¿Vino con tu date? Aprende cómo se pronuncian correctamente estos 20 vinos e impacta a tu crush

Tienes una cita romántica con tu pareja o tu nuevo date. Llegas al restaurante y quieres p edir una botella de vino para relajarse y encender la conversación. El mesero te muestra la carta de bebidas y te encuentras con más de 3 mil variedades de uva y diferentes etiquetas. Finalmente, te decides por uno, pero… ¡No sabes cómo pronunciarlo! No te preocupes, que aquí te vamos a decir cómo pronunciar correctamente 20 vinos para que lo pidas con mucha seguridad.

Video Los 6 trucos más eficaces para abrir una botella de vino sin sacacorchos

Cómo pronunciar correctamente los 20 vinos más comunes

PUBLICIDAD

La plataforma de aprendizaje de idiomas Preply, realizó un análisis para conocer cuáles son los vinos más buscados por las personas para conocer su pronunciación. Como resultado, nos ha compartido una guía rápida para que puedas pedirlos con una pronunciación impecable y suenes como un verdadero o verdadera sommelier.

Guía rápida para conocer los vinos más populares y saber cómo pedirlos

#1 Pinot Noir – (Pee-noh nwar)

Con 2,380 búsquedas, este vino elaborado, una uva delicada y sensible al clima, se corona como el más buscado. La uva Pinot Noir es conocida por producir vinos tintos, elegantes y con una complejidad aromática muy sutil.

#2 Sauvignon Blanc (soh-VIN-yohn blan)

Los vinos elaborados con esta uva blanca son famosos por su vibrante acidez y sabores que pueden ir desde hierba cortada hasta frutas tropicales, dependiendo del clima.

#3 Cabernet (kab-er-nay soh-VIN-yohn)

Robusto y vigoroso. La uva tinta es la base de algunos de los vinos más duraderos y estructurados del mundo.

#4 Pinot Grigio o Pinot Gris (PEE-no-GREE-jo)

Esta uva produce vinos que varían desde ligeros y crujientes hasta ricos y llenos de cuerpo, dependiendo de cómo y dónde se cultive. Tiene 1,090 búsquedas para conocer su pronunciación.

#5 Champagne (sham-peyn)

Con 1,040 búsquedas para saber cuál es su pronunciación correcta es el quinto vino más buscado. Es elaborado con uvas Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier, este vino espumoso es famoso por su complejidad y finas burbujas.

Video ¿Cómo abrir un vino espumoso correctamente? Truco para hacerlo sin romper nada

#6 Bordeaux (baw-DOH)

Utiliza una mezcla de uvas como Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc, creando vinos tintos, ricos y complejos.

PUBLICIDAD

#7 Chianti (KEE-ahn-tee)

Hecho principalmente de la uva Sangiovese, produce vinos tintos con notas de cerezas y especias, emblemáticos de la Toscana.

#8 Riesling (Rees-ling)

Una uva blanca que varía de seco a muy dulce, conocida por su acidez vibrante y aromas florales y frutales. 700 consultas lo colocan en el número 8 de la guía sobre cómo pronunciar los 20 vinos más buscados.

#9 Merlot (mer-loh)

Una uva tinta, suave y jugosa, conocida por producir vinos redondos y accesibles con sabores de ciruela y cereza negra. ¡Es de los vinos más fáciles de pronunciar!

#10 Prosecco (proh-SEHK-koh)

Elaborado con la uva Glera, produce un vino espumoso italiano ligero, afrutado y refrescante.

Video Con este truco enfriarás una botella de vino en menos de 5 minutos

#11 Rioja (REE-oh-hah)

Principalmente hecha de Tempranillo, esta uva produce vinos tintos equilibrados con una buena estructura y notas de frutas rojas. Junto con el Tempranillo y el Merlot son fáciles de pronunciar para los hispanohablantes.

#12 Burgundy o Borgoña (BUR-guhn-dee)

Con Pinot Noir para tintos y Chardonnay para blancos, produce algunos de los vinos más prestigiosos y complejos del mundo.

#13 Sangiovese (SAN-joe-veh-see)

La uva principal en muchos vinos italianos, conocida por sus sabores a tomate y cereza, con alta acidez y taninos.

#14 Tempranillo (tem-pruh-NEE-yo)

Una uva versátil que produce vinos tintos con sabores de frutas rojas y negras, y un carácter suavemente especiado.

PUBLICIDAD

#15 Gewurztraminer (ga-VERTZ-trah-mee-ner)

Este es uno de los vinos más difíciles de pronunciar. Al inicio puede parecer un trabalenguas, pero conforme vayas trabajando la pronunciación será más fácil. Por cierto, esta uva blanca aromática produce vinos con intensos aromas florales y de especias, a menudo con un toque de dulzura.

#16 Vermouth (VUR-muhth)

Aunque más conocido como un vino fortificado aromatizado, se hace a menudo con uvas neutras como base para resaltar los sabores de hierbas y especias añadidas.

#17 Chardonnay (shar-dah-nay)

Una uva blanca versátil que puede producir vinos con una amplia gama de estilos, desde minerales y crujientes hasta ricos y cremosos.

#18 Shiraz (schuh-RAAZ)

Esta uva tinta produce vinos robustos y especiados, con sabores de mora y notas de pimienta negra. El indicado para una cita con tu date.

Imagen thinkstock

#19 Syrah (see-rah)

Similar a Shiraz, -incluso en su pronunciación-, pero a menudo indica un estilo más elegante y estructurado, típico del Viejo Mundo, especialmente en Francia.

#20 Sancerre (son-seuh)

Principalmente elaborado con Sauvignon Blanc en la región de Sancerre, es conocido por su acidez crujiente y minerales con notas cítricas y de grosella espinosa.

Recuerda que la práctica hace al maestro. Así en tu próxima date, impacta a tu pareja, deja boquiabierto al mesero y disfruten un delicioso vino juntos.

PUBLICIDAD