Los momentos más virales de los People’s Choice Awards 2024: Adam Sandler se ganó el amor de los fans

Los People’s Choice Awards 2024 dejaron un gran impacto entre los fans. Al menos así lo dejaron ver en redes sociales, donde comentaron ampliamente los looks de las celebridades presentes y los momentos que más disfrutaron de la premiación: estos fueron los más virales.

People’s Choice Awards 2024: los momentos más virales

La noche del 18 de febrero, una larga lista de celebridades se dio cita en el Barker Hangar, en Santa Mónica (California, Estados Unidos) para 49 edición de los premios votados por los propios fans. En redes sociales, miles de internautas comentaron lo que les pareció más destacado de la noche, desde la alfombra roja hasta los momentos más emotivos y divertidos.

El look de Sydney Sweeney en los People’s Choice Awards 2024 encantó a fans

Con dos películas en carteleras de cine, la actriz de 26 años es una de las favoritas de la audiencia en este momento.

La estrella de ‘Euphoria’ se presentó a la premiación con un look clásico: un vestido rojo entallado y con un escote pronunciado. De acuerdo con comentarios de fans en redes sociales, era una de las mejores vestidas de la noche.

Sydney Sweeney y Glen Powell cantaron ‘Unwritten’ con Natasha Bedingfield

Lo cierto es que su paso por la alfombra verde no fue el único momento en el que la actriz deslumbró a sus fans.

Ya iniciada la premiación, revivió junto a Glen Powell una de las escenas más famosas de su película ‘Anyone But You’, en la que cantan ‘Unwritten’. En el escenario de los People’s Choice Awards 2024, estuvieron acompañados por la cantante Natasha Bedingfield.

sydney sweeney, glen powell and natasha bedingfield singing ’unwritten’ on stage with everyone….rom-coms are so BACK this was so ICONIC and such a 2000’s rom-com moment 😭 pic.twitter.com/mrPeji1zMa — Sarah (@barchieshome) February 19, 2024

Adam Sandler y Jennifer Aniston cautivaron con su amistad

Es sabido que los actores tienen una cercana amistad que han cultivado por años. Por ello, no extrañó a nadie que la intérprete de ‘Friends’ fuera la encargada de presentar el premio People’s Icon, que este año se llevó el comediante.

I just want what Jennifer Aniston and Adam Sandler have❤️ #PCAs



2019 2024 pic.twitter.com/TicNzN2hmi — Laura🍩 (@idrinkwine_) February 19, 2024

Las palabras de cariño, así como las bromas (y un error de Sandler) confirmaron a los fans que son una de las duplas favoritas del entretenimiento.

El discurso de aceptación de Adam Sandler no recibió menos cariño. El actor de 57 años bromeó con que confundió el premio con el del ‘Hombre más sexy’, por lo que su mensaje giró sobre las características que lo hacen atractivo y remató con un consejo sobre la aceptación: “Acepta tu gordura, apóyate en tu tontería”.

Adam Sandler is literally my favorite person alive #PeoplesChoiceAwards pic.twitter.com/1FUE1A9tpX — 𝚋 🪩 (@shagadelicsloth) February 19, 2024

Tom Hiddleston recibió a Jeremy Renner con una ovación de pie

Los People’s Choice Awards 2024 fueron los primeros galardones a los que se presentó el actor tras haber sobrevivido a un grave accidente con una máquina quitanieves en 2023. Al verlo en el escenario, Tom Hiddleston no pudo evitar pararse de su asiento y aplaudirle de pie, como un reconocimiento por su ardua labor de recuperación.

Tom Hiddleston giving Jeremy Renner a standing ovation then walking up to hug him after Jeremy handed Billie her award and was exiting the stage, mah hearttttt #PeoplesChoiceAwards pic.twitter.com/vI3Ra8plBf — Trish (@TrishaEvenstar) February 19, 2024

Más de un fan lamentó que él fuera el único con este gesto, puesto, según expresaron en redes sociales, Jeremy Renner merecía una ovación por parte de todos los presentes.

All of you you didn't even stand for Jeremy Renner after he almost lost his life except for Tom Hiddleston You dont even deserve to be there #PeoplesChoiceAwards pic.twitter.com/t4OwcmWr1h — Tyler Disney (@tylerdisney12) February 19, 2024

Otros momentos virales de los People’s Choice Awards 2024

En redes sociales, otros instantes de la premiación también fueron ampliamente comentados. Tal fue el caso del encuentro de Tom Hiddleston con Kathryn Hahn, quien interpreta a Agatha Harkness en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La presentación de Lenny Kravitz en la premiación tampoco pasó desapercibida, especialmente porque, según los fans, luce tan bien a sus 59 años como en su juventud.

El triunfo de Pedro Pascal como Mejor Estrella Masculina de la Televisión fue ampliamente aplaudido, especialmente por los fans que señalaron que “ya era hora” que se reconociera su popularidad y trabajo.

