‘Oppenheimer’ se estrenó en Japón: así reaccionaron en el país donde cayeron las bombas atómicas

Video La aterradora historia real de 'Oppenheimer', la ganadora del Oscar: supera a la ficción

A casi un año de su estreno en cines, el pasado viernes 29 de abril llegó ‘Oppenheimer’ a las salas de cine japonesas, un país que aún sigue lidiando con las devastadoras consecuencias que dejó la bomba nuclear que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki hace 79 años.

Cillian Murphy protagoniza la película 'Oppenheimer', por la que ganó un premio Oscar Imagen Getty Images/Warner Bros.

‘Opphenheimer’ se estrena en Japón tras ganar varios premios Oscar

PUBLICIDAD

El filme ‘Oppehnheimer’ arrasó en la pasada entrega de los Premios Oscar, donde se llevó varias estatuillas incluyendo las categorías Mejor Película, Mejor Director para Christopher Nola, Mejor Actor para Cillian Murphy y Actor de Reparto para Robert Downey Jr.

A ocho meses de su estrenó en Estados Unidos, la película, que narra la historia de J. Robert Oppehnehimer, físico estadounidense que se le considera como el ‘padre de la bomba atómica’, llegó a Japón, país que fue gravemente dañado por este acontecimiento.

Las reacciones de los cinéfilos japoneses fueron mixtas y muy emotivas. Algunos se sintieron fascinados por la historia del científico. Toshiyuki Mimaki, quien sobrevivió al bombardeo de Hiroshima, expresó su punto de vista sobre el conflicto que ocasionó todo ese asunto.

"¿En qué estaban pensando los japoneses al llevar a cabo el ataque a Pearl Harbor y comenzar una guerra que nunca podrían esperar ganar?", expresó en una entrevista telefónica, según informó ‘Infobae’.



El exalcalde de Hiroshima, Takashi Hiraoka, fue más crítico con lo que se omitió en el filme, ya que en ningún momento el cineasta pone en pantalla el caos que causó la bomba nuclear en Japón.

Shaima Khalil, corresponsal de la BBC en Japón, se acercó con algunos asistentes en un cine en Hiroshima para conocer su opinión sobre el filme,

“Me dio mucho asco ver la euforia de la gente, su alegría por el experimento y el lanzamiento de las bombas atómicas", señaló una espectadora refiriéndose a cómo se muestra el éxito del Proyecto Manhattan.



Mayu Seto, una activista contra las bombas nucleares, se sintió ‘impactada’ por cómo los personajes olvidaban hablar de las posibles víctimas y se concentraban simplemente en terminar con la bomba.

“Me sentí casi ofendida por cómo ellos hablan de Hiroshima en una sala de reuniones, pero sin pensar en la gente”, expresó.

¿Cuánto dinero recaudó ‘Opphenhaimer’ en su primer fin de semana de estrenó en Japón?

A pesar del tema delicado para la población japonesa, la película fue todo un éxito en dicho país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información de ‘Tomatazos’, durante su primer fin de semana en las pantallas japonesas, la película recaudó 2.5 millones de dólares en 343 salas de cine.



Este filme rebasó las cifras que tuvieron otros esperados filmes estadounidenses, como ‘Aquaman y el Reino Perdido’ y ‘Duna: Parte 2’.