En 'El Quinto Elemento' el protagonista y el villano jamás se enfrentan, ¿lo habías notado?

'El Quinto Elemento' es una película de ciencia ficción dirigida por Luc Besson y estrenada en 1997, que se convirtió en un clásico amado por los cinéfilos debido a la diversidad de personajes, la presentación de un mundo futurista y dos villanos poco usuales.

Si bien muchos creen saber todo acerca de esta producción, resulta que existe un dato que seguramente no habías notado y te volará la cabeza, te explicamos.

Villanos principales y protagonista de la película 'El Quinto Elemento' no interactúan entre ellos

La historia sigue a Korben Dallas, un ex soldado y ahora taxista en la ciudad de Nueva York, quien se ve envuelto en una misión inquietante cuando Leeloo, una misteriosa mujer que es el "Quinto Elemento", cae literalmente sobre él.

A medida que avanza la trama, Korben y sus compañeros descubren que Leeloo es la clave para salvar a la Tierra de una destrucción inminente provocada por un ser conocido como el Gran Mal y su aliado, el empresario Zorg.

Aunque es común que en los largometrajes el héroe se enfrente al villano o villanos cara a cara, resulta que en esta historia esto no ocurre y las pruebas se encuentran a la vista de todos.

A pesar de la nula interacción entre Korben Dallas y Zorg habían vínculos entre ellos

Cuando se ve la cinta con cuidado se puede percatar que Korben, Zorg y el Gran Mal jamás intercambian una sola palabra y, aunque llegan a casi cruzarse al tomar un elevador los primeros dos, ninguno sabe cómo es el otro físicamente.

Resulta que Zorg trabaja en las sombras para complacer al Gran Mal, pero también maneja su propia empresa en la que, curiosamente, estaba laborando el protagonista, quien termina siendo despedido a causa de un recorte masivo.

Lo curioso es que el personaje interpretado por Gary Oldman sí conoce el nombre de Dallas tiempo después y decide arrestarlo de manera ilegal para que uno de sus secuaces se haga pasar por él y pueda robar las piedras que ayudan a activar al quinto elemento.

Al no ver buenos resultados, Zorg decide buscarlas por sí mismo y pelea contra Leeloo, pero al final no cumple su objetivo y muere al explotar una bomba.

El último momento donde se mostró un tipo de vínculo entre ambos es cuando Korben y compañía buscan salir del planeta Floston Paradise, lo cual consiguen gracias a que roban la nave del antagonista poco antes de que muera.