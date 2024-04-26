'Bebé reno': Qué es el grooming que mencionan en la serie y cómo identificarlo

Video 'Bebé reno': la historia real de la acosadora, el origen del nombre y otros secretos

'Baby Reindeer' o 'Bebé Reno' rápidamente llegó al top de Netflix. La miniserie narra la historia de Donny Dunn, un cantinero londinense que es acosado por una mujer llamada Martha día y noche, lo cual lo obliga a enfrentarse a sus miedos y traumas que había mantenido enterrados.

Si no has visto este programa, es importante que sepas que a continuación habrá spoilers.

Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers

'Bebé Reno': La historia de Donny y Darrien refleja abuso sexual y grooming

En los primeros tres capítulos se centran en mostrar las interacciones de los protagonistas y el aumento del acoso. Un punto importante que había pasado desapercibido es que Martha había descubierto que un hombre le había hecho daño a Donny en el pasado, aunque no sabía cómo exactamente.

Esto se explica en el cuarto capítulo al mostrar el pasado de Donny, específicamente cuando asiste al festival Fringe de Edimburgo. Tras fracasar en sus shows de stand-up, logra ingresar a un bar VIP y allí conoce a Darrien, un famoso comediante al cual admiraba.

El protagonista explica que se vuelven grandes amigos al comenzar a hablar sobre temas relacionados con el teatro e incluso lo ayuda a que su show se vuelva interesante gracias a sus consejos, lo cual alegra mucho al protagonista.

Poco después, Darrien invita a Donny a escribir comedia con la promesa de que podrían trabajar juntos e incluso hacerlo famoso y millonario. Debido a eso, el joven acepta seguir a su mentor en todos los aspectos, los cuales incluían ingerir drogas y grandes cantidades de alcohol.

Imagen Netflix



Darrien hace que Donny llegue a su casa y después de drogarse juntos es cuando lo viola por primera vez. Lamentablemente, esto se repite con frecuencia, pues el comediante continuaba halagando su trabajo como escritor para que pensara que podría convertilo una estrella y así mantenerlo bajo su control.

¿Qué es el grooming que vivió Donny en 'Bebé reno'?

Los hechos de la serie remarcan de manera indirecta que Darrien aplicó grooming sobre Donny, la cual es una acción deliberada donde un adulto se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual, de acuerdo a la definición del portal 'Save the Children'.

Si bien en la serie ambos son adultos, el principio resulta ser el mismo, ya que Darrien se gana la confianza de Donny y lo logra manipular para cometer delitos sexuales después de que ingiriera drogas y quedara inconsiente por horas.

El grooming está dividido en etapas

El grooming está dividio en varias etapas, la primera es cuando el agresor escoge a su víctima, la cual normalmente es vulnerable de manera sentimental, después se enfocan ganar su confianza y pasan a la tercera etapa, que consiste en llenar una necesidad a sus víctimas, siendo en este caso la atención y validación.

La cuarta, se trata del aislamiento donde el agresor se vuelve la persona más importante de la víctima para alejarla de su círculo más cercano. En la quinta comienza el abuso, se le hace creer a la víctima que fue su idea y que de algún modo están en deuda con su agresor.

Por último, en la sexta etapa los agresores mantienen el control de la situación con amenazas, violencia o manipulación, siendo está última la herramienta utilizada por Darrien.

Imagen Netflix