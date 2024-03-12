Emma Stone y Ryan Gosling antes de los premios Oscar: ¿cuántas películas han hecho juntos?

Video ¿Por qué Ryan Gosling no habla del amor de su vida? Su relación con Eva Mendes tiene muchas reglas

Emma Stone y Ryan Gosling nos regalaron una de las postales más memorables de los premios Oscar 2024: durante su presentación de ‘I’m Just Ken’, él compartió el micrófono con ella para que entonara una parte de la canción.

El momento sirvió para que muchos fans recordaran la amistad y proyectos que los unen desde tiempo atrás (muchos hasta se aferran a la idea de que ese debió ser el final de ‘La La Land’): te contamos cuántas películas han hecho juntos Emma Stone y Ryan Gosling.

¿Cuántas películas han hecho Emma Stone y Ryan Gosling juntos?

Si bien muchos los recuerdan como una de las duplas más emblemáticas de las películas románticas en los últimos años, en realidad solo han compartido créditos en tres cintas.

La primera vez que los vimos juntos en la pantalla grande fue en el 2011, con ‘Crazy, Stupid, Love’, una comedia romántica en la que interpretan a Jacob y Hannah, una joven pareja cuya historia de amor se ve atravesada por la amistad que él tiene con el papá de ella, Cal.

Dos años después, los actores se reencontraron en ‘Gangster Squad’, un thriller policial ambientado en Los Ángeles en la década de 1940, en el que interpretaron al sargento Jerry Wooters y Grace Faraday.

Quizás la película de Ryan Gosling y Emma Stone más famosa es ‘La La Land’, un musical del 2016 en el que le dieron vida a Sebastian y Mia, un pianista de jazz y una aspirante a actriz que se enamoran en Los Ángeles y ven frustrado su futuro juntos por sus sueños profesionales. Vale la pena recordar que este papel le valió su primer premio Oscar a Emma Stone en 2017.

Si bien las mencionadas son las únicas películas que han hecho juntos, Emma Stone y Ryan Gosling también presentaron juntos un episodio de ‘Saturday Night Live’ en 2017.

Emma Stone y Ryan Gosling son amigos en la vida real

Los actores conectaron por primera vez en el set de ‘Crazy, Stupid Love’ y casi de inmediato se sintieron cómodos el uno con el otro. Así lo reveló el actor de 43 años en una entrevista de 2017 con ABC:

“Es muy divertido trabajar con ella. Tuvimos mucha suerte de que nos pidieran que improvisáramos juntos en nuestra primera película, y ahí fue donde creamos una conexión”.

Con el tiempo, su amistad traspasó las pantallas. En 2018, Emma Stone comentó a la prensa:

“Ni siquiera puedo imaginar cómo sería mi vida sin Ryan [Gosling]. Él es tan especial. Me emociona. Tiene mucho talento, pero es una excelente persona con quien trabajar porque colabora mucho y está entusiasmado con el proceso. Me ha enseñado mucho sobre cómo ser realmente generosa”.



En aquella ocasión, también lo calificó como su “querido y maravilloso amigo”.