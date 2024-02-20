Actriz de '¡Buena suerte, Charlie!' cambió su carrera televisiva: de 'niña Disney' a CEO de una empresa espacial

Video ¿Qué pasó con los niños actores de los 2000? Algunos no soportaron la fama

En 2010 Disney lanzó la serie televisiva '¡Buena suerte Charlie'!, la cual narraba las aventuras de la familia Duncan, quien estaba ajustando su rutina para darle la bienvenida a su cuarto hijo, Charlie.

La pequeña debía ser supervisada por sus hermanos mientras sus padres volvían al trabajo y si bien tuvo un éxito mediano entre el público, cuatro años después finalizó. Los actores se separaron para continuar con su vida y la sorpresa de este 2024 es que uno de ellos ahora comenzó a brillar en el área espacial.

PUBLICIDAD

¿Qué fue de Bridgit Mendler la actriz que personificó a Teddy Duncan en 'Buena suerte, Charlie'?

Se trata de Bridgit Mendler, la famosa que encarnó a Teddy Duncan, la segunda hija del matrimonio Duncan y una de las principales cuidadoras de Charlie.

Después de '¡Buena suerte Charlie'!, la joven continuó en proyectos de cine y televisión como 'Nashville', 'Undatable' o 'Father of the Year' solo por mencionar algunos proyectos. En 2019 se despidió de su carrera actoral dentro de la serie 'Merry Happy Whatever' y se concentró en sus estudios los cuales completó en Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Facultad de Derecho de Harvard.

Serie '¡Buena suerte, Charlie!' Imagen It's a Laugh Productions y Getty Images



Resulta que Mendler a sus 31 años está siendo felicitada por sus millones de fans y es que de acuerdo al portal 'CNBC',inició una carrera en la industria espacial como directora ejecutiva de la startup Northwood Space, la cual tiene sede en California, Estados Unidos.

La carrera de

Bridgit Mendler se centra ahora en la industra espacial

La empresa que recibió 6.3 millones de dólares en financiación de inversores tiene como objetivo producir en masa estaciones terrestres y antenas que se conecten a satélites, haciéndolas más accesibles para las empresas espaciales.

La actriz incluso dio el anuncio en su cuenta de Twitter el pasado 19 de febrero con un mensaje muy especial, el cual obtuvo más de 18 mil 'me gusta'.

"En @NorthwoodSpace tenemos la vista puesta en la construcción de una autopista de datos entre la Tierra y el espacio. Estamos diseñando una infraestructura terrestre compartida desde los primeros principios para ampliar el acceso al espacio. Tenemos mucho trabajo por delante, pero eso es lo divertido. Si te gusta construir rápido y ver tu trabajo desplegado en lugares de todo el mundo con un impacto real, te queremos en Northwood".



No pasó mucho tiempo para que la también cantante fuera elogiada por los internautas, quienes incluso la compararon con la muñeca Barbie por tener múltiples carreras.

"Estoy muy feliz por ti", "Wow, jamás me hubiera imaginado que una actriz de Disney terminara estudiando ciencia", "Maldita sea, vaya carrera que tienes. Veía tus programas con mis hijos mientras crecían...Obviamente tienes un talento sin límites", "Eres una Barbie real, eres actriz, cantante, modelo y ahora incursionas en la ciencia", "Reina icónica" y "Fuiste una parte importante de mi infancia con tu actuación y tu canto. Y ahora, como astrónomo, sigues encontrando formas de influir en mi vida de adulto. Gracias", fue la manera en que reaccionaron.

Bridgit Mendler Imagen Bridgit Mendler / Instagram



La exactriz también añadió ese mismo día en Twitter una sorpresa más que nadie sabía y es que adoptó a un niño en 2022, quien ahora tiene cuatro años, lo cual lo hace muy feliz.

PUBLICIDAD

¿Qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.