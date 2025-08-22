ViX MicrO

ViX MicrO presenta Vivir por Última Vez, la micronovela que te hará replantear tus decisiones

Esta nueva micronovela de Vix MicrO narra la historia de una mujer que toma decisiones extremas, luego de ser diagnosticada con cáncer terminal. Aunque ella sólo quiere disfrutar sus últimos días, una noche de fiesta provocará un giro inesperado.

Descarga ya la app de ViX y disfruta Vivir por Última Vez y todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Vivir por Última Vez: Disfruta el episodio 0

Así como el microdrama ¡Mamá, No Me Dejes Morir! es emotivo y desgarrador, la micronovela Vivir por Última Vez propone una reflexión intensa sobre el amor, el miedo y las decisiones que transforman vidas.

¿De qué trata Vivir por Última Vez, la micronovela de ViX MicrO?

PUBLICIDAD

La protagonista es Mónica Langarica, una mujer joven que es diagnosticada con cáncer terminal. Tras enterarse de la noticia, decide vivir su último año al máximo, en lugar de pasar ese tiempo recibiendo quimioterapia.

Poster micronovela Vivir por Última Vez
Poster micronovela Vivir por Última Vez
Imagen ViX

Más sobre ViX MicrO

Vivir por Última Vez: Disfruta el episodio 0
0:51

Vivir por Última Vez: Disfruta el episodio 0

ViX
Con Bata y Sin Vergüenza tiene un elenco de primera: Los actores y sus personajes en la micronovela
2 mins

Con Bata y Sin Vergüenza tiene un elenco de primera: Los actores y sus personajes en la micronovela

ViX
Con Bata y Sin Vergüenza, la micronovela que es perfecta si te gustan los dramas médicos
2 mins

Con Bata y Sin Vergüenza, la micronovela que es perfecta si te gustan los dramas médicos

ViX
Con Bata y Sin Vergüenza - Disfruta el episodio 0
1:20

Con Bata y Sin Vergüenza - Disfruta el episodio 0

ViX
¿Dónde puedo ver las micronovelas de ViX MicrO completas y gratis? Guía para no perderte ninguna
2 mins

¿Dónde puedo ver las micronovelas de ViX MicrO completas y gratis? Guía para no perderte ninguna

ViX
A Puerta Cerrada: Escándalos y secretos deportivos en el primer microdocumental mexicano de ViX MicrO
2 mins

A Puerta Cerrada: Escándalos y secretos deportivos en el primer microdocumental mexicano de ViX MicrO

ViX
A Puerta Cerrada - Disfruta el episodio 0
0:54

A Puerta Cerrada - Disfruta el episodio 0

ViX
Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno tiene asombrosos personajes: los actores que los interpretan
2 mins

Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno tiene asombrosos personajes: los actores que los interpretan

ViX
Todo sobre Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, la micronovela donde una mujer toma el control
2 mins

Todo sobre Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, la micronovela donde una mujer toma el control

ViX
Cómo me Convertí en la Alfa de El Infierno - Disfruta el episodio 0
1:21

Cómo me Convertí en la Alfa de El Infierno - Disfruta el episodio 0

ViX


Su madre, Regina, no está de acuerdo con su elección y le sugiere casarse con su novio Federico, con quien tiene una relación desde los 15 años. Sin embargo, Mónica termina con él para experimentar el amor, su sexualidad y viajar.

En una noche de fiesta, la protagonista se desmaya y termina en el hospital. Allí le informan que está embarazada, pero no sabe quién es el padre. Para descubrirlo, hace un recuento de los hombres que conoció en los últimos meses.

Conforme descarta candidatos, quedan dos posibilidades: su exnovio Federico y Jorge. El primero representa el pasado y la seguridad de lo conocido; mientras que el segundo es sinónimo de espontaneidad y la oportunidad de vivir diferente.

Vivir por última vez
Vivir por última vez
Imagen ViX

¿Cuando se estrena la micronovela Vivir por Última Vez?

La fecha de estreno del microdrama Vivir por Última Vez es el viernes 22 de agosto.

¿Dónde puedo ver completo el microdrama Vivir por Última Vez?

Los primeros 5 episodios de Vivir por Última Vez están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO ( Instagram, TikTok y Facebok) y puedes ver la micronovela completa y gratis en la app de ViX, la cual está disponible para celular y tablet.

Vivir por Última Vez
Vivir por Última Vez
Imagen ViX
Relacionados:
ViX MicrOViX.