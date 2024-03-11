Premios Oscar 2024

John Cena no es el único hombre que ha aparecido sin ropa en los Premios Oscar: la polémica historia

Además de John Cena, otro hombre apareció sin ropa en la entrega de los Premios Oscar en 1974 y no estuvo planeado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Las referencias ocultas en el show de Ryan Gosling en los Premios Oscar que pocos entendieron 

El pasado 10 de marzo se realizó la ceremonia de los Premios Oscar, donde ‘Oppenheimer’ y ‘Poor Things’ fueron las películas más premiadas de la noche, además de la presentación musical de Ryan Gosling cantando ‘I’m just Ken’ y la aparición de John Cena.

Antes de que lo hiciera John Cena, el fotógrafo Robert Opel apareció sin ropa en los Premios Oscar de 1974.
Antes de que lo hiciera John Cena, el fotógrafo Robert Opel apareció sin ropa en los Premios Oscar de 1974.
Imagen Getty Images

John Cena aparece ‘desnudo’ en los Premios Oscar 2024

PUBLICIDAD

Como parte de un sketch durante los Premios Oscar de este año, Jimmy Kimmel hizo mención del hombre que apareció desnudo en la ceremonia de 1974, quien apareció corriendo detrás del presentador.

Kimmel volvió a repetir el hecho con la intención de que John Cena corriera sin ropa en el escenario, ya que el actor presentaría la categoría Mejor Vestuario, la cual ganó ‘Poor Things’.

Tras rehusarse a correr sin ropa, finalmente el protagonista de ‘Peacemaker’ colocó el sobre con el nombre del ganador frente a sus genitales, caminando de manera lateral para no mostrar nada.

Más sobre Premios Oscar 2024

'Anatomía de una caída': ¿Sandra era culpable o inocente en realidad? La directora habló al respecto
3:45

'Anatomía de una caída': ¿Sandra era culpable o inocente en realidad? La directora habló al respecto

Cine y Series
‘Oppenheimer’ se estrenó en Japón: así reaccionaron en el país donde cayeron las bombas atómicas
2 mins

‘Oppenheimer’ se estrenó en Japón: así reaccionaron en el país donde cayeron las bombas atómicas

Cine y Series
Emma Stone prepara dos nuevas películas tras su triunfo en los Oscar: ¿serán como ‘Poor Things’?
2 mins

Emma Stone prepara dos nuevas películas tras su triunfo en los Oscar: ¿serán como ‘Poor Things’?

Cine y Series
¿'El niño y la garza’ ya está en streaming? Te decimos dónde ver la película que ganó un Oscar
3 mins

¿'El niño y la garza’ ya está en streaming? Te decimos dónde ver la película que ganó un Oscar

Cine y Series
Traductores confunden el nombre de America Ferrera en los Premios Oscar y desatan risas
2 mins

Traductores confunden el nombre de America Ferrera en los Premios Oscar y desatan risas

Cine y Series
Netflix muestra el otro lado de ‘Oppenheimer’: estrena serie sobre las consecuencias de la bomba atómica
2 mins

Netflix muestra el otro lado de ‘Oppenheimer’: estrena serie sobre las consecuencias de la bomba atómica

Cine y Series
Al Pacino se disculpa por su polémico error en los Premios Oscar 2024: "No fui yo"
4 mins

Al Pacino se disculpa por su polémico error en los Premios Oscar 2024: "No fui yo"

Cine y Series
Los pasteles que comió Emma Stone en 'Poor Things' no son ficción: ¿a qué saben en la vida real?
3 mins

Los pasteles que comió Emma Stone en 'Poor Things' no son ficción: ¿a qué saben en la vida real?

Cine y Series
‘Robot Dreams’ es la película animada favorita de la crítica: ¿de qué trata y por qué hace llorar a todos?
3 mins

‘Robot Dreams’ es la película animada favorita de la crítica: ¿de qué trata y por qué hace llorar a todos?

Cine y Series
Emma Stone y Ryan Gosling antes de los premios Oscar: ¿cuántas películas han hecho juntos?
2 mins

Emma Stone y Ryan Gosling antes de los premios Oscar: ¿cuántas películas han hecho juntos?

Cine y Series


Aunque muchos pensaron que era una broma, ya que posteriormente lo cubrieron con una cortina, en realidad John Cena se sumó a la protesta del sindicato de diseñadores de vestuario, cuyo lema es ‘You’re naked without us’ (sin nosotros, están desnudos).

¿Quién fue el primer hombre que apareció desnudo en los Premios Oscar?

Aunque muchas personas pensaron que Cena era el primer hombre en aparecer sin ropa en el escenario de los Premios Oscar, en realidad ocurrió por primera vez en la ceremonia de 1974, cuando un hombre llamado Robert Opel hizo historia al correr desnudo detrás del presentador David Niven.

Niven estaba por recibir a Elizabeth Taylor, quien anunciaría la categoría Mejor Película. Durante su discurso, el presentador recalcó la importancia que tiene dicha premiación, pero antes de que pudiera terminar, Robert Opel hizo la seña de paz y salió corriendo en el escenario.


La aparición de Robert duró pocos segundos y la ceremonia continuó, pero con eso bastó para que hiciera historia. Varios rumores apuntan a que el fotógrafo accedió al evento tras acreditarse como periodista, mientras que otros señalan que todo fue planeado por el productor Jack Haley Jr.

PUBLICIDAD

Opel era profesor de inglés, fotógrafo y activista, quien defendía los derechos de los homosexuales. Además de quitarse la ropa en los Premios Oscar, también lo hizo en una reunión del ayuntamiento de Los Ángeles y en una galería de arte en San Francisco, Estados Unidos.

Fue el 7 de julio de 1979 que el fotógrafo fue asesinado por dos delincuentes que intentaron asaltar su estudio en San Francisco, California, a los 39 años.

En 2010, su sobrino dirigió un documental llamada ‘Uncle Bob’, que tiene una duración de 78 minutos, donde narra la vida y el asesinato de su tío.


¿Cuál fue tu momento favorito de la ceremonia de los Premios Oscar 2024? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.

Relacionados:
Premios Oscar 2024Premios OscarHistorias viralesActores HollywoodHollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD