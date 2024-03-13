Al Pacino se disculpa por su polémico error en los Premios Oscar 2024: "No fui yo"

Video La aterradora historia real detrás de 'Oppenheimer': su único arrepentimiento no es el que imaginas

Cada año, la entrega de los Premios Oscar nos deja muchas polémicas, memes y momentos épicos que se viralizan en las redes sociales. Este 2024 no fue la excepción, ya que hubo un desnudo, caídas y errores que ya han pasado a la historia.

Entre estos instantes que se volvieron virales está la polémica de Al Pacino, quien fue el encargado de dar a conocer el premio a Mejor Película de este año y, sin querer, spoileó al público o lo dijo demasiado pronto, situación que fue apliamente criticada.

¿Cuál fue el error de Al Pacino en los Premios Oscar 2024?

El ganador como Mejor Actor de los Premios Oscar de 1993 subió al escenario para anunciar el último premio de la noche: a la Mejor Película del año.

"Sólo uno puede llevarse el premio por Mejor Película y para ello tengo que ir al sobre y allá voy. Aquí viene... Y mis ojos ven 'Oppenheimer'. Sí, sí", expresó en el escenario durante la premiación.



Todos los asistentes quedaron desconcertados un segundo, preguntándose si realmente ' Oppenheimer' había ganado.



La confusión y las críticas se debieron a que, siempre se nombra primero a los nominados y luego de la épica frase: "Y el Oscar va para...", se nombra al ganador, sin embargo el histrión omitió los nombres de los otros filmes que estaban compitiendo con 'Oppenheimer' y fue directo al ganador.

El error no pudo pasar desapercibido ya que, se estima que 19.5 millones de personas sintonizaron la edición número 96 de los Premios Oscar, según la emisora ABC, quien reconoció que es la cifra más alta en cuatro años.

La disculpa de Al Pacino ante su 'spoiler'

El intérprete de 'El Padrino' se disculpó en un comunicado de prensa, ante todos los comentarios que recibió posteriormente, en donde asegura que no fue su culpa omitir el resto de las cintas nominadas, sino de la propia Academia.

"No era mi intención omitirlos. Los productores decidieron no volver a decir (el nombre de los nominados), ya que fueron destacados individualmente durante toda la ceremonia. Elegí seguir la forma en que los productores querían que se entregara el premio", explicó.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 10: Al Pacino speaks onstage during the 96th Annual Academy Awards at Dolby Theatre on March 10, 2024 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images) Imagen Kevin Winter/Getty Images

El veterano de la actuación empatizó con sus compañeros cineastas y actores que pudieran haberse sentido ofendidos por este 'descuido'.

"Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida de uno y que no ser plenamente reconocido es ofensivo e hiriente. Digo esto como alguien relacionado profundamente con cineastas, actores y productores, por lo que empatizo profundamente con aquellos que han sido despreciados por este descuido y es por eso que sentí que era necesario hacer esta declaración", expresó.

¿La Academia asumió la culpa del error de Al Pacino?

La productora del Oscar, Molly McNearney, asumió su responsabilidad en lo sucedido y lo externó en entrevista con 'Variety', medio al que le confesó que dieron esa instrucción debido a que estaban muy preocupados de que la ceremonia se hiciera muy larga.

"Cuando llegas al final del programa, ya has visto los 10 tráilers de las nominadas a mejor película. La gente sólo quiere saber quién gana, y están listos para que termine el espectáculo. Al menos eso es lo que creíamos y por eso no le dimos (a Al Pacino) las nominaciones para leer. Me disculpo si esta decisión lo puso en una situación difícil. Eso lo hizo un poco confuso, pero esa es la emoción de la televisión en vivo. ¡Nunca sabes lo que va a pasar exactamente!", declaró la también esposa del presentador Jimmy Kimmel.

¿Cuáles fueron las películas que omitieron mencionar?

Las 10 películas nominadas a Mejor Película junto con 'Oppenheimer' que no nombró Al Pacino fueron 'American Fiction', 'Anatomy of a Fall', 'Barbie', 'The Holdovers', 'Killers of the Flower Moon', 'Maestro', 'Past Lives', 'Poor Things' y 'The Zone of Interest'.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el error de Al Pacino?

Por supuesto, los usuarios de X (antes Twitter) y TikTok reaccionaron con humor ante el 'descuido', haciendo memes al respecto, aunque muchos defendieron a Al Pacino.

"Al Pacino contra el teleprompter", "Me hizo morir de risa", "Es como si Al Pacino acabara de despertarse de una siesta y subiera al escenario", "Al Pacino estuvo como: 'No me voy a quedar aquí parado mientras leo 10 nominados, hermano. Oppenheimer ven y toma tu mi**da", "Elenco y producción de 'Oppenheimer' pueden estar orgullosos de recibir el premio de una leyenda", "Al Pacino puede hacer lo que le de la gana", "Es mejor rápido las cosas, ¿para qué tanto bla bla bla? Al Pacino no perdió tiempo", "Tal cual, como patrón que es", "Pa' mí que ni quería ir", "A lo mejor necesitaba ir al baño", "Banda, Al Pacino puede incluso cambiar al ganador si él quiere y no pasa nada", "Él a lo que iba", "Al Pacino puede ir en pijama si quiere y todos igual se van a levantar a aplaudirlo. ¡Es Al Pacino!", escribieron algunos.