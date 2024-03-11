Premios Oscar 2024

La verdadera razón por la que John Cena apareció sin ropa en los Oscar: fue más que una broma

Aunque parecía solo un chiste, John Cena apareció desnudo en el escenario de los Premios Oscar 2024 para apoyar una protesta.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Las referencias ocultas en el show de Ryan Gosling en los Premios Oscar que pocos entendieron 

La ceremonia de los Premios Oscar 2024 contó con momentos memorables, como la aparición del perro Messi de ‘Anatomía de una Caída’ aplaudiendo, además de la presentación de ‘I’m just Ken’ de Ryan Gosling, pero uno de los momentos más virales fue el sketch de John Cena sin ropa.

John Cena presentó la categoría Mejor Vestuario en los Premios Oscar 2024.
John Cena presentó la categoría Mejor Vestuario en los Premios Oscar 2024.
Imagen Grosby Group/Getty Images

¿Por qué John Cena apareció desnudo en los Premios Oscar 2024?

PUBLICIDAD

Durante la entrega de premios, Jimmy Kimmel, quien fue el presentador de esta entrega, compartió que en 1974 apareció un hombre desnudo en el escenario, repitiendo la misma oración como entrada para que John Cena haría lo mismo.


El exluchador de WWE, ahora actor de Hollywood, apareció a un costado del escenario, indicando que no podría presentar la categoría Mejor Vestuario porque el sobre que tenía al ganador lo usó para cubrir sus genitales.

Más sobre Premios Oscar 2024

'Anatomía de una caída': ¿Sandra era culpable o inocente en realidad? La directora habló al respecto
3:45

'Anatomía de una caída': ¿Sandra era culpable o inocente en realidad? La directora habló al respecto

Cine y Series
‘Oppenheimer’ se estrenó en Japón: así reaccionaron en el país donde cayeron las bombas atómicas
2 mins

‘Oppenheimer’ se estrenó en Japón: así reaccionaron en el país donde cayeron las bombas atómicas

Cine y Series
Emma Stone prepara dos nuevas películas tras su triunfo en los Oscar: ¿serán como ‘Poor Things’?
2 mins

Emma Stone prepara dos nuevas películas tras su triunfo en los Oscar: ¿serán como ‘Poor Things’?

Cine y Series
¿'El niño y la garza’ ya está en streaming? Te decimos dónde ver la película que ganó un Oscar
3 mins

¿'El niño y la garza’ ya está en streaming? Te decimos dónde ver la película que ganó un Oscar

Cine y Series
Traductores confunden el nombre de America Ferrera en los Premios Oscar y desatan risas
2 mins

Traductores confunden el nombre de America Ferrera en los Premios Oscar y desatan risas

Cine y Series
Netflix muestra el otro lado de ‘Oppenheimer’: estrena serie sobre las consecuencias de la bomba atómica
2 mins

Netflix muestra el otro lado de ‘Oppenheimer’: estrena serie sobre las consecuencias de la bomba atómica

Cine y Series
Al Pacino se disculpa por su polémico error en los Premios Oscar 2024: "No fui yo"
4 mins

Al Pacino se disculpa por su polémico error en los Premios Oscar 2024: "No fui yo"

Cine y Series
Los pasteles que comió Emma Stone en 'Poor Things' no son ficción: ¿a qué saben en la vida real?
3 mins

Los pasteles que comió Emma Stone en 'Poor Things' no son ficción: ¿a qué saben en la vida real?

Cine y Series
‘Robot Dreams’ es la película animada favorita de la crítica: ¿de qué trata y por qué hace llorar a todos?
3 mins

‘Robot Dreams’ es la película animada favorita de la crítica: ¿de qué trata y por qué hace llorar a todos?

Cine y Series
Emma Stone y Ryan Gosling antes de los premios Oscar: ¿cuántas películas han hecho juntos?
2 mins

Emma Stone y Ryan Gosling antes de los premios Oscar: ¿cuántas películas han hecho juntos?

Cine y Series

Aunque muchos pensaron que era una broma, ya que posteriormente lo cubrieron con una cortina, en realidad fue un acto de protesta para apoyar al sindicato de diseñadores de vestuario, cuyo lema es ‘You’re naked without us’ (sin nosotros, están desnudos).

El perfil del movimiento agradeció en sus redes sociales al protagonista de la serie ‘Peacemaker’ por reconocer su causa, ya que no se ha hecho tan visible como la del sindicato de guionistas y actores.

Cabe destacar que John Cena no estaba realmente desnudo, ya que en varias fotos que circulan en redes sociales aparece el actor con piezas diseñadas especialmente para cubrir sus genitales y su trasero.

‘You’re Naked Without Us’, movimiento que busca mejores condiciones para los diseñadores de vestuario

El año pasado, el sindicato de guionistas y el de actores pararon Hollywood por varios meses, exigiendo una compensación por las retransmisiones, los derechos en el uso de su imagen y otros elementos, y ahora se ha hecho notar las demandas del sindicato del sector de diseñadores.


Lo que están pidiendo es una condición más justa con los salarios, ya que el vestuario también es un elemento muy importante de las películas, además de los derechos de propiedad intelectual.

“La ropa que usa un personaje es en gran medida lo que lo hace identificable o icónico. Una película o un programa de televisión comienza con palabras y actores, y el trabajo de un diseñador de vestuario es crear su identidad a través de la ropa y el estilo de un personaje” dijo Deborah Landis, ex presidenta del CDG, diseñadora de vestuario.


Landis, quien creó el vestuario de ‘Indiana Jones’ y del videoclip ‘Thriller’ de Michael Jackson, comentó a Deadline en el Festival de Cine de Taormina, Italia, en junio de 2023, que sus contratos deberían ser iguales a los diseñadores de producción.

“Estos viejos contratos son anacrónicos, misóginos y discriminatorios. Como mínimo, nuestra escala debería ser la misma que la de los diseñadores de producción. Las personas que crean a las personajes y las personas que crean el lugar (donde se desarrollan los personajes) deberían recibir el mismo salario”.
@payequitynow

Catherine Martin talks about working with Austin Butler to get the Elvis look in Baz Lurhman's "Elvis” #NakedWithoutUs #PayEquityNow #CostumeDesignersGuild #CostumeDesigners

♬ original sound - CDG Pay Equity Movement


En cuanto a la propiedad intelectual, Landis destaca que al no contar con ella los diseñadores no tienen un sello o una licencia, además de que se les paga hasta el último día de trabajo, por lo que han alzado la voz para tener mejores condiciones laborales.

¿Qué te pareció la aparición de John Cena en los Premios Oscar 2024? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.

Relacionados:
Premios Oscar 2024Premios Oscar

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD