Luego de los Premios Oscar, las estrellas de Hollywood van a este restaurante de hamburguesas
Reese Witherspoon, Brie Larson, Julia Roberts y otros famosos han probado las hamburguesas de dicho local tras terminar los Premios Oscar y los Globos de Oro.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Las estrellas de Hollywood llegan a la alfombra roja luciendo sus mejores trajes de diseñador y con gran elegancia a los Premios Oscar, una de las ceremonias más importantes que celebra lo mejor del cine cada año.
Al final de la entrega, ya sea que obtuvieron la preciada estatuilla o no, algunos famosos han vuelto una tradición pasar por un famoso local de hamburguesas en Los Ángeles, California, Estados Unidos; aquí te contamos quiénes han acudido a probar la comida de In-N-Out.
In-N-Out, el restaurante de hamburguesas donde cenan las estrellas de Hollywood al terminar los premios Oscar
Parece que las estrellas de Hollywood no pueden resistirse a una hamburguesa con papas a la francesa y su bebida favorita.
Meryl Streep, Julia Roberts, Reese Witherspoon, Brie Larson, Priyanka Chopra, Ang Lee, Olivia Wilde, Jason Sudeikis, Rita Wilson, Jesse Tyler Ferguson, Dan Levy y Paul Giamatti han probado las hamburguesas de In-N-Out al finalizar la ceremonia de los premios Oscar y si crees que se trata de un restaurante muy elegante, es todo lo lo contrario.
De acuerdo con la información de su sitio oficial, el restaurante tiene 75 años de historia, ya que el primero de ellos abrió en 1948, con la idea de ser un lugar donde puedes disfrutar de una buena hamburguesa con tu familia gastando poco.
There’s fresh. Then there’s In-N-Out fresh. #innout pic.twitter.com/C7osKvRiIZ— In-N-Out Burger (@innoutburger) October 12, 2022
Su menú también es sencillo, ya que cuenta con algunas opciones de hamburguesas como otras cadenas de restaurantes, solo que se han diferenciado por su queso americano y que la misma empresa hornea su pan con masa de bizcocho tradicional, además de que cuentan con una salsa secreta que, al parecer, nadie puede resistir.
Famosos que han presumido haber comido una hamburguesa en In-N-Out
Ya sea por los paparazzis o porque ellos mismos lo han presumido en sus redes sociales, varias estrellas de Hollywood han pasado por este restaurante al finalizar una entrega de premios.
Paul Guiamatti, quien ganó el Globo de Oro por su trabajo en ‘The Holdovers’ este año, fue captado por unos fans comiendo en el restaurante, dejando la estatuilla en la mesa.
@itsthespotlight
Petition to get Paul Giamitti that In-N-Out endorsement 😭🍔 #fyp #paulgiamatti #innout #criticschoiceawards #meme #viral #criticschoiceawards2024 #celebs #showbiz #awards #criticschoice #iconic #burger #goldenglobes #funny #spotted #endorsement #petition♬ original sound - The Spotlight
En 2019, Julia Robert presumió junto a su pareja estar disfrutando de las famosas hamburguesas en su cuenta de Instagram.
Al terminar la fiesta de los premios Oscar que organiza Vanity Fair, Gigi Hadid fue captada en 2023 disfrutando de una hamburguesa.
En 2017, Priyanka Chopra compartió en sus redes una foto donde disfruta de una hamburguesa.
Priyanka Chopra gorging on burgers. pic.twitter.com/lKGVcsnQCU— PriyankaDoingThings (@PCDoingThings) November 6, 2017
Mientras que Brie Larson, quien ganó el premio Oscar en 2016 como ‘Mejor Actriz’ por ‘The Room’, posó con la famosa estatuilla mientras comía una hamburguesa, además de usar su elegante vestido con tenis.
Falta poco para saber qué famosos acudirán a este restaurante, ya que la próxima entrega de los premios Oscar se realizará el domingo 10 de marzo.
¿Has probado las hamburguesas de In-N-Out? No olvides compartir tu experiencia en la sección de comentarios.