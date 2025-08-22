ViX MicrO presenta Vivir por Última Vez, la micronovela que te hará replantear tus decisiones
Esta nueva micronovela de Vix MicrO narra la historia de una mujer que toma decisiones extremas, luego de ser diagnosticada con cáncer terminal. Aunque ella sólo quiere disfrutar sus últimos días, una noche de fiesta provocará un giro inesperado.
Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
Así como el microdrama ¡Mamá, No Me Dejes Morir! es emotivo y desgarrador, la micronovela Vivir por Última Vez propone una reflexión intensa sobre el amor, el miedo y las decisiones que transforman vidas.
¿De qué trata Vivir por Última Vez, la micronovela de ViX MicrO?
La protagonista es Mónica Langarica, una mujer joven que es diagnosticada con cáncer terminal. Tras enterarse de la noticia, decide vivir su último año al máximo, en lugar de pasar ese tiempo recibiendo quimioterapia.
Su madre, Regina, no está de acuerdo con su elección y le sugiere casarse con su novio Federico, con quien tiene una relación desde los 15 años. Sin embargo, Mónica termina con él para experimentar el amor, su sexualidad y viajar.
En una noche de fiesta, la protagonista se desmaya y termina en el hospital. Allí le informan que está embarazada, pero no sabe quién es el padre. Para descubrirlo, hace un recuento de los hombres que conoció en los últimos meses.
Conforme descarta candidatos, quedan dos posibilidades: su exnovio Federico y Jorge. El primero representa el pasado y la seguridad de lo conocido; mientras que el segundo es sinónimo de espontaneidad y la oportunidad de vivir diferente.
¿Cuando se estrena la micronovela Vivir por Última Vez?
La fecha de estreno del microdrama Vivir por Última Vez es el viernes 22 de agosto.
¿Dónde puedo ver completo el microdrama Vivir por Última Vez?
Los primeros 5 episodios de Vivir por Última Vez están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO ( Instagram, TikTok y Facebok) y puedes ver la micronovela completa y gratis en la app de ViX, la cual está disponible para celular y tablet.