 'LADbible' por qué pudo haber sucedido esto al analizar la serie y la personalidad de Martha.

"Sus 40,000 correos electrónicos, marcados con esta firma falsa, son testimonio no sólo de su obsesión por Donny, sino posiblemente de su incapacidad para reconciliarse con su nueva realidad. La aprobación tiene menos que ver con el dispositivo en sí y más con lo que representa: un sentido de pertenencia a una clase profesional y a un mundo donde ella era respetada y exitosa. Es un intento de proyectar una imagen de estabilidad y normalidad en contraste con su vida actual. Firmar sus correos electrónicos con 'Enviado desde mi iPhone' a pesar de no tener uno puede servir como un enlace simbólico a su estado anterior".



En otras palabras, Martha deseaba mantener su identidad anterior, es decir, como la de una importante abogada adinerada, a pesar de haber sido arrestada por acosar a su jefe anterior y de no tener dinero. Su firma juega con la idea de que quiere ser vista como una profesional importante y no como una mujer acosadora que vive en un pequeño departamento descuidado.

Otra teoría que surgió en Internet es que posiblemente Martha tenía Trastorno Obsesivo Compulsivo, lo cual la llevaría a firmar "Enviado desde mi iPhone" de manera compulsiva para no sentirse físicamente incómoda o incluso enferma si no lo hacía.

