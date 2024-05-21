Bebidas Delicioso

5 poderosos tés e infusiones con más beneficios para tu salud

Beber una sola taza de alguna de las mejores infusiones y tés al día será suficiente para transformar tu vida y cuerpo. Desde aliviar enfermedades, desintoxicarte y hasta para bajar de peso, te dejamos una guía para saber cómo usarlos

¿Cólicos menstruales? Cálmalos con esta bebida calientita y natural de almendras y cacao
Cómo preparar Pink Drink: Receta paso a paso de esta popular bebida refrescante

Atentamente Victoria .

Los tés e infusiones nunca deben faltar en tu cocina, ya sea para beberlos entre comidas o utilizarlos como un remedio casero y natural para aliviar malestares. Pero no solo sirven para eso, son más que una bebida relajante, pues tienen poderosas propiedades naturales con beneficios para tu salud.

¿Quieres conocer los mejores tés e infusiones que debes de probar para mejorar tu salud? Te compartimos una guía para saber cómo usarlos y para qué sirve cada uno.

5 mejores tés e infusiones con mayores beneficios para tu salud

1. Té blanco

Es un antioxidante natural que te ayudará a mantener la piel joven y saludable, por ello también se le conoce como el té de la belleza. También reducirá tu presión arterial y niveles de colesterol. Es uno de los mejores tés para bajar de peso, al beberlo acelerarás tu metabolismo y quemarás más grasa.

2. Té jengibre

Si estás buscando un té que te ayude a fortalecer tu sistema inmunológico y a aliviar problemas digestivos, bebe al menos una taza al día de té de jengibre. Con esta bebida eliminarás las náuseas y malestar estomacal. Además, es antiinflamatorio y reduce dolores musculares y articulaciones.

3. Infusión naranja y canela

La naranja es rica en vitamina C y la canela es un antioxidante natural. Esta es una de las mejores infusiones para desinflamar tu cuerpo y ayudarte a hacer la digestión. Además, la canela te ayudará a reducir tus niveles de azúcar en la sangre. Si aún no sabes la diferencia entre un té y una infusión, da clic para entrar al artículo.

4. Té limón

El té limón es uno de los mejores tés con mayores beneficios a tu salud. Fortalece tu sistema inmunológico, gracias a su alto contenido en vitamina C, y mejora tu digestión. También te ayuda a desintoxicar tu hígado. A su vez, también es antiinflamatorio y acelera el metabolismo actuando como un diurético natural.

Además del té blanco, el té limón también mejora la salud de tu piel reduciendo el acné. Por último, es una excelente bebida para relajarte cuando estás pasando por momentos de estrés y ansiedad.

5. Té negro

Este té sirve para aumentar tu energía y mantenerte alerta, mejora la salud de tu corazón y al beberlo te asegurarás de que no tendrás accidentes cerebrovasculares. Si tienes problemas de estreñimiento es excelente para eliminarla. Es recomendable tomar al menos una taza a primera hora del día.

Comienza a darle un apapacho a tu cuerpo bebiendo más tés e infusiones. Notarás un cambio en tu salud inmediatamente. Aprovecha todas sus propiedades y mantente saludable.

