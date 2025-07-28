ViX MicrO estrena una historia de amor y venganza: Todo sobre ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré!
Como parte de sus estrenos de julio, Vix MicrO le da la bienvenida a la micronovela ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré!, una historia que te atrapará de principio a fin.
Descarga ya la app de ViX y disfruta ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! y todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
ViX MicrO ofrece una nueva propuesta de contenidos: producciones originales con guiones auténticos y en formato corto, pues cada capítulo dura poco más de un minuto. Son ideales para disfrutar desde tu celular o tablet .
El Regreso de la Heredera Fugitiva fue la primera micronovela mexicana en estrenarse, pero también destaca ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré!, la cual ya está disponible en la app y de ViX.
¿De qué trata ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré!,
el microdrama de ViX MicrO?
Alonso Maldonado es un joven que, tras sufrir un accidente automovilístico, queda en coma. Sus padres, una pareja con una posición económica privilegiada, permanecen a su lado durante su hospitalización para apoyarlo en su recuperación. Es entonces cuando aparece Elena Paz, una mujer que afirma ser su esposa.
Los padres de Alonso desconfían de la historia de Elena. A pesar de que les ofrece pruebas aparentemente verídicas, dudan de que su hijo haya contraído matrimonio con ella.
Aun así, permiten que está cerca de ellos para descubrir cuáles son sus verdaderos motivos y comprobar si realmente tuvo alguna relación con él.
Por su parte, Elena está decidida a ejecutar un plan de venganza, ya que sospecha que la familia Maldonado estuvo implicada en la muerte de su madre.
Sin embargo, su estrategia podría fallar, ya que empieza a desarrollar sentimientos por Alonso y corre el riesgo de enamorarse de su supuesto enemigo, dejando de lado su deseo de hacer justicia.
Quiénes son los actores de ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! y cuántos episodios tiene
Esta micronovela de ViX Micro consta de 61 capítulos y puedes disfrutarlos en la app de ViX.
Los actores que participan en este intenso microdrama son Mildred Feucher, Rodrigo Goyri, Victor Civeira, Bruno Fuentes, Mariana Balderas, Wendy Braga, Francisco Cuenya y Alejandra Procuna, una destacada actriz de telenovelas que ha participado en producciones como Salomé, Lo Que la Vida Me Robó, Vivo por Elena (disponible en ViX), entre otras.
¿Cuáles son las micronovelas que ya están disponibles en ViX MicrO?
Además de ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré!, ViX MicrO ya estrenó los siguientes microdramas en la app de ViX:
- Destinada a Ser la Dueña
- El Regreso de la Heredera Fugitiva
- Te Escribí Antes de Conocerte
- ¡Mamá, No Me Dejes Morir!
- Me Fui Gata, Volví Perra
- Intensamente Victoria
¿Dónde puedo ver la micronovela ¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré!?
Los primeros 5 episodios de esta micronovela se encuentran en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram), y puedes disfrutar el microdrama completo en la app de ViX, disponible para celulares y tabletas con sistemas iOS y Android, totalmente gratis.