Amanda Bynes

Amanda Bynes reaparece en redes gracias a un nuevo negocio: su apariencia preocupa a fans

La actriz vuelve a estar en el ojo público: así reaccionaron sus seguidores.

Video ¿Qué le pasó a Amanda Bynes en el rostro? Una extraña cirugía le cambió la cara

Amanda Bynes dejó de actuar hace más de una década, pero recientemente regresó a las cámaras. La protagonista de ‘Una chica en apuros’ reapareció en redes sociales gracias a un nuevo negocio y dejó sorprendidos a sus fans.

Amanda Bynes cobra por mandar saludos a fans en redes sociales

La exactriz ha encontrado una manera de regresar a las cámaras: desde mediados de febrero se unió a Cameo, una plataforma digital en la que los fans pagan para que la celebridad de su elección les grabe y mande un saludo personalizado.

Un representante del sitio confirmó a ‘The Daily Beast’ que ahora es “un talento popular y líder” dentro de su catálogo.

Según el citado medio, Amanda Bynes cobra 100 dólares por cada video, que puede ir desde los 10 segundos hasta los casi 3 minutos.

My favorite movie #amandabynes

En los clips más largos, la estrella de ‘Easy A’ hasta se anima a ‘platicar’ con sus admiradores, respondiendo alguna pregunta o comentario que le hayan dejado en su petición.

En un video, por ejemplo, la exintérprete dijo entender las dificultades del trabajo, ya que ella misma las sufre: “Tengo mi certificación de manicurista, pero aún tengo que obtener mi licencia”.

A la misma persona incluso le dio un consejo:

“Yo era actriz y ya no lo soy. Decidí tomar un camino diferente. Así que, si no te gusta lo que haces en el trabajo, siempre puedes volver a la escuela y encontrar una profesión diferente y hacer algo que te guste más”.


En otro, aconsejó a alguien más sobre la confianza en uno mismo y no complacer a los demás.

What is your favorite amanda bynes project?? #amandabynes

En sus videos de Cameo, Amanda Bynes también responde a preguntas sobre su tiempo como actriz, como cuáles fueron sus proyectos favoritos.

Fans reaccionan a nuevos videos de Amanda Bynes

La reaparición de la estrella en redes sociales no pasó desapercibida para sus fans. En diversas publicaciones, muchos se dijeron contentos por verla de nuevo:

“Solo le deseo lo mejor”, “Orgulloso de tí, Amanda, porque te ves más cómoda”, “Ella se ve genuinamente feliz por ellos (sus fans)”, “Te extrañamos, Amanda”, “Lo único que deseamos es que Amanda triunfe”, “Espero que esté bien y feliz”.


No obstante, más de uno señaló que actualmente Amanda Bynes luce muy diferente a sus épocas en Nickelodeon:

“Se ve muy diferente, pero aún puedes ver un poco de la persona que conocimos”, “Esa chica ni siquiera se parece a Amanda Bynes”, “¿Qué le pasó a Amanda Bynes?”.

¿Qué le pasó a Amanda Bynes?

Luego de disfrutar de una fructífera carrera en cine y televisión, la actriz se alejó completamente de la farándula. En 2010 usó su cuenta de Twitter para anunciar que, con apenas 24 años, dejaba los sets de grabación:

“Ser actriz no es tan divertido como parece. Si ya no amo algo, dejo de hacerlo. Ya no amo actuar, así que dejé de hacerlo. Sé que 24 es una edad temprana para jubilarse, pero lo escucharon aquí primero”.


Tres años después, Amanda Bynes fue puesta bajo la tutela legal de sus padres luego de haber enfrentado detenciones psiquiátricas.

Para 2014, ella misma anunció a través de su cuenta de Twitter que había sido diagnosticada con “trastorno afectivo bipolar y depresión maníaca”.

La intérprete de ‘Una chica en apuros se ha visto envuelta en varios problemas con la ley y altercados públicos. Tan solo en 2023, por ejemplo, fue detenida por vagar desnuda en las calles de Los Ángeles.

Cuéntanos en los comentarios qué piensas de la reaparición de Amanda Bynes en redes sociales.

