¿Harry Styles está calvo a sus 30 años? Fans muestran supuestas pruebas y desatan debate

El primero de febrero podría no ser una fecha importante, pero para las fans de Harry Styles es de hecho uno mucho especial, ya que el cantante cumple años en este día. En redes sociales, el nombre del británico se volvió tendencia debido a las millones de felicitaciones que le están haciendo por tener 30 años, pero también gracias a esto resurgió una teoría acerca de que él en realidad está calvo.

¿Harry Styles está calvo? teoría conspirativa de TikTok se viraliza gracias a supuestas pruebas

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando el sitio web 'Deux Moi', afirmó en 2022 que una estrella del pop y actor ocasional se estaba quedando calvo de forma encubierta. Poco después, la gente especuló que se trataba de Harry Styles, y esto se viralizó en TikTok.

Rápidamente, muchos fans dijeron estar de acuerdo con dicho planteamiento, pues captaron en video cosas extrañas en el cabello de la estrella durante su gira de conciertos, especialmente cuando movía la cabeza de manera descontrolada, pues parecía que llevaba una peluca la cual se desacomodo en varias ocasiones y que fue notorio más en su frente.

Las supuestas pruebas mostradas por una gran cantidad de usuarios causaron diversas reacciones entre los fans y entre las más comunes, sorpresa, ya que no descartaron del todo su posible calvicie.

"Nadie lo quería pensar, pero puede ser cierto", "Ahora es difícil no creerlo con tantas fotos y videos", "Ok, esto cambia las cosas", "Cada vez creo con más firmeza que Harry usa peluca" o "Las pruebas me terminaron de convencer", fueron algunos comentarios.



Si bien algunos se enfocaron en expresar que todo era un rumor, otros simplemente aseguraron que de ser cierto, no les molestaría en absoluto y seguirían amando a Harry como hasta ahora, pues sigue siendo un actor y cantante muy atractivo.

De hecho en una entrevista para la revista 'Rolling Stone', Harry respondió él mismo a la teoría de su calvicie gracias a su amigo músico Tom Hull, quien se la compartió.

"Está completamente obsesionado con eso (refiriéndose a Hull). Él no deja de enviarme mensajes sobre personas tratando de averiguar si soy calvo. ¿Qué pasa con la calvicie?, se salta una generación o algo así, ¿verdad? Si tu abuelo es calvo, ¿tú también lo serás? Bueno, mi abuelo no era calvo, así que crucemos los dedos", fue su declaración.

Video y fotografía muestra que Harry Styles se rapó su cabello

El tema poco a poco fue olvidado, pero lo que dejó impactado a Internet es que a pesar de que Styles negó de cierta manera la pérdida de su cabello, a finales de 2023 la cuenta de Instagram @pleasing, la cual pertenece a las fragancias que creó el intérprete de 'Golden', mostró que terminó rapándose todo el cabello.



Este nuevo cambio de look de Harry había sido filtrado primero debido a que un video captó al famoso en lo que parece un concierto, pero los internautas dudaron de que se tratara de él debido a que no se parecía mucho.

PUBLICIDAD

Al final, el británico se deshizo de su cabellera y aunque a sus fans le encantó su manera de "cerrar ciclos", esto solo refuerza la teoría de que quizás si estaba perdiendo cabello y en su última gira trató de disimularlo con algunas pelucas.

Imagen @pleasing / Instagram



¿Tú qué piensas? Dinos en los comentarios.