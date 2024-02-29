Cómo preparar Pink Drink: Receta paso a paso de esta popular bebida refrescante
Si quieres ahorrarte unos dólares, te mostramos cómo prepararla en casa y ajustando los ingredientes para una versión con sabor latino e igual de fresca
La instagrameable Pink Drink ha conquistado paladares gracias a su refrescante sabor y se ha convertido en una de las bebidas rosas más populares de Starbucks. Se caracteriza por su distintivo color y su sabor dulce y afrutado. Por increíble que parezca, esta bebida formaba parte del menú secreto de la cafetería, pero su fama la ha llevado a convertirse en una oferta permanente.
Su popularidad no solo se debe a su sabor único y refrescante, sino también a su apariencia vibrante. Su color rosa “coquette” la hace perfecta para ser fotografiada y compartida en redes sociales. Su costo puede variar dependiendo del tamaño, pero generalmente se encuentra entre $4 y $5 dólares para el más pequeño (Tall).
Ahora, imagínate comprarla diario. Este gasto hormiga se vuelve una buena cantidad a final de mes que bien puedes ahorrarte. Para ayudar a tus finanzas hemos creado nuestra propia versión de Pink Drink con un pequeño toque latino que te encantará. Así podrás hacerla en casa y tu cartera no sufrirá.
Receta fácil de Pink Drink
Prepara esta popular bebida refrescante con sabor a "horchata". ¿Cómo? Te compartimos una de las recetas más fáciles para que la disfrutes siempre que se te antoje.
Primero necesitamos hacer una base de arroz. Para ella son necesarios los siguientes ingredientes:
½ taza de arroz
1 raja de canela
1 taza de agua
Bebida con pulpa de fresa
Fresas rebanadas (frescas, deshidratadas o congeladas)
¿Tienes todo listo? Este es el paso a paso para preparar esta refrescante bebida rosa:
Coloca el arroz y la raja de canela en una taza medidora. Vierte suficiente agua para cubrirlo y déjalo reposar toda la noche.
Al día siguiente licúa y cuela la mezcla. Si está muy espesa, añade 1 taza de agua más y reserva. Toma un vaso, agrega hielo y vierte 2/3 de la base de arroz. Después integra la bebida de fresa.
Decora con rebanadas de fresa. ¡Y ahí la tienes!
Ya sea que estés buscando refrescarte en un día caluroso o simplemente quieras darte un capricho especial, la Pink Drink casera es la elección perfecta.
