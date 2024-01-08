Esta es la mejor rutina y trucos para lograr un vientre plano sin hacer abdominales

Video Logra un vientre plano sin hacer abdominales con esta rutina de solo 15 minutos

¿Ya comenzaste a hacer ejercicio? Muchas de nosotras ya comenzamos a explorar nuevas rutinas para fortalecer algún área específica de nuestro cuerpo. En nuestro camino encontramos que uno de los entrenamientos más buscados son diferentes ejercicios para lograr un vientre plano sin tener que hacer las temidas abdominales. Y te tenemos una sorpresa, ¡hemos encontrado la mejor rutina!

Tradicionalmente, se ha creído que la mejor forma de conseguir un abdomen de acero es únicamente con ejercicios abdominales intensos. Sin embargo, existen varias alternativas que pueden ser igual de efectivas sin la necesidad de realizar estos temidos movimientos.

Qué es la grasa abdominal y por qué es dificil de eliminar

Antes de contarte el secreto y sumergirnos en las rutinas y trucos para lograr un vientre plano, es importante que conozcas qué es la grasa abdominal y por qué es difícil de eliminar.

La grasa abdominal es aquella “grasa” que se acumula alrededor de los órganos internos del abdomen. Se produce por una combinación de factores como una dieta alta en calorías (especialmente rica en grasas y azúcares simples), un estilo de vida sedentario, desequilibrios hormonales y genética.

No solo es una preocupación física, sino que también se asocia con algunos riesgos para tu salud como enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Suele ser difícil eliminarla debido al estrés y falta de sueño, además juega un papel importante para regular tus hormonas y tu metabolismo.

Rutinas alternativas para reducir la grasa sin abdominales

Llegamos a la tan esperada sección de rutinas, como ya te lo hemos adelantado no necesitarás más abdominales para tener un abdomen marcado. En nuestro video al inicio de este artículo puedes encontrar el mejor entrenamiento de menos de 15 minutos con dos rondas de 8 ejercicios en el que solo necesitarás un mueble para sentarte.

Pero también, puedes apoyarte de estas otros entrenamientos:

Cardio de alta intensidad

El entrenamiento cardiovascular de alta intensidad es una de las maneras más efectivas de quemar grasa en general, incluyendo la grasa abdominal. Actividades como correr, realizar un entrenamiento TABATA, nadar o ciclismo a un ritmo rápido pueden ser muy benéficas para ti.

Entrenamiento en circuito

Esta es una forma de entrenamiento de resistencia que combina ejercicios de alta intensidad con breves períodos de descanso. Al mantener tu ritmo cardíaco elevado, maximizas la quema de calorías y, por ende, de grasa.

Yoga y pilates

Aunque no son tan intensos como el cardio o el entrenamiento en circuito, el yoga y el pilates ayudan a fortalecer y tonificar el cuerpo, incluyendo el área abdominal.

Estos son 3 trucos para que continúes perdiendo grasa en el vientre

1. Alimentación saludable

La dieta juega un papel crucial en la forma de tu cuerpo. Incluye alimentos ricos en fibra, proteínas y grasas saludables para mantenerte satisfecha y evitar los picos de azúcar en sangre que pueden llevar al almacenamiento de grasa.

2. Hidrátate

Beber suficiente agua es esencial para tu salud y puede ayudar a prevenir la hinchazón en el abdomen.

3. Controla el estrés

El estrés puede provocarte aumento de peso, especialmente en el área abdominal, debido a la liberación de la hormona cortisol. Practicar técnicas de relajación como la meditación puede ayudar a controlar el estrés y, por ende, a mantener un vientre plano.

Otros métodos para tener un vientre plano

Además de los consejos que ya te hemos dado, aquí te dejamos otras técnicas que pueden ayudarte en la perdida de peso y un abdomen de acero:

Masajes abdominales: Algunas personas encuentran beneficios en estos masajes para mejorar la digestión y reducir la hinchazón.

Terapia de frío: Exponer el cuerpo al frío puede aumentar el gasto calórico y ayudar a quemar grasa.

Combinar ejercicio, mejorar tu dieta y controlar el estrés te ayudarán a seguir bajando de peso y tener un abdomen plano. La clave es encontrar una rutina que funcione para ti y puedas mantener a largo plazo.

Es importante escuchar a tu cuerpo y, si es necesario, buscar ayuda de un profesional de la salud o entrenador personal. Recuerda que, con dedicación y paciencia, podrás alcanzar tus objetivos y disfrutar de los beneficios de un estilo de vida más saludable.

