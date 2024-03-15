Bebidas con vino: 3 refrescantes recetas de cocteles para la temporada de calor

Cuando suben las temperaturas y buscamos refrescarnos, el vino puede no ser la primera opción que se nos viene a la mente. Sin embargo, convertirlo en la base de cocteles ligeros puede transformar nuestra percepción y convertirlo en el próximo protagonista de nuestras reuniones veraniegas.

Aquí te presentamos tres recetas de cocteles con vino que no solo son deliciosas y fáciles de preparar, sino perfectas para disfrutar en los días de calor.

Bebidas refrescantes para los amantes del vino

#1 Tinto de verano

El tinto de verano es una bebida tradicional española que combina la sencillez de su preparación con la elegancia del vino tinto. ¡Ideal para estas tardes calurosas!

Video Receta original del tinto de verano: Te revelamos sus ingredientes y preparación



Ingredientes:

Hielo

750 ml de vino tinto

750 ml de refresco de limón

Jugo de un limón

Rodajas de naranja

Preparación: Mezcla el vino tinto y el refresco de limón en una jarra con hielo. Añade el jugo de limón y decora con rodajas de naranja. La sencillez de este coctel y su sabor cítrico y burbujeante es perfecto para refrescarte.

#2 Limonada de vino tinto

Una versión diferente al original tinto de verano. Te encantará la mezcla de las notas cítricas del limón y la profundidad del vino tinto.

Video La mejor receta de limonada de vino tinto para un verano refrescante



Necesitarás los siguientes ingredientes:

Hielo

2 cucharadas de azúcar refinada

Jugo de 2 limones

150 ml de agua

2 onzas (60 ml) de vino tinto

Menta

Frutos rojos, congelados

Modo de elaboración: Mezcla en un shaker el hielo, azúcar, el jugo de limón y agua, hasta combinar. Agrega hojas de menta, después añade hielo frappé al vaso o copa, los frutos rojos, vierte la limonada fría y termina con el vino.

#3 Rosado espumoso

El rosado espumoso es un coctel elegante y perfecto para cualquier ocasión y celebración veraniega. ¡Comienza a practicar para impactar a tus invitados!

Video Receta de rosado espumoso, el coctel ideal para disfrutar entre amigos



Ingredientes:

Fresas picadas

Jarabe de frambuesa

Hielos con fresas y menta

Agua mineral

Rebanadas de naranjas

Brocheta de frutas

Tip extra: si quieres darle un toque de alcohol, te recomendamos un vino rosado espumoso.

La preparación la encuentras paso a paso en nuestra video receta.

Estas recetas te demostrarán que el vino es mucho más que una bebida para disfrutar en solitario, pues puede ser la estrella de tus cocteles este verano. Ya sea que prefieras el cuerpo y la profundidad del tinto o la ligereza del blanco o rosado, hay una bebida con vino para todos los paladares.

Así que la próxima vez que el calor apriete, recuerda que una botella de vino te puede refrescar enseguida.