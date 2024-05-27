3 recetas de licuados de papaya para desinflamar el estómago y mejorar la digestión (deliciosas y económicas)

Video Receta de smoothie de papaya para mejorar la digestión

La papaya es una fruta que aparece en todas las dietas. Comerla ayuda a tu cuerpo a mejorar la digestión, bajar de peso y hasta desintoxicarlo. Sus propiedades nutrimentales indican que es rica en antioxidantes, así como en vitaminas A, C y E, que reducen el riesgo de padecer algunas enfermedades crónicas. Por ello, queremos mostrarte los beneficios de tomar licuado o smoothie de papaya por las mañanas compartiéndote tres recetas fáciles y económicas que puedes hacer en casa.

3 recetas de bebidas detox con papaya y mejorar tu digestión

1. Licuado de papaya para aliviar el estreñimiento

Sufrir estreñimiento en algunas ocasiones es común, pero algunas personas presentan movimiento intestinal más lento e interfiere con sus tareas cotidianas. Si este es tu caso bebe al menos un vaso de este licuado por las mañanas y notarás la diferencia.

Porciones: 1

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo total: 10 minutos

Ingredientes:

Un tazón de cubos de papaya (que esté madura)

2 cucharadas de semillas de chía

1 cucharadita de stevia

Preparación:

1 Pon a remojar las semillas de chía en agua durante 15 minutos antes de preparar el licuado

2 Licúa los cubos de papaya y agrega las semillas de chía con el endulzante natural por unos segundos

3 ¡Disfruta!

2. Licuado de papaya detox para desinflamar el estómago y limpiar el colon

Recuerda que aunque este licuado te ayudará a desfinflmar tu estómago, debes complementarlo con una alimentación saludable para mejores resultados.

Porciones: 1

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo total: 10 minutos

Ingredientes:

¾ de taza de papaya

½ taza de leche de almendras

¼ de cucharada de canela en polvo

½ taza de copos de avena

Hielo al gusto

Preparación:

1 Coloca todos los ingredientes a la licuadora

2 Muele hasta obtener una bebida suave

3. Smoothie de papaya para mejorar la digestión

Porciones: 1 Tiempo de preparación: 10 minutos Tiempo total: 10 minutos Ingredientes: ¼ de papaya 1 pizca de sal Extracto de vainilla 1 tazade leche de almendras sin azúcar Monk fruit para endulzar al gusto Un toque de canela (opcional)

