Cómo preparar Pink Drink: Receta paso a paso de esta popular bebida refrescante

Video Pink Drink: Receta de la bebida más rosa y popular de las cafeterías con sabor latino

La instagrameable Pink Drink ha conquistado paladares gracias a su refrescante sabor y se ha convertido en una de las bebidas rosas más populares de Starbucks. Se caracteriza por su distintivo color y su sabor dulce y afrutado. Por increíble que parezca, esta bebida formaba parte del menú secreto de la cafetería, pero su fama la ha llevado a convertirse en una oferta permanente.

Su popularidad no solo se debe a su sabor único y refrescante, sino también a su apariencia vibrante. Su color rosa “coquette” la hace perfecta para ser fotografiada y compartida en redes sociales. Su costo puede variar dependiendo del tamaño, pero generalmente se encuentra entre $4 y $5 dólares para el más pequeño (Tall).

Ahora, imagínate comprarla diario. Este gasto hormiga se vuelve una buena cantidad a final de mes que bien puedes ahorrarte. Para ayudar a tus finanzas hemos creado nuestra propia versión de Pink Drink con un pequeño toque latino que te encantará. Así podrás hacerla en casa y tu cartera no sufrirá.

Receta fácil de Pink Drink

Prepara esta popular bebida refrescante con sabor a "horchata". ¿Cómo? Te compartimos una de las recetas más fáciles para que la disfrutes siempre que se te antoje.

Primero necesitamos hacer una base de arroz. Para ella son necesarios los siguientes ingredientes:

½ taza de arroz

1 raja de canela

1 taza de agua

Bebida con pulpa de fresa

Fresas rebanadas (frescas, deshidratadas o congeladas)

¿Tienes todo listo? Este es el paso a paso para preparar esta refrescante bebida rosa:

Coloca el arroz y la raja de canela en una taza medidora. Vierte suficiente agua para cubrirlo y déjalo reposar toda la noche.

Al día siguiente licúa y cuela la mezcla. Si está muy espesa, añade 1 taza de agua más y reserva. Toma un vaso, agrega hielo y vierte 2/3 de la base de arroz. Después integra la bebida de fresa.

Decora con rebanadas de fresa. ¡Y ahí la tienes!

Ya sea que estés buscando refrescarte en un día caluroso o simplemente quieras darte un capricho especial, la Pink Drink casera es la elección perfecta.