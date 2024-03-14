¿'El niño y la garza’ ya está en streaming? Te decimos dónde ver la película que ganó un Oscar

Video 'El niño y la garza': la película tiene varias referencias a la trágica vida de Hayao Miyazaki

'El niño y la garza' se coronó como la Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2024, derrotando a otras contendientes como ‘Robot Dreams’ o ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’.

Si, como a muchos, a ti también te dieron ganas de verla de nuevo o por primera vez tras su triunfo en la noche más importante de Hollywood, te decimos dónde puedes encontrarla en streaming.

PUBLICIDAD

'El niño y la garza' ganó el Premios Oscar 2024 a Mejor Película Animada

La noche del 10 de marzo marcó la segunda ocasión en la que Hayao Miyazaki, el director de la película, gana un premio de la Academia. La primera vez fue en 2003, por ‘El viaje de Chihiro’ (‘Spirited Away’).

'El niño y la garza' cuenta la historia de Mahito quien, después de perder a su madre a los 12 años, conecta con una garza que es capaz de revelarle importantes secretos. La trama está parcialmente inspirada en eventos reales de la vida de su director.

'El niño y la garza' Imagen Studio Ghibli



Pese a que el director de la cinta, Hayao Miyazaki, no estuvo presente en la ceremonia, el equipo de Studio Ghibli, su casa productora, aceptó el galardón en su nombre.

Kiyofumi Nakajima, director de operaciones de Studio Ghibli, dijo en un discurso frente a la prensa:

“Aprecio mucho que el trabajo que se creó después de superar estas dificultades haya sido visto por tanta gente en todo el mundo. Tanto Hayao como yo hemos envejecido considerablemente. Estoy agradecido de recibir tal honor a mi edad y lo tomo como un mensaje para continuar con mi trabajo. Me dedicaré a trabajar más duro para el futuro”.

¿Dónde ver 'El niño y la garza', Mejor Película Animada de los Oscar 2024?

En México, 'El niño y la garza' aún está en carteleras de cines, sin embargo, los fans tendrán que esperar un poco antes de poder disfrutar la cinta en streaming.

En Estados Unidos, llegará al catálogo de Max (la plataforma previamente conocida como HBO Max) a partir de la segunda mitad del 2024 gracias a un acuerdo de los distribuidores de la película con Warner Discovery MAX.

PUBLICIDAD

En tierras aztecas, se espera que esté disponible en Netflix, ya que es la plataforma con la que Studio Ghibli se alió para mostrar sus títulos.

Mientras se anuncia la fecha en la que se lanzará en estos servicios, los fans pueden planear un maratón de películas de Hayao Miyazaki, ya que ambos cuentan con una larga lista de títulos del director.

'El niño y la garza' Imagen Studio Ghibli

¿Por qué Hayao Miyazaki no asistió a los Premios Oscar 2024?

El director comercial de Studio Ghibli, Kiyofumi Nakajima, aceptó el galardón en nombre del querido director. En una conferencia de prensa, explicó la ausencia de Miyazaki en la ceremonia:

“Me gustaría agradecer a todas las personas que están conectadas con esta película. Nos gustaría disculparnos porque el director, Hayao Miyazaki, y el productor, Toshio Suzuki, no pudieron estar aquí hoy. Por favor, discúlpenlos, están un poco mayores”.

Hay que recordar que Hayao Miyazaki tiene 83 años de edad.

'El niño y la garza' Imagen Studio Ghibli