‘Robot Dreams’ es la película animada favorita de la crítica: ¿de qué trata y por qué hace llorar a todos?

‘Robot Dreams’ era una de las nominadas al Oscar 2024 en la categoría de Mejor Película Animada. Si bien no se llevó la estatuilla, se ha ganado el corazón de la crítica y de los fans: ¿de qué trata y por qué todo el mundo habla de la cinta de Pablo Berger?

¿De qué trata ‘Robot Dreams’ (‘Mi amigo robot’)?

Dog es un perro solitario que vive en el Nueva York de los 80 y un día decide construir un robot para tener un amigo. De inmediato se vuelven inseparables, hasta que, una noche de verano, el perro se ve obligado a abandonar a su compañero en la playa.

Más allá de lo que muchos podrían considerar como una premisa sencilla, se abordan temas profundos como la amistad, el cariño, la pérdida de un ser querido y la fragilidad de las relaciones.

La dirección de la película corrió a cargo del español Pablo Berger.

‘Robot Dreams’ encanta a la crítica y fans: así la califican

Desde su estreno, la cinta se llevó los aplausos de la crítica especializada. Esto se hizo aún más evidente en los premios Oscar 2024, pues fue una de las películas que compitió en la categoría a Mejor Película Animada (si bien el premio se lo llevó ‘El niño la garza’, de Hayao Miyazaki).

El cineasta Guillermo del Toro, por ejemplo, la calificó como “magistral” en su cuenta de Twitter en septiembre pasado.

‘Rotten Tomatoes’, por su parte, describe ‘Mi amigo robot’ como “tan desgarradora como conmovedora” y “de lo que está hecha la buena animación”. En el sitio, la película tiene una aprobación del 97 por ciento por parte de la crítica especializada, mientras que la audiencia la calificó con un 88 por ciento.

¿Dónde ver la película ‘Robot Dreams’?

La cinta se estrenó en cines españoles en diciembre de 2023, pero a México llegó el 8 de marzo pasado. Actualmente se puede encontrar en cartelera de cines. Sin embargo, el público estadounidense tendrá que esperar unas semanas más para disfrutar de la cinta, pues llegará a sus salas hasta el 31 de mayo próximo.

Hasta el momento, no se tiene información sobre su posible llegada a servicios de streaming.

¿‘Robot Dreams’ es una película para niños?

La película no tiene restricciones de edad para el público. Desde su tráiler, ‘Mi amigo robot’ anuncia que la puede disfrutar cualquier persona.

Algunos padres o cuidadores quizás quieran considerar el hecho de que es casi muda (no tiene diálogos, pero sí banda sonora) antes de llevar a menores al cine a verla.

El hecho de que trata temas como la amistad, el amor y la separación garantiza que los adultos también la puedan disfrutar.

‘Robot Dreams’ está basada en un cómic

La contendiente de los Oscar 2024 no es del todo original, está inspirada en la obra del mismo título de Sara Varon. Aunque muchos han catalogado su trabajo como un comic, en realidad se trata de una novela gráfica ilustrada por ella misma.

El libro ‘Mi amigo robot’ cuenta la misma historia que la película, aunque son evidentes algunos cambios entre una y otras.