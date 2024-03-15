Bebidas con vino: 3 refrescantes recetas de cocteles para la temporada de calor
Disfruta del calorcito con estas recetas de bebidas con vino: tinto de verano, limonada de vino tinto y rosado espumoso. Conviértete en el próximo mixólogo de tus reuniones veraniegas y deslumbra a tus invitados
Cuando suben las temperaturas y buscamos refrescarnos, el vino puede no ser la primera opción que se nos viene a la mente. Sin embargo, convertirlo en la base de cocteles ligeros puede transformar nuestra percepción y convertirlo en el próximo protagonista de nuestras reuniones veraniegas.
Aquí te presentamos tres recetas de cocteles con vino que no solo son deliciosas y fáciles de preparar, sino perfectas para disfrutar en los días de calor.
Bebidas refrescantes para los amantes del vino
#1 Tinto de verano
El tinto de verano es una bebida tradicional española que combina la sencillez de su preparación con la elegancia del vino tinto. ¡Ideal para estas tardes calurosas!
Ingredientes:
- Hielo
- 750 ml de vino tinto
- 750 ml de refresco de limón
- Jugo de un limón
- Rodajas de naranja
Preparación: Mezcla el vino tinto y el refresco de limón en una jarra con hielo. Añade el jugo de limón y decora con rodajas de naranja. La sencillez de este coctel y su sabor cítrico y burbujeante es perfecto para refrescarte.
#2 Limonada de vino tinto
Una versión diferente al original tinto de verano. Te encantará la mezcla de las notas cítricas del limón y la profundidad del vino tinto.
Necesitarás los siguientes ingredientes:
- Hielo
- 2 cucharadas de azúcar refinada
- Jugo de 2 limones
- 150 ml de agua
- 2 onzas (60 ml) de vino tinto
- Menta
- Frutos rojos, congelados
Modo de elaboración: Mezcla en un shaker el hielo, azúcar, el jugo de limón y agua, hasta combinar. Agrega hojas de menta, después añade hielo frappé al vaso o copa, los frutos rojos, vierte la limonada fría y termina con el vino.
#3 Rosado espumoso
El rosado espumoso es un coctel elegante y perfecto para cualquier ocasión y celebración veraniega. ¡Comienza a practicar para impactar a tus invitados!
Ingredientes:
- Fresas picadas
- Jarabe de frambuesa
- Hielos con fresas y menta
- Agua mineral
- Rebanadas de naranjas
- Brocheta de frutas
Tip extra: si quieres darle un toque de alcohol, te recomendamos un vino rosado espumoso.
La preparación la encuentras paso a paso en nuestra video receta.
Estas recetas te demostrarán que el vino es mucho más que una bebida para disfrutar en solitario, pues puede ser la estrella de tus cocteles este verano. Ya sea que prefieras el cuerpo y la profundidad del tinto o la ligereza del blanco o rosado, hay una bebida con vino para todos los paladares.
Así que la próxima vez que el calor apriete, recuerda que una botella de vino te puede refrescar enseguida.
