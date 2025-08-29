Mujeres Asesinas serie

Revive toda la emoción de Mujeres Asesinas: Estos son los episodios que transmitirán Univision

Luego convertirse en un éxito en ViX, la serie Mujeres Asesinas da el salto a la televisión tradicional. Univision transmitirá algunos capítulos de las temporadas 2 y 3 y aquí te decimos en qué fechas saldrán al aire.

Video Mujeres Asesinas llega a Univision: Fecha de estreno

Mujeres Asesinas ha sido un éxito rotundo desde su primera temporada. El talento de las protagonistas, así como las desgarradoras historias ( varias de ellas inspiradas en hechos reales) y el gran nivel de producción son algunos de los elementos que la llevaron a ser una de las series favoritas del público.

PUBLICIDAD

31 de agosto: Episodio 1 'Rosario' (temporada 2). La protagonista (Elyfer Torres) es una mujer cuya preocupación por la seguridad de sus hijos la orilla a propiciar el linchamiento de 3 policías.

7 de septiembre: Episodio 4 'Pilar' (temporada 3). Pilar (Angelique Boyer) es una mujer de clase acomodada que, tras perder al bebé que esperaba, hace un trato con otra joven embarazada para quedarse con su hijo, pero todo sale mal.

14 de septiembre: Episodio 2 'Raquel' (temporada 3). El capítulo, protagonizado por Bárbara de Regil, muestra la historia de una mujer que, tras permanecer varios años en una relación violenta, se esfuerza al máximo para salir de ella y buscar buscar un mejor futuro para su hijo. Debido a que trabaja muchas horas, deja a su pequeño al cuidado de personas en las que cree que puede confiar, pero es agredido sexualmente.

21 de septiembre: Episodio 6 'Aurora' (temporada 2). En este capítulo vemos a una madre soltera (Tessa Ía) que hará todo lo posible para sacar adelante a su hijo con discapacidad. Sin embargo, se verá envuelta en relaciones de abuso.

28 de septiembre: Episodio 2 'Esmeralda' (temporada 2). La actriz Carolina Miranda esteraliza este capítulo, en donde da vida a una joven que parecía tener un futuro prometedor, pero mientras está en la universidad se hunde en una espiral de adicción y violencia.

¿Qué actrices protagonizan los capítulos de Mujeres Asesinas que se transmitirán por Univision?

Sin duda, uno de los mayores atractivos de la serie son las actuaciones de las protagonistas, que, en muchas ocasiones, muestran una faceta completamente diferente a la que el público les conoce.

Elyfer Torres interpreta a Rosario, el primer capítulo de Mujeres Asesinas que se estrenará por Univision, el próximo 31 de agosto.

Imagen Mezcalent / ViX


Bárbara de Regil fue la encargada de encarnar a Raquel. En una entrevista con Univision, la actriz confesó que este papel la llevó a conectar con emociones profundas y que llegaba al set de grabación sintiéndose con energía baja.

Imagen ViX


Angelique Boyer interpreta a Pilar en Mujeres Asesinas. Sin duda, este es uno de sus trabajos más destacados en su trayectoria, pues se aleja por completo de los papeles de telenovelas en los que la hemos visto.

Imagen ViX.


Tessa Ía es la actriz que protagoniza la historia de Aurora en Mujeres Asesinas. Este capítulo es el sexto de la segunda temporada de la serie.

Imagen Mezcallent /ViX


Carolina Miranda le da vida a Esmeralda. Un dato que vale la pena resaltar es que se sometió a una dramática transformación física para imprimirle mayor realismo y crudeza a su personaje.

Imagen Mezcalent / ViX
