Aaron Paul salió en televisión antes de ser famoso: participó en un concurso de joven

Aaron Paul comenzó su carrera actoral en 1998, pero no fue hasta 10 años después que la fama lo alcanzaría gracias a su papel como Jessie Pinkman en 'Breaking Bad', la oscura serie que pudo tener un final diferente.

Si bien tuvo participaciones pequeñas en producciones como 'C.S.I: Miami', 'Mentes criminales', o 'Bones', una causó impresión fue aquella que hizo en 'The Price is Right', un programa de concursos que ha estado al aire desde 1972 y continúa siendo del agrado del público.

Este pequeño dato era desconocido para muchos fans del actor y se volvió viral gracias a TikTok, donde circula un pequeño fragmento de su aparición, la cual aparentemente le causa vergüenza a Aaron Paul.

Aaron Paul confesó que su participación en 'The Price is Right' fue embarazosa

El actor confesó que hizo lo posible para agradarle al público, pero que su comportamiento causó sorpresa en vez de admiración.





"Si no han visto el video, búsquenlo, solo tecleen Aaron Paul, Price is Right. Es increíblemente embarazoso, realmente no fue una de mis mejores actuaciones. Estaba usando un disfraz completo, tenía una pegatina de la CBS en mi espalda, era una valla publicitaria andante y pensé 'Me tienen que elegir'. Traté de darles la mayor energía posible.", fue lo que declaró en 2019 dentro de la entrevista para BUILD Series.



Aaron Paul admitió que estuvo formado desde las 4:30 de la mañana para asegurar entrar al show y explicó que su extraño comportamiento hiperactivo fue provocado por tomar 6 latas de Red Bull de manera consecutiva.





"Me veo como si estuviera en drogas y no me podía quedar quieto".



El evento sucedió en el año 2000, cuando después de ser escogido de entre el público, Aaron pasó al frente y tuvo la oportunidad de ganar un carro nuevo, pero lamentablemente no lo consiguió.

El look del actor no se parece nada al que tiene actualmente, pues en aquellos años tenía la cabeza rapada, usaba lentes delgados y portaba ropa bastante casual.

Su carisma fue lo que lo hizo destacar, pues en todo momento hizo reír a los espectadores y al mismo conductor de 'The Price is Right' de esos momentos, Bob Barker.

Aaron Paul explicó por qué participó en 'The Price is Right'

El también actor de la serie 'Westworld' confesó años atrás en el programa 'The Late Late Show con James Corden', que estar en 'The Price is Right' fue una decisión que tomó debido a que tenía problemas económicos y buscaba salir de ellos.

“Cuando hice el programa, estaba luchando, no tenía dinero y realmente era una posible fuente de ingresos. Depués de perder ese maldito auto, estuve muy deprimido por bastante tiempo".



Aaron Paul, como muchos actores, admitió haber pasado momentos difíciles a causa de no tener estabilidad económica y eso fue un dato que conmovió a sus fans, quienes postearon diversos comentarios en el material que se hizo viral.

"Una historia simple con un final feliz", "Esto me hace sentir un poco triste por Aaaron, pero estoy feliz de que en el futuro lo logró" o ¿Cómo es que nadie insertó esto en 'Breaking Bad'", fueron algunas de las opiniones que se pueden leer en TikTok.