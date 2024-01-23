Agua Detox: 4 recetas para desintoxicar tu cuerpo y mantenerte saludable

Video Desintoxica tu cuerpo con estas 5 aguas detox y mejora tu salud

El agua detox es un agua enriquecida naturalmente con frutas, verduras y hierbas que aportan beneficios para tu salud. Su principal objetivo es ayudar a desintoxicar el cuerpo, eliminando toxinas y ayudando a la digestión, así como la función renal y hepática.

Además, estas bebidas pueden ayudarte a aumentar tus niveles de energía y, en algunos casos, ayudar a quemar grasa abdominal y por ende, bajar de peso.

Te diremos sus beneficios y cómo prepararla, además te daremos 5 recetas deliciosas y muy efectivas.

¿Cómo hacer un detox natural?

Para hacer agua detox natural, es muy importante que elijas ingredientes frescos y de calidad. Simplemente, añade las frutas, verduras y hierbas al agua. Déjalas infusionar durante unas horas para que suelten todos sus beneficios. Estas aguas son una forma sencilla y deliciosa de desintoxicar tu cuerpo en tu rutina diaria.

4 recetas infalibles de agua detox con frutas y verduras

1. Agua detox para quemar grasa abdominal



Combina ½ pepino con cáscara cortado en rodajas, 1/2 limón en rodajas y unas hojas de hierbabuena (al gusto) en 2 tazas de agua fría. Esta mezcla es ideal para estimular la pérdida de peso y refrescar el cuerpo.

2. Agua detox para mejorar la digestión



Mezcla ½ taza de naranja en rodajas con cáscara, ½ taza de lima en rodajas con cáscara y ½ taza de limón en rodajas con cáscara. Pon los ingredientes en 2 tazas de agua fría y deja infusionar. Esta bebida te ayudará a mejorar tu digestión y te aportará vitamina C

3. Agua detox para subir tu energía



Esta combinación es perfecta para aumentar tu energía de forma natural. Necesitarás ½ taza de pepino en rodajas con cáscara, ½ taza de fresas en rodajas, hojas de menta al gusto y 2 tazas de agua fría.

4. Agua detox para aumentar tus defensas



Para prepararla necesitarás 1 naranja cortada en rodajas y hojas de menta al gusto. La naranja te aportará vitamina C y la menta fresca estimulará tu sistema inmunológico.

5. Agua detox para combatir la celulitis



Esta bebida ayuda a combatir la celulitis gracias a las propiedades depurativas del limón y la lima, junto con el poder antioxidante de las fresas. Solo mezcla ½ taza de lima en rodajas, ½ taza de limón en rodajas y ½ taza de fresas en rodajas.



Si te preguntas cómo se debe tomar el agua detox, esta se puede consumir a lo largo del día, y es especialmente efectiva si la tomas en ayunas, pues aumentarán sus beneficios en tu cuerpo.

Beber agua detox regularmente ayudará a mejorar tu salud general y a hidratarte. ¿Te animas a prepararlas?

