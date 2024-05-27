Bebidas Delicioso

3 recetas de licuados de papaya para desinflamar el estómago y mejorar la digestión (deliciosas y económicas)

La papaya tiene grandes beneficios para tu salud. Beber un vaso de estos batidos por la mañana en ayunas ayudará a tu cuerpo a desintoxicarse y hasta bajar de peso, compruébalo con estas recetas

Video Receta de smoothie de papaya para mejorar la digestión

La papaya es una fruta que aparece en todas las dietas. Comerla ayuda a tu cuerpo a mejorar la digestión, bajar de peso y hasta desintoxicarlo. Sus propiedades nutrimentales indican que es rica en antioxidantes, así como en vitaminas A, C y E, que reducen el riesgo de padecer algunas enfermedades crónicas. Por ello, queremos mostrarte los beneficios de tomar licuado o smoothie de papaya por las mañanas compartiéndote tres recetas fáciles y económicas que puedes hacer en casa.

3 recetas de bebidas detox con papaya y mejorar tu digestión

1. Licuado de papaya para aliviar el estreñimiento

Sufrir estreñimiento en algunas ocasiones es común, pero algunas personas presentan movimiento intestinal más lento e interfiere con sus tareas cotidianas. Si este es tu caso bebe al menos un vaso de este licuado por las mañanas y notarás la diferencia.

Porciones: 1
Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo total: 10 minutos

Ingredientes:

  • Un tazón de cubos de papaya (que esté madura)
  • 2 cucharadas de semillas de chía
  • 1 cucharadita de stevia

Preparación:

1 Pon a remojar las semillas de chía en agua durante 15 minutos antes de preparar el licuado
2 Licúa los cubos de papaya y agrega las semillas de chía con el endulzante natural por unos segundos
3 ¡Disfruta!

2. Licuado de papaya detox para desinflamar el estómago y limpiar el colon

Recuerda que aunque este licuado te ayudará a desfinflmar tu estómago, debes complementarlo con una alimentación saludable para mejores resultados.

Porciones: 1
Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo total: 10 minutos

Ingredientes:

  • ¾ de taza de papaya
  • ½ taza de leche de almendras
  • ¼ de cucharada de canela en polvo
  • ½ taza de copos de avena
  • Hielo al gusto

Preparación:

1 Coloca todos los ingredientes a la licuadora
2 Muele hasta obtener una bebida suave

3. Smoothie de papaya para mejorar la digestión

Porciones: 1

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo total: 10 minutos

Ingredientes:
  1. ¼ de papaya
  2. 1 pizca de sal
  3. Extracto de vainilla
  4. 1 tazade leche de almendras sin azúcar
  5. Monk fruit para endulzar al gusto
  6. Un toque de canela (opcional)
Preparación:
  1. Coloca todos los ingredientes en la licuadora
  2. Mezcla por unos segundos
  3. ¡Disfruta!
