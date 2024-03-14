Emma Stone

Emma Stone prepara dos nuevas películas tras su triunfo en los Oscar: ¿serán como ‘Poor Things’?

Tras su éxito en los Oscar 2024 con 'Poor Things', Emma Stone ya prepara dos nuevas películas: te contamos de qué tratarán.

Por:Ericka Chavez
Video Emma Stone tuvo que ir a terapia para ser actriz: le diagnosticaron 2 padecimiento que la limitaban

Emma Stone es la estrella del momento. En la 96 edición de los Oscar, ganó su segundo premio como Mejor Actriz por su interpretación de Bella Baxter en ‘Poor Things’ y, en los días posteriores a su triunfo, se ha dado a conocer que ya prepara otras dos películas. ¿De qué tratarán y cuánto podremos ver sus nuevos proyectos? Te contamos todo lo que se sabe de ‘Kinds of Kindness’ y ‘Eddington’

Emma Stone y Yorgos Lanthimos se reunirán en una nueva película

Tras su triunfo en los premios Oscar 2024 con ‘Poor Things’, los fans podrán disfrutar de una colaboración más entre el dúo.

‘Kinds of Kindness’ es el título de la siguiente película de Emma Stone y Yorgos Lanthimos. De momento, la trama se mantiene en secreto, y solo se sabe que será “antológica”.

El elenco traerá de vuelta a otros actores de ‘Poor Things’, como Willem Dafoe y Margaret Qualley, y se completa con los talentos de Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau y Hunter Schafer.

Emma Stone, Willem Dafoe, Joe Alwyn y Jesse Plemons forman parte del elenco de la película 'Kinds of Kindness'
Emma Stone, Willem Dafoe, Joe Alwyn y Jesse Plemons forman parte del elenco de la película ‘Kinds of Kindness’
Imagen Getty Images

La película ‘Kinds of Kindness’ se estrenará el próximo 21 de junio (se filmó en Nueva Orleans a finales de 2022).

Si bien ‘Poor Things’ es el tema del momento, hay que recordar que Emma Stone y Yorgos Lanthimos ya habían hecho la película ‘The Favourite’ y el cortometraje ‘Bleat’ juntos.

Por el corte que han tenido sus anteriores colaboraciones, no sería de extrañar que la próxima tenga un toque extravagante.

De acuerdo con diversos medios, están en pláticas para otro proyecto en conjunto que sería una adaptación de la película coreana ‘Save the Green Planet’.

Emma Stone y Yorgos Lanthimos
Emma Stone y Yorgos Lanthimos
Imagen Getty Images

‘Eddington’ es la otra película en la que trabaja Emma Stone

De momento, se tienen pocos detalles de la cinta. Se sabe, por ejemplo, que es una historia original de Ari Aster, quien también se desempeñará como director, y que la trama sigue al sheriff de un pequeño pueblo en Nuevo México que aspira a más.

Emma Stone no es el único talento de peso del proyecto. El elenco de ‘Eddington’ estará conformado por Joaquin Phoenix, Austin Butler y Pedro Pascal, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward y Clifton Collins Jr.

Emma Stone, Joaquin Phoenix, , Austin Butler y Pedro Pascal forman parte del elenco de la película 'Eddington'
Emma Stone, Joaquin Phoenix, , Austin Butler y Pedro Pascal forman parte del elenco de la película ‘Eddington’
Imagen Getty Images


La fotografía estará a cargo de Darius Khondji, que ha estado nominado dos veces a un Oscar.

La película ‘Eddington’ será una colaboración entre las productoras Square Peg y A24. Previamente, lanzaron en conjunto ‘Hereditary’, ‘Midsommar’ y ‘Beau Is Afraid’.

La cinta aún no tiene fecha de estreno.

¿Cuál de las próximas películas de Emma Stone te emociona más? Danos tu opinión en los comentarios.

