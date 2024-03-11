John Cena no es el único hombre que ha aparecido sin ropa en los Premios Oscar: la polémica historia

Video Las referencias ocultas en el show de Ryan Gosling en los Premios Oscar que pocos entendieron

El pasado 10 de marzo se realizó la ceremonia de los Premios Oscar, donde ‘Oppenheimer’ y ‘Poor Things’ fueron las películas más premiadas de la noche, además de la presentación musical de Ryan Gosling cantando ‘I’m just Ken’ y la aparición de John Cena.

Antes de que lo hiciera John Cena, el fotógrafo Robert Opel apareció sin ropa en los Premios Oscar de 1974. Imagen Getty Images

John Cena aparece ‘desnudo’ en los Premios Oscar 2024

Como parte de un sketch durante los Premios Oscar de este año, Jimmy Kimmel hizo mención del hombre que apareció desnudo en la ceremonia de 1974, quien apareció corriendo detrás del presentador.

Kimmel volvió a repetir el hecho con la intención de que John Cena corriera sin ropa en el escenario, ya que el actor presentaría la categoría Mejor Vestuario, la cual ganó ‘Poor Things’.

Tras rehusarse a correr sin ropa, finalmente el protagonista de ‘Peacemaker’ colocó el sobre con el nombre del ganador frente a sus genitales, caminando de manera lateral para no mostrar nada.



Aunque muchos pensaron que era una broma, ya que posteriormente lo cubrieron con una cortina, en realidad John Cena se sumó a la protesta del sindicato de diseñadores de vestuario, cuyo lema es ‘You’re naked without us’ (sin nosotros, están desnudos).

¿Quién fue el primer hombre que apareció desnudo en los Premios Oscar?

Aunque muchas personas pensaron que Cena era el primer hombre en aparecer sin ropa en el escenario de los Premios Oscar, en realidad ocurrió por primera vez en la ceremonia de 1974, cuando un hombre llamado Robert Opel hizo historia al correr desnudo detrás del presentador David Niven.

Niven estaba por recibir a Elizabeth Taylor, quien anunciaría la categoría Mejor Película. Durante su discurso, el presentador recalcó la importancia que tiene dicha premiación, pero antes de que pudiera terminar, Robert Opel hizo la seña de paz y salió corriendo en el escenario.



La aparición de Robert duró pocos segundos y la ceremonia continuó, pero con eso bastó para que hiciera historia. Varios rumores apuntan a que el fotógrafo accedió al evento tras acreditarse como periodista, mientras que otros señalan que todo fue planeado por el productor Jack Haley Jr.

Opel era profesor de inglés, fotógrafo y activista, quien defendía los derechos de los homosexuales. Además de quitarse la ropa en los Premios Oscar, también lo hizo en una reunión del ayuntamiento de Los Ángeles y en una galería de arte en San Francisco, Estados Unidos.

Fue el 7 de julio de 1979 que el fotógrafo fue asesinado por dos delincuentes que intentaron asaltar su estudio en San Francisco, California, a los 39 años.

En 2010, su sobrino dirigió un documental llamada ‘Uncle Bob’, que tiene una duración de 78 minutos, donde narra la vida y el asesinato de su tío.