Los estrenos de ViX MicrO en septiembre te encantarán: Llegan micronovelas y un microdocumental

Los microcontenidos de ViX MicrO se han convertido en todo un éxito y ahora la app de ViX cuenta con más de una docena de micronovelas que han capturado la atención del público por su formato innovador y narrativas únicas.

Estas producciones, diseñadas para consumirse en dispositivos móviles, representan una nueva apuesta de contenidos rápidos y adictivos, ideal para las nuevas generaciones que buscan historias intensas en dosis breves.

Las micronovelas y el microdocumental que ViX MicrO estrena en septiembre

ViX MicrO lanzará 6 microcontenidos para este mes de septiembre: 5 micronovelas y 1 microdocumental. Todos estarán disponibles completos y gratis en la app de de ViX. Estas son las fechas de estreno.

Dos Cocineros contra Su Destino

Fecha de estreno: 05 de septiembre.

Formato: Micronovela.

Número de episodios: 48.

Pilar Gómez, una joven chef, decide participar en un prestigioso concurso culinario para alcanzar la fama, pero esto podría significar abandonar la fonda que representa el sustento de su familia.

Fernando, por su parte, es un chef con gran talento y formación, pero su padre desprecia su vocación y le impone un ultimátum: si no gana el concurso, deberá renunciar a sus sueños y unirse al mundo corporativo.

Entre la tensión de la competencia, ambos descubrirán que tienen más en común de lo que pensaban. Sin embargo, el mayor desafío no estará en los fogones, sino en sus corazones.

Estrenos de ViX MicrO en septiembre Imagen ViX MicrO

Nacer Dos Veces

Fecha de estreno: 09 de septiembre.

Formato: Microdocumental.

Número de episodios: 21.

Nacer Dos Veces es un microdocumental que aborda el tema de la transexualidad, a través de las historias íntimas de Ricardo Basrey, participante del famoso show 'RuPaul’s Drag Race', y Mónica del Real, taekwondoína profesional.

Ambos comparten sus experiencias de transición, los desafíos personales, familiares y laborales que enfrentaron, y cómo encontraron su verdadera identidad en un mundo que aún tiene mucho camino por recorrer para comprender la diversidad de género.

Estrenos de ViX MicrO en septiembre Imagen ViX MicrO

Mi Vida NO Es una Telenovela

Fecha de estreno: 12 de septiembre.

Formato: Micronovela.

Número de episodios: 56.

Ángela es una cineasta indie que debe salvar la casa de su familia trabajando para Sandra Cienfuegos, una legendaria, pero intimidante productora de telenovelas.

Atrapada entre dos mundos, deberá ocultar su nuevo trabajo a su familia y amigos, mientras lidia con el caos de un set donde el drama no solo ocurre frente a las cámaras, ya que Ángela se enamora del protagonista de una importante producción.

Estrenos de ViX MicrO en septiembre Imagen ViX MicrO

Tú Eres Mi Novia, Pero Me Caso con Otra

Fecha de estreno: 19 de septiembre.

Formato: Micronovela.

Número de episodios: 65.

Luz, una brillante wedding planner, es contratada para organizar la boda del siglo: la unión entre dos diplomáticos que negocian un tratado crucial para América Latina. Sin embargo, todo se tambalea cuando se enamora del novio, Liam, y descubre que su conexión con él va más allá de lo profesional.

Estrenos de ViX MicrO en septiembre Imagen ViX MicrO

El Pasado Me Robó Mi Amor

Fecha de estreno: 23 de septiembre.

Formato: Micronovela.

Número de episodios: 38.

La trama narra la historia de Ramón, un conductor de una aplicación de transporte privado en la Ciudad de México. Una noche, su mentor Salvador le pregunta a qué momento del pasado le gustaría volver, lo que hace que recuerde con dolor el día en que rompió el corazón de Isabel, su gran amor de la universidad.

Al día siguiente, cuando su auto se descompone, Salvador le presta su propio vehículo. Ramón descubre que este es una máquina del tiempo y decide viajar al pasado para enmendar su error y rescatar el amor que destruyó, enfrentándose a imprevistos que podrían cambiar su destino para siempre.

Estrenos de ViX MicrO en septiembre Imagen ViX MicrO

La Cocinera Que Conquistó Al Presidente

Fecha de estreno: 26 de septiembre.

Formato: Micronovela.

Número de episodios: 58.

En las cocinas de la Presidencia de México, una chef talentosa y apasionada cautiva al enigmático Presidente de México con sus platillos y su genuina calidez.

Lo que inicia como un romance secreto e inocente, pronto se convierte en una relación de alto riesgo que amenaza con desatar un escándalo político y diplomático de repercusiones internacionales, por lo cual deberán decidir si el amor vale más que sus responsabilidades.

Estrenos de ViX MicrO en septiembre Imagen ViX MicrO

