Películas

Netflix muestra el otro lado de ‘Oppenheimer’: estrena serie sobre las consecuencias de la bomba atómica

¿'Oppenheimer' te dejó con ganas de saber más de la bomba atómica? Netflix tiene una serie sobre el tema.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video La aterradora historia real de 'Oppenheimer', la ganadora del Oscar: supera a la ficción

‘Oppenheimer’ se coronó como la gran ganadora de los premios Oscar 2024 al llevarse siete estatuillas, incluyendo algunas de las más importantes, como Mejor Película y Mejor Director.

Poco menos de una semana después en los galardones, Netflix estrena una serie documental que se adentra en la historia de la bomba atómica y las repercusiones que el invento de Robert Oppenheimer ha tenido hasta el día de hoy.

PUBLICIDAD

Tras triunfo de ‘Oppenheimer’ en los Oscar, Netflix estrena serie documental sobre la bomba atómica

El pasado 12 de marzo, la plataforma de streaming lanzó ‘Turning Point: The Bomb and the Cold War’ (‘Punto de inflexión: La bomba y la Guerra Fría’ en español), una serie documental de Brian Knappenberger que, como su nombre lo indica, se centra en las secuelas de la creación de la bomba atómica, poniendo especial énfasis en la Guerra Fría.

Más sobre Películas

¿Los tenis de El Pollo que aparecen en la película ‘Contraataque’ existen en la vida real?
1:02

¿Los tenis de El Pollo que aparecen en la película ‘Contraataque’ existen en la vida real?

Cine y Series
Los errores de ‘Contraataque' que pocos notaron: No solo fue la mirilla del rifle de 'Pollo'
0:50

Los errores de ‘Contraataque' que pocos notaron: No solo fue la mirilla del rifle de 'Pollo'

Cine y Series
¿El grupo ‘Los Murciélagos’ de la película ‘Contraataque’ existe en la vida real?
0:59

¿El grupo ‘Los Murciélagos’ de la película ‘Contraataque’ existe en la vida real?

Cine y Series
¿La película ‘Contraataque’ está basada en hechos reales o todo es ficción?
0:53

¿La película ‘Contraataque’ está basada en hechos reales o todo es ficción?

Cine y Series
Los actores de ‘Contraataque’ sí recibieron entrenamiento militar para la película: así fue
0:51

Los actores de ‘Contraataque’ sí recibieron entrenamiento militar para la película: así fue

Cine y Series
¿Dónde grabaron ‘Contraataque’, la película número 1 en Netflix?
0:53

¿Dónde grabaron ‘Contraataque’, la película número 1 en Netflix?

Cine y Series
Películas que inspiran y empoderan a las mujeres: celebran la fuerza femenina
0:54

Películas que inspiran y empoderan a las mujeres: celebran la fuerza femenina

Cine y Series
‘Aún estoy aquí’: La desgarradora historia real que inspiró la película ganadora del Oscar
0:46

‘Aún estoy aquí’: La desgarradora historia real que inspiró la película ganadora del Oscar

Cine y Series
Las musas de Tarantino: jóvenes actrices que alcanzaron la fama luego de trabajar con él
0:50

Las musas de Tarantino: jóvenes actrices que alcanzaron la fama luego de trabajar con él

Cine y Series
¿Adrien Brody ganó el Oscar con trampas? ‘The Brutalist’ usó IA para corregir su pronunciación
1:00

¿Adrien Brody ganó el Oscar con trampas? ‘The Brutalist’ usó IA para corregir su pronunciación

Cine y Series

Los últimos episodios dan un salto en la historia hasta el día actual, cuestionando si dicha etapa de la historia realmente terminó y retratando el riesgo latente del uso de armas nucleares.

La serie documental de Netflix cuenta con 9 episodios, a lo largo de los cuales presenta entrevistas a líderes mundiales como Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania; Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN; Robert Gates, exdirector de la CIA, y Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado de Estados Unidos.


En 2021, Knappenberger ya se había aliado con Netflix para el documental ‘Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo’.

Diferencias entre la película ‘Oppenheimer’ y ‘Turning Point: The Bomb and the Cold War’

Si bien ambas obras tienen un enfoque en momentos cruciales de la historia del siglo XX, hay múltiples aspectos que las separan.

Para empezar, la película de Christopher Nolan es una dramatización de la vida del padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, que está basada en el libro ‘American Prometheus’. Por su parte, la serie de Netflix es un documental que, más bien, muestra las consecuencias del científico.

'Oppenheimer'
'Oppenheimer'
Imagen Universal Pictures


Mientras que la galardonada cinta se centra en la vida y preguntas éticas del director del Proyecto Manhattan, ‘Punto de inflexión: La bomba y la Guerra Fría’ se enfoca en los años posteriores a nivel global (como ya se mencionó, incluso llega a la época actual).

PUBLICIDAD

En ese sentido, la serie de Netflix sirve más como un complemento a la cinta protagonizada por Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, entre otros.

Cuéntanos en los comentarios si, tras ver ‘Oppenheimer’ te interesa saber más sobre la bomba atómica y si verás la serie documental de Netflix.

Relacionados:
PelículasCinePremios OscarPremios Oscar 2024SeriesNetflixSeries de Netflix

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD