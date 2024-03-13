Los pasteles que comió Emma Stone en 'Poor Things' no son ficción: ¿a qué saben en la vida real?

Video La verdad tras el impactante baile de Emma Stone y Mark Ruffalo en ‘Poor Things’ que se volvió viral

‘Poor Things’, la película que le valió el Oscar de 2024 a Mejor Actriz a Emma Stone, sigue a Bella Baxter, una mujer con el cerebro de una bebé que descubre los placeres de la vida. Una de las cosas que más disfruta este ‘experimento’ son unos pastelillos que prueba en la primera parte de sus viajes con Duncan Wedderburn. Te contamos algunos datos curiosos sobre los bizcochos.

Emma Stone comió decenas de pasteles de nata en la filmación de ‘Poor Things’

En su paso por Lisboa, Bella Baxter tiene la oportunidad de explorar muchos de los placeres que la vida le ofrece. Una de las primeras paradas que hace con su amante Duncan (interpretado por Mark Ruffalo) es una cafetería, donde prueban unos pastelillos que, pese a su pequeño tamaño, fascinan de inmediato a la protagonista de ‘Poor Things’. Tanto así, que pide más y más. A lo largo de su estancia en la capital portuguesa, la vemos empacharse de estos.

A finales de febrero de 2024, durante un panel de celebración de los nominados al Oscar, Emma Stone reveló que comió alrededor de 60 de estos pastelillos durante el rodaje de la película.

“El primer bocado es delicioso, pero al final tienes muchas ganas de vomitar”, comentó sobre la experiencia.

Los pasteles de nata de ‘Poor Things’ sí existen en la vida real

Aunque la ambientación de la película de Yorgos Lanthimos raya en lo surreal, estos bizcochos no son un invento de este mundo: sí existen en la vida real. Se trata de los pasteis de nata, de Belém, pasteles de nata o tartas de natilla, el nombre varía según la región o persona que te hable de ellos.

Las delicias que encantaron a Bella Baxter son originarias de Portugal. Tal como su nombre indica, se trata de pequeñas tartas rellenas de una nata a base de huevo y leche, destaca por una textura crujiente en el exterior y suave en el interior, así como por su sabor dulce.

La tradición cuenta que se crearon en el siglo XIX en el Monasterio de los Jerónimos en Belém, Portugal. Tras la Revolución Liberal del país en 1820, los conventos se vieron obligados a cerrar y, al quedarse sin sustento, uno de los monjes comenzó a preparar los pastelitos en una pequeña tienda utilizando la receta del claustro.

Al día de hoy, es fácil encontrarlos en pastelerías a lo largo de Portugal.

En la Ciudad de México, se pueden probar los pasteis de nata o de Belém en Padaria Tuga, ubicada en la colonia Condesa.

¿Dónde ver ‘Poor Things’, la película con la que Emma Stone ganó su segundo Oscar?

La aclamada cinta aún está disponible en carteleras de cines de México, aunque en Estados Unidos y otras partes del mundo, se proyectó en las salas de cine el pasado diciembre.

‘Poor Things’ también se podrá disfrutar en servicios de streaming: en Estados Unidos está disponible en Hulu desde el 7 de marzo, mientras que los fans mexicanos podrán encontrarla en el catálogo de Star+ (filial de Disney+) a partir del 20 de marzo.

