Netflix muestra el otro lado de ‘Oppenheimer’: estrena serie sobre las consecuencias de la bomba atómica

Video La aterradora historia real de 'Oppenheimer', la ganadora del Oscar: supera a la ficción

‘Oppenheimer’ se coronó como la gran ganadora de los premios Oscar 2024 al llevarse siete estatuillas, incluyendo algunas de las más importantes, como Mejor Película y Mejor Director.

Poco menos de una semana después en los galardones, Netflix estrena una serie documental que se adentra en la historia de la bomba atómica y las repercusiones que el invento de Robert Oppenheimer ha tenido hasta el día de hoy.

Tras triunfo de ‘Oppenheimer’ en los Oscar, Netflix estrena serie documental sobre la bomba atómica

El pasado 12 de marzo, la plataforma de streaming lanzó ‘Turning Point: The Bomb and the Cold War’ (‘Punto de inflexión: La bomba y la Guerra Fría’ en español), una serie documental de Brian Knappenberger que, como su nombre lo indica, se centra en las secuelas de la creación de la bomba atómica, poniendo especial énfasis en la Guerra Fría.

Los últimos episodios dan un salto en la historia hasta el día actual, cuestionando si dicha etapa de la historia realmente terminó y retratando el riesgo latente del uso de armas nucleares.

La serie documental de Netflix cuenta con 9 episodios, a lo largo de los cuales presenta entrevistas a líderes mundiales como Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania; Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN; Robert Gates, exdirector de la CIA, y Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado de Estados Unidos.



En 2021, Knappenberger ya se había aliado con Netflix para el documental ‘Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo’.

Diferencias entre la película ‘Oppenheimer’ y ‘Turning Point: The Bomb and the Cold War’

Si bien ambas obras tienen un enfoque en momentos cruciales de la historia del siglo XX, hay múltiples aspectos que las separan.

Para empezar, la película de Christopher Nolan es una dramatización de la vida del padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, que está basada en el libro ‘American Prometheus’. Por su parte, la serie de Netflix es un documental que, más bien, muestra las consecuencias del científico.

'Oppenheimer' Imagen Universal Pictures



Mientras que la galardonada cinta se centra en la vida y preguntas éticas del director del Proyecto Manhattan, ‘Punto de inflexión: La bomba y la Guerra Fría’ se enfoca en los años posteriores a nivel global (como ya se mencionó, incluso llega a la época actual).

En ese sentido, la serie de Netflix sirve más como un complemento a la cinta protagonizada por Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, entre otros.