La verdadera razón por la que John Cena apareció sin ropa en los Oscar: fue más que una broma

La ceremonia de los Premios Oscar 2024 contó con momentos memorables, como la aparición del perro Messi de ‘Anatomía de una Caída’ aplaudiendo, además de la presentación de ‘I’m just Ken’ de Ryan Gosling, pero uno de los momentos más virales fue el sketch de John Cena sin ropa.

John Cena presentó la categoría Mejor Vestuario en los Premios Oscar 2024. Imagen Grosby Group/Getty Images

¿Por qué John Cena apareció desnudo en los Premios Oscar 2024?

Durante la entrega de premios, Jimmy Kimmel, quien fue el presentador de esta entrega, compartió que en 1974 apareció un hombre desnudo en el escenario, repitiendo la misma oración como entrada para que John Cena haría lo mismo.



El exluchador de WWE, ahora actor de Hollywood, apareció a un costado del escenario, indicando que no podría presentar la categoría Mejor Vestuario porque el sobre que tenía al ganador lo usó para cubrir sus genitales.

Aunque muchos pensaron que era una broma, ya que posteriormente lo cubrieron con una cortina, en realidad fue un acto de protesta para apoyar al sindicato de diseñadores de vestuario, cuyo lema es ‘You’re naked without us’ (sin nosotros, están desnudos).

El perfil del movimiento agradeció en sus redes sociales al protagonista de la serie ‘Peacemaker’ por reconocer su causa, ya que no se ha hecho tan visible como la del sindicato de guionistas y actores.

Cabe destacar que John Cena no estaba realmente desnudo, ya que en varias fotos que circulan en redes sociales aparece el actor con piezas diseñadas especialmente para cubrir sus genitales y su trasero.

‘You’re Naked Without Us’, movimiento que busca mejores condiciones para los diseñadores de vestuario

El año pasado, el sindicato de guionistas y el de actores pararon Hollywood por varios meses, exigiendo una compensación por las retransmisiones, los derechos en el uso de su imagen y otros elementos, y ahora se ha hecho notar las demandas del sindicato del sector de diseñadores.

Lo que están pidiendo es una condición más justa con los salarios, ya que el vestuario también es un elemento muy importante de las películas, además de los derechos de propiedad intelectual.

“La ropa que usa un personaje es en gran medida lo que lo hace identificable o icónico. Una película o un programa de televisión comienza con palabras y actores, y el trabajo de un diseñador de vestuario es crear su identidad a través de la ropa y el estilo de un personaje” dijo Deborah Landis, ex presidenta del CDG, diseñadora de vestuario.



Landis, quien creó el vestuario de ‘Indiana Jones’ y del videoclip ‘Thriller’ de Michael Jackson, comentó a Deadline en el Festival de Cine de Taormina, Italia, en junio de 2023, que sus contratos deberían ser iguales a los diseñadores de producción.

“Estos viejos contratos son anacrónicos, misóginos y discriminatorios. Como mínimo, nuestra escala debería ser la misma que la de los diseñadores de producción. Las personas que crean a las personajes y las personas que crean el lugar (donde se desarrollan los personajes) deberían recibir el mismo salario”.



En cuanto a la propiedad intelectual, Landis destaca que al no contar con ella los diseñadores no tienen un sello o una licencia, además de que se les paga hasta el último día de trabajo, por lo que han alzado la voz para tener mejores condiciones laborales.