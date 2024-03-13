Traductores confunden el nombre de America Ferrera en los Premios Oscar y desatan risas

Cada año, la entrega de los Premios Oscar nos deja muchas polémicas, memes y momentos épicos que se viralizan en las redes sociales. Este 2024 no fue la excepción, ya que hubo un desnudo, caídas y errores que ya han pasado a la historia.

Entre estos instantes que se volvieron virales hubo un detalle que no pasó desapercibido por las personas de habla hispana que vieron los premios y la traducción de estos.

PUBLICIDAD

¿Cuál fue el error que involucró el nombre de America Ferrera en los Premios Oscar?

Durante la transmisión en vivo para seguir la premiación por la cadena TNT, la cual se ha caracterizado por su gran profesionalismo, inesperadamente los traductores confundieron el nombre de America Ferrera.

Rita Moreno estaba a punto de hablar de la actriz nominada como Mejor Actriz de Reparto por la película 'Barbie', iniciando por su nombre: "América", cuando el intérprete lo tradujo como: "Estados Unidos", para después disculparse por su error, al darse cuenta de éste y corregirlo. Sin embargo, la equivocación no pasó desapercibida por nadie y se hizo viral en redes sociales.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 10: America Ferrera attends the 96th Annual Academy Awards on March 10, 2024 in Hollywood, California. (Photo by Rodin Eckenroth/Getty Images) Imagen Rodin Eckenroth/Getty Images



La traducción en tiempo real estuvo a cargo de Sebastián Pinardi, quien generó una ola de burlas en Internet.

Presentadora: América



Trauctor de TNT/MAX: Estados Unidos... Ah no, perdón, AMÉRICA.

😂😂😂



*La transmisión de TNT fue buena (solo la alfombra roja) el resto fue aburrida y mal traducida. #Oscars2024 #Oscars



pic.twitter.com/tTXwUqgVJP — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) March 11, 2024

¿Por qué el traductor interpretó mal el nombre de America Ferrera?

El equipo de TNT siempre se ha destacado por ser de profesionales, por lo que un error así puede ser un tanto inconcebible, sin embargo, dada la rapidez con la que tienen que traducir una gran cantidad de palabras, es normal que puedan cometer alguna equivocación, sobre todo si la persona a la que están interpretando hace una pausa entre palabras.

El error del traductor es casi hermoso. Rita Moreno va a hablar de @AmericaFerrera, dice “América” y el señor que traduce dice “Estados Unidos”. Hazme el análisis sociológico del asunto. #Oscars pic.twitter.com/u0m8Dlg8Gb — Samuel Castro (@samuelescritor) March 10, 2024

¿Cómo reaccionaron los usuarios de redes sociales al error de traducción del nombre de America Ferrera?

Los internautas tomaron con mucho humor la equivocación del intérprete, quien desató risas, críticas y memes en redes sociales. Unos cuantos fueron empáticos con él, diciendo que quizás es uno de los trabajos más difíciles el tener que hacer una traducción tan rápida en tiempo real.

Meme error de traducción de América Ferrera Imagen Facebook

"Su primera chamba cuando le dijo Estados Unidos a America Ferrera", "¿Cuándo será el día en que dejemos de asociar América con EE. UU.?", "En la ceremonia dicen América por América Ferrera y el traductor automáticamente: Estados Unidos… Perdón, América", "La traducción es un asco", "Me reí demasiado en ese momento", "Me ha pasado", "¡Intérpretes!", "En ese momento le quité", "Estados Unidos Ferrera jajaja", "La ventaja de ver la ceremonia en MAX es poder desactivar el doblaje", "Cuando usas Google translate", opinaron algunos en X (antes twitter) y Facebook.

El traductor de TNT me dijo Estados Unidos a América Ferrera jajajajaja

#Oscars2024 pic.twitter.com/ulOwQmjbpy — Adán (@adanchajmz) March 10, 2024